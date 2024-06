CEO von Deoleo North America: Nachhaltigkeit ist der Schlüssel zum Wachstum des Olivenölsektors

Mehr als ein Viertel der Natives Olivenöl extra Die von Deoleo im Jahr 2023 verkauften Oliven stammen von Olivenbauern und Olivenmühlen, die nachhaltige Best Practices anwenden, so die erste integrierte Studie des Unternehmens. Nachhaltigkeitsbericht.

"Nachhaltigkeit ist Teil unserer Strategie und unseres Ziels“, sagte Thierry Moyroud, CEO von Deoleo North America, Olive Oil Times. ​"Unser Ziel ist es, dass künftig über 70 Prozent aller unserer Öle aus nachhaltigen Quellen stammen.“

Ich konzentriere mich mehr darauf, wie wir die Schönheit unserer Kategorie in den alltäglichen Gebrauch in allen amerikanischen Küchen bringen können … (Olivenöl ist) ein Produkt für die Massen, nicht ein Produkt für eine kleine Minderheit. - Thierry Moyroud, CEO, Deoleo Nordamerika

Der von Deloitte geprüfte Bericht kam zu dem Schluss, dass 27.7 Prozent des extra nativen Olivenöls des Unternehmens von unabhängig zertifizierten Drittlandwirten und -müllern stammen, die nach bewährten nachhaltigen Methoden vorgehen.

Der Bericht stellte außerdem fest, dass der weltweit größte Verkäufer von Markenolivenöl, zu dem unter anderem die Marken Bertolli und Carapelli gehören, den geschlechtsspezifischen Lohnunterschied im Unternehmen beseitigt und die Anzahl der Flaschen aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff um 7.4 Prozent erhöht hat.

Moyroud sagte, der Bericht sei in Arbeit gewesen, seit das Unternehmen 2020 seine erste Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt habe. Er wurde ein Jahr vor der Ankündigung der Europäischen Union veröffentlicht, verbindliche Berichtsstandards für Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsstandards (ESG) einzuführen.

"Wir sehen unsere Verpflichtung gegenüber dieser Kategorie darin, sie zu schützen“, sagte er. ​"Wenn wir das ernst nehmen, sollte unserer Meinung nach die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten stehen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was wir von unserer Branche erwarten können.“

Thierry Moyroud

Für Deoleo bedeutet Nachhaltigkeit, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in den Olivenhainen auf ein Minimum zu beschränken, die Wasserressourcen effizient zu nutzen, die Energieeffizienz in den Anbau- und Verarbeitungsprozessen zu erhöhen, den Boden als lebendiges System zu bewirtschaften, die Artenvielfalt in den Hainen zu fördern und den Abfall während des Produktionsprozesses auf ein Minimum zu reduzieren.

"Es handelt sich um einen umfassenden und ganzheitlichen Ansatz zur Identifizierung der Parameter, die die Olivenölproduktion beeinflussen, und der kritischen Parameter, die wir im Laufe der Zeit verbessern müssen, wenn wir eine gesunde und nachhaltige Olivenölproduktion fördern wollen“, sagte Moyroud.

Während das Unternehmen weiterhin auf seine Nachhaltigkeitsstrategie setzt und Marketing-KampagnenMoyroud betonte, dass Qualität an erster Stelle stehe.

Wie viele andere in der Branche haben die letzten beiden Jahre mit schlechten Ernten und steigende Produktionskosten waren für den multinationalen Konzern mit Sitz in Córdoba, der sein natives Olivenöl extra aus Spanien, Italien, Portugal, Tunesien, Griechenland und Argentinien bezieht, eine ziemliche Herausforderung.

"„Wir suchen in erster Linie nach Qualitätsöl“, sagte Moyroud. ​"In manchen Jahren können wir Qualität mit nachhaltigen Quellen kombinieren, in anderen Jahren müssen wir der Qualität den Vorrang geben.“

Eine weitere Folge der aufeinanderfolgenden Missernten in Spanien und im gesamten Mittelmeerraum waren rekordhohe Preise am Ursprungsort.

