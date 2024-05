Laut offiziellen Angaben ist eine verbesserte Wassereffizienz für die Zukunft der kalifornischen Landwirte von größter Bedeutung

Man kann kaum genug betonen, wie wichtig Kalifornien für die Landwirtschaft der Vereinigten Staaten ist.

Laut 2023 Feeding the Economy berichtenFast 13 Prozent – ​​1.1 Billionen US-Dollar (1.0 Billionen Euro) – der landwirtschaftlichen Produktion der Vereinigten Staaten stammen aus Kalifornien.

Der Golden State ist mit Abstand der größte Agrarproduzent in den USA. Texas und New York, zweit- und drittgrößte, produzieren zusammen so viel landwirtschaftliche Produktion wie Kalifornien.

Der Staat ist auch für praktisch die gesamte US-Olivenölproduktion verantwortlich. Der California Olive Oil Council, ein Handelsverband, schätzt, dass der Golden State jedes Jahr zwischen zwei und vier Millionen Gallonen (7.5 bis 15 Millionen Liter) produziert.

Daher ist Wasser für viele Landwirte, darunter auch die Olivenbauern des Bundesstaates, von größter Bedeutung und ein zunehmender Spannungspunkt zwischen ländlichen und städtischen Kaliforniern, insbesondere nach Jahren intensiver Dürre.

Nach Angaben des California Department of Water Resources (DWR) entfallen etwa 40 Prozent des gesamten Wasserverbrauchs des Staates auf die Landwirtschaft und etwa 80 Prozent des gesamten erschlossenen Wassers, das in Kalifornien für verschiedene Zwecke kontrolliert und verwaltet wird.

Der nasse Winter des Bundesstaates hat demnach praktisch ganz Kalifornien aus der Dürre befreit US Dürre Monitor. Dennoch sind die Beamten vorsichtig, wenn es darum geht, die Effizienz der landwirtschaftlichen Wassernutzung zu verbessern, um den Wasserbedarf des Staates zu decken.

"Es ist wichtig zu verstehen, dass alle Regionen in Kalifornien gefährdet sind Klimawandel, und ihre Schwachstellen hängen oft miteinander zusammen, auch in der Landwirtschaft und im Wassermanagement“, sagte Sabrina Cook, DWR-Abteilungsleiterin für die Umsetzung von Wassernutzungseffizienz Olive Oil Times.

Sie sagte, dass ein Teil der Verantwortung für die Verbesserung der Wassereffizienz bei den landwirtschaftlichen Wasserversorgern liege, von denen die größten Bewirtschaftungspläne vorlegen müssen, die eine Beschreibung der besten professionellen Praktiken enthalten.

Im fruchtbaren San Joaquin Valley, das die südliche Hälfte des Central Valley des Bundesstaates umfasst, verschärfen die Behörden bereits die Wasservorschriften, was einige vermutet haben Förderung des Olivenanbaus in Trockengebieten in der Region.

Mike Anderson, Klimatologe am DWR, warnte, dass der nasse Winter des Staates das Ergebnis der aktuellen atmosphärischen Bedingungen sei und nicht als langfristige Befreiung von der Dürre angesehen werden dürfe.

"Während Klimatreiber mögen El Niño Die sich jedes Jahr ändernden Wettermuster, die sich auf Kalifornien auswirken, werden durch den Zeitpunkt, die Geschwindigkeit und das Ausmaß der atmosphärischen Flüsse bestimmt“, sagte Anderson Olive Oil Times.

Er erklärte, dass sich das Tempo beschleunigt, wenn große Stürme nahe beieinander liegen, und dass es tendenziell zu Überschwemmungen kommt. Andererseits kommt es zu Dürrebedingungen, wenn in Kalifornien diese Stürme ausbleiben und es im Winter mehr warme, trockene Tage gibt.

"Stauseen und Grundwasser bieten einen Puffer gegen die Trockenheit, die in einem einzigen Trockenjahr auftreten kann“, sagte er. ​"Mehrere Trockenjahre führen tendenziell zu größeren Dürreauswirkungen.“

Caitlin Peterson, stellvertretende Direktorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Water Policy Center des Public Policy Institute of California, bestätigte, dass reichlich Winterregen die Dürre linderte, warnte jedoch davor, dass dies nur eine Gnadenfrist sein könnte.

"Dank des beeindruckenden Winters 2023 und der anhaltenden Regenfälle in diesem Jahr“, sagte sie Olive Oil Times. ​"Das sind großartige Neuigkeiten für die Landwirtschaft und die Wassersysteme des Staates.“

Peterson fügte jedoch hinzu, dass alle Indikatoren auf häufigere und längere Trockenperioden hindeuten größere Schaukeln in der Intensität zwischen Dürre- und Regenperioden in Kaliforniens Zukunft.

"Wir werden weiterhin diese kurzen, heftigen Regenfälle erleben, aber die Dürren werden nicht so schnell verschwinden“, sagte sie. ​"Wir müssen immer auf die nächste Dürre vorbereitet sein, auch wenn es gerade draußen regnet.“

Während sich Kalifornien auf mehr Regen vorbereitet, stellt sich die Frage, ob dies dazu beiträgt, Grundwasserleiter, Stauseen und Wasserbecken wieder aufzufüllen.

