Klage richtet sich gegen Olivenölmarken, die in der Davis-Studie angeprangert wurden

Von Alex Beekman

Mehrere kalifornische Köche und Gastronomen verklagen bestimmte Einzelhändler und Vertreiber von 10 großen Olivenölmarken, nachdem das UC Davis Olive Center im vergangenen Monat eine Studie veröffentlicht hatte, in der festgestellt wurde, dass die meisten untersuchten Olivenöle extra vergine nicht den Kriterien für eine Einstufung extra vergine entsprechen. Zu den Klägern gehört ein Kandidat aus dem Bravo-Netzwerk ​"David Martin, eine TV-Show des Spitzenkochs, und mehrere bekannte Restaurantbesitzer aus Südkalifornien.

In der Klage, in der der Status einer Sammelklage angestrebt wird, werden zehn große Olivenölmarken genannt, darunter Bertolli, Filippo Berio, Carapelli, Star, Colavita, Mezzetta, Pompejan, Rachael Ray, Mazolla und Safeway Select.

Daniel J. Callahan

Es nennt auch 10 große Supermarktketten und große Läden, die angeblich minderwertiges Öl unter dem Namen "Extra Virgin" vertrieben haben, basierend auf verdeckten Tests, die von der Anwaltskanzlei des Klägers durchgeführt wurden. Callahan & Blaine in Santa Ana, Calif.

Die Klage behauptet, dass viele Olivenöle falsch etikettiert sind, so dass die Kosten für die Verbraucher aufgeschlüsselt werden können. ​"Die Ergebnisse der Tests waren schockierend “, heißt es in der Klage. ​"Sensorische Tests haben gezeigt, dass diese fehlerhaften Proben fehlerhafte Aromen wie ranzig, muffig und muffig aufweisen. “

Laut Daniel J. Callahan von Callahan & Blaine in Santa Ana, leitender Anwalt der Kläger, ​"Die Beklagten, Olivenölhersteller, Händler und Einzelhändler, die ihre Produkte im US-Bundesstaat Kalifornien verkaufen, haben die kalifornischen Verbraucher seit Jahren wissentlich irregeführt und betrogen. Die Beklagten haben behauptet, dass das von ihnen verkaufte Olivenöl dem hohen Standard der Einstufung als Extra Virgin entspricht, wodurch die Beklagten berechtigt sind, eine hohe Prämie für das Produkt zu erheben, obwohl das Produkt diesen Standard nicht erfüllt und von minderer Qualität ist, die häufig mit billiger verfälscht wird raffinierte Öle wie Haselnussöl oder weniger Olivenöl. “

Eine Erklärung der Anwaltskanzlei fuhr fort: ​"Diese falschen Darstellungen wurden in einer umfassenden Studie des UC Davis Olive Center am Robert Mondavi-Institut für Wein- und Lebensmittelwissenschaften an der University of California in Davis in seinem Bericht vom Juli 2010 als falsch erwiesen. Der Bericht wurde von führenden Doktoranden, Forschern und Wissenschaftlern des Landes über Forschung und Ausbildung im Bereich Speiseöl verfasst. Der California Olive Oil Council, die American Oil Chemists 'Society (AOCS) und die Australian Olive Oil Association haben zusammengearbeitet und zur Finanzierung, Forschung und den Ergebnissen dieser Studie beigetragen. “

Die Kläger beantragen eine einstweilige Verfügung, um die Verteilung des fraglichen Öls zu verhindern, und fordern möglicherweise auch eine Rückerstattung von Hunderten von Millionen Dollar für ​"Betrügerische Gewinne “, sagte Callahan und schätzte, dass es bei so vielen Angeklagten vielleicht zwei Jahre dauern wird, bis der Fall vor Gericht gebracht wird.

Vorwürfe von verfälschtem Olivenöl und Olivenölbetrug sind in den USA nicht neu, wo europäische Olivenölexporteure seit langem die amerikanische Naivität und das Fehlen von Qualitätsstandards ausnutzen.

Die Klage