Laut Infaoliva, extra vergine Olivenölpreise In Spanien liegt der Preis zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels bei 7.80 € pro Kilogramm und damit deutlich unter dem Rekordhoch von 8.988 € Mitte Januar, aber immer noch 27 Prozent über dem Preis des gleichen Zeitraums im letzten Jahr.

"„Wenn ich in den letzten beiden Jahren in dieser Branche etwas gelernt habe, dann ist es, dass wir bei unseren Vorhersagen und Spekulationen sehr bescheiden sein müssen, denn niemand hat erwartet, was letztes Jahr passiert ist“, sagte Moyroud. ​"Die Marktlage bleibt weiterhin unsicher und komplex.“

Während die Preise Anfang April deutlich fielen und auf 7.00 € pro Kilogramm sanken, als bekannt wurde, dass die spanische Ernte übertraf die ursprünglichen Erwartungensind sie weiter gestiegen.

Dennoch sieht das wichtigste Olivenanbaugebiet des Landes vielversprechend aus: Es gibt einen deutlichen Fruchtansatz und die hohen Temperaturen, die sich negativ auf die beiden vorherigen Ernten in Andalusien ausgewirkt hatten, sind ausgeblieben.

"„Die ersten Informationen, die wir über die neue Ernte haben, sind positiv“, bestätigte Moyroud. ​"Die Obstblüte ist gut. Die Wasserreserven liegen für diese Jahreszeit über dem Durchschnitt. Diese Faktoren stützen die Prognose, dass sich das Erntejahr 2024/25 wieder auf normale Werte begeben wird.“

In den fünf Jahren vor dem historisch schlechten Erntejahr 2022/23 produzierte Spanien durchschnittlich 1.4 Millionen Tonnen Olivenöl pro Jahr. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass dieses Produktionsniveau zu einem Preisrückgang auf 3 bis 4 Euro pro Kilogramm führen könnte.

Obwohl Moyroud keine Notwendigkeit sieht, über zukünftige Preise zu spekulieren, glaubt er, dass die letzten zwei Jahre für den Sektor ein Weckruf hinsichtlich der Auswirkungen von Klimawandel im Mittelmeerraum, der für über 95 Prozent der weltweiten Olivenölproduktion verantwortlich ist.

Ähnlich wie Jaime Lillo, der Exekutivdirektor des Internationalen Olivenrates, glaubt Moyroud, dass die Zukunft des Sektors deutliche Ausweitung in nicht traditionellen Olivenanbaugebieten.

„[Die beiden Missernten und die rekordhohen Preise im Ursprungsland sind] ein Signal, dass der Sektor einen tiefgreifenden Wandel braucht“, sagte er. ​"Dies ist ein gutes Signal an den Markt, dass wir unsere Arbeitsweise als Branche überdenken müssen.“

Moyroud sagte, Deoleo arbeite daran, seinen globalen Ansatz bei der Beschaffung von Olivenöl auszuweiten. Er verwies auf Argentinien – bereits der größte Produzent außerhalb des Mittelmeerraums – als ein Land mit enormem Potenzial zur Ausweitung der Produktion von hochwertigem nativem Olivenöl extra. ​"Qualität lässt sich nicht an eine bestimmte Herkunft zurückführen“, fügte er hinzu.

Moyroud sagte, ein Teil des Erfolgs von Deoleo auf einem breiten Spektrum nicht-traditioneller Olivenölmärkte liege darin, Geschmacksprofile zu erkennen und stets natives Olivenöl extra zu liefern, das diesen Profilen entspricht, was oft auch die Mischung von Ölen aus verschiedenen Quellen einschließt.