"Um Reservoirs wieder aufzufüllen, eignet sich ein Sturm mit hohem Volumen und kurzer Dauer genauso gut wie jeder andere“, sagte Peterson. ​"Unsere Stauseen sind derzeit insgesamt in einem recht guten Zustand; Bis auf wenige Ausnahmen enthalten alle mehr Wasser als der historische Durchschnitt für diese Jahreszeit. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu unserem Stand im Februar 2022.“

"Unglücklicherweise, ​'„Auffällige Wetterereignisse wie diese sind nicht so hilfreich für die Wiederauffüllung unterirdischer Grundwasserleiter“, fügte sie hinzu. ​"Damit die Wiederaufladung stattfinden kann, muss das Wasser eine gewisse Verweilzeit haben, das heißt, es muss eine Weile verweilen, damit es Zeit hat, durch den Boden zu versickern.“

Wenn Böden mit Wasser gesättigt sind, fließt zusätzliches Wasser in Gewässer oder Entwässerungssysteme ab, anstatt bis zum Grundwasserspiegel zu versickern.

"Ein Teil davon kann in unseren Stauseen gespeichert und später in der Saison für die Grundwasserneubildung freigegeben werden. Dies bringt jedoch seine Herausforderungen mit sich, da die Betreiber von Stauseen auch über die Bewältigung des Hochwasserrisikos, die Wasserkraft und die Sicherstellung ausreichender Vorräte für andere Zwecke nachdenken müssen“, sagte Peterson sagte.

Während der Regen den Staat weiterhin heimsucht, gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Schäden. Einige befürchten, dass großflächige, kurzzeitige Stürme mehr Schaden an der Infrastruktur und den Ernten anrichten als helfen.

"Da in Kalifornien in kürzeren, intensiveren Zeiträumen mehr Niederschläge fallen, arbeitet DWR mit Partnern auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zusammen, um Möglichkeiten zur Verbesserung der Grundwasserneubildung bei größeren Stürmen zu koordinieren und den Reservoirbetrieb zu aktualisieren“, sagte Anderson.

"Dieses Muster aus punktuelleren Stürmen, die durch Wärmeperioden getrennt werden, wird während unserer Regenzeit häufiger auftreten“, fügte er hinzu. ​"Die Auswirkungen von Überschwemmungen auf Infrastruktur und Ernten hängen davon ab ​"der Zeitpunkt, das Tempo und das Ausmaß atmosphärischer Flussstürme.“

Bekele Temesgen, Land- und Wassernutzungswissenschaftlerin am DWR, glaubt, dass Bildung für die Verbesserung der Wassernutzungseffizienz der Landwirte des Staates von entscheidender Bedeutung ist, und legt Wert auf die Nutzung von Wasser kostenlose Tools wie das California Irrigation Management Information System (CIMIS).

CIMIS ist ein Netzwerk automatisierter agroklimatischer Wetterstationen, die Wetterdaten wie Sonneneinstrahlung, Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit und relative Luftfeuchtigkeit sammeln und Referenz-Evapotranspiration berechnen.

Laut Temesgen hilft CIMIS den Landwirten, Wasser, Energie und Geld zu sparen, indem es sie darüber informiert, die richtige Menge Wasser zur richtigen Zeit auszubringen.

"Eine aktuelle Studie der University of California – Berkeley ergab, dass die Verwendung von CIMIS-Daten in der Landwirtschaft mindestens fünf Millionen Acre-Fuß (sechs Milliarden Kubikmeter) Wasser pro Jahr einspart“, sagte Temesgen Olive Oil Times. ​"Dies bedeutet eine monetäre Einsparung von mindestens 1.5 Milliarden US-Dollar (1.4 Milliarden Euro) an städtischen Wasserkosten für die Landschaftsbewässerung.“

"Zusätzlich zu diesen Einsparungen wird die Verwendung der richtigen Wassermenge zum richtigen Zeitpunkt die Gesundheit der Umwelt verbessern, indem der Oberflächenabfluss und die tiefe Versickerung von kontaminiertem Wasser reduziert werden, und uns dabei helfen, die Auswirkungen des Klimawandels durch einen geringeren Energieverbrauch abzumildern“, fügte er hinzu.

Laut Temesgen ermöglichen die von CIMIS gesammelten Daten den Olivenbauern, den Wasserbedarf der Pflanzen zu bestimmen. Dies kann durch Multiplikation der Referenz-Evapotranspiration mit dem auf der Website verfügbaren Erntekoeffizienten für Oliven erfolgen.

Darüber hinaus bietet der Staat landwirtschaftlichen Unternehmen, darunter Olivenbauern, eine Reihe von Zuschüssen für Investitionen in Projekte zur Wassereinsparung und -effizienz an. Dazu gehört ein Programm in Höhe von 23.3 Millionen US-Dollar (21.7 Millionen Euro), das Zuschüsse für Landwirte bietet, die den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft begrenzen.

Cook sagte, dass bisher sechs dieser Zuschüsse für 4,317 Acres (1,747 Hektar) Land vergeben wurden. ​"Dadurch wird der Bedarf an kalifornischen Grundwasserleitern dauerhaft reduziert und gleichzeitig für Hochwasserschutz, aktive Grundwasserneubildung und nachhaltige lokale Landwirtschaft verfügbar bleiben.“