"In den USA beispielsweise mögen die Leute viel milderes Olivenöl“, sagte Moyroud. ​"Daher definieren wir ein Geschmacksprofil für Bertolli in den USA, das nicht dem Geschmacksprofil für Bertolli in Deutschland entspricht.“

""Um dieses Geschmacksprofil zu erreichen, verwenden wir manchmal verschiedene Mischungen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Das ist unsere Stärke", fügte er hinzu. ​"Dabei ist es nicht wichtig, woher das Olivenöl kommt, sondern welche Qualität das Olivenöl hat, das man finden kann.“

Während die Sicherstellung einer konsistenten und nachhaltig produzierten Versorgung mit nativem Olivenöl extra eine der dringendsten Herausforderungen für Deoleo ist, besteht die andere darin, den Verbrauch in Ländern wie den Vereinigten Staaten zu steigern, die überholte Spanien letztes Jahr als zweitgrößter Verbraucher der Welt.

Die bedeutendste Veränderung, die er in seinen sechs Jahren an der Spitze von Deoleo North America erlebt habe, sei das Wachstum des Einzelhandelsmarktes in den USA seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie Anfang 2020, sagte Moyroud.

Auf dem Höhepunkt der Ausgangssperren lebten schätzungsweise 94 Prozent der Bevölkerung in einem Rechtsgebiet mit obligatorischen Ausgangssperren in den USA. Viele kochten zu Hause und benötigten mehr Fett zum Braten, darunter auch Olivenöl.

Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums stiegen die Olivenölimporte von 339,200 Tonnen im Jahr 2019 auf 402,600 Tonnen im Jahr 2020, und dieser Trend hat sich fortgesetzt. Von 322,150 bis 2016 importierten die USA durchschnittlich 2019 Tonnen pro Jahr. In den vier Jahren seit Beginn der Pandemie ist diese Zahl auf 387,575 Tonnen gestiegen.

"Wir haben einen erheblichen Teil dieser Erhöhung einbehalten“, sagte Moyroud. ​"Der Markt ist seit 2020 rückläufig, zweifellos, weil die Leute wieder in Restaurants gehen. Aber am Ende des Tages haben wir eine stärkere Durchdringung als zuvor gesehen.“

"Das ist in vielen Regionen nicht der Fall“, fügte er hinzu. ​"Vielerorts ist der Markt wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt.“

Moyroud ist der Ansicht, dass der Sektor die Erfahrungen des Kochens zu Hause während der Pandemie nutzen und den Anteil des Olivenöls an der gesamten Speiseölkategorie ausbauen muss, der derzeit bei etwa drei Prozent liegt.

"Ich strebe eher nach einem Ort, an dem Olivenöl in der Küche eine zentrale Rolle spielt“, sagte Moyroud. ​"Ich möchte mich nicht zu sehr auf den sehr hochwertigen Teil der Olivenölkategorie stützen, wo wir dazu neigen, wie die Weinkategorie auszusehen. Das ist ein etwas elitärer Ansatz.“

"Ich konzentriere mich mehr darauf, wie wir die Schönheit unserer Kategorie in den alltäglichen Gebrauch in allen amerikanischen Küchen bringen können, was heute in vielen Haushalten nicht der Fall ist“, fügte er hinzu. ​"Es ist ein Produkt für die Massen, nicht ein Produkt für eine kleine Minderheit.“

Um auf die Bedeutung des Nachhaltigkeitsberichts von Deolo zurückzukommen, sagte Moyroud, der Sektor müsse sich darauf konzentrieren, die Öffentlichkeit über die Umweltvorteile von Olivenöl aufzuklären und Nutzen für die Gesundheit im Vergleich zu allen anderen Speisefetten.

"In den heutigen Gesprächen geht es um verarbeitete Lebensmittel und darum, wie man weniger davon essen kann“, sagte er. ​"Sagen Sie mir etwas weniger verarbeitetes als Olivenöl. Es ist sehr schwer, eines zu finden, und das vergessen wir manchmal.“

Zu diesem Zweck plant Moyroud, Olivenöl weiterhin als gesunde und bewusste Alternative zu anderen Speisefetten zu bewerben. Er glaubt, dass dies die Verbreitung von Deoleo in den Haushalten in den USA weiter steigern und den Konsum ankurbeln wird.

"Ganz einfach: Wir liegen bei einer Durchdringung von 55 Prozent, also müssen wir noch 45 Prozent der Haushalte erreichen“, schloss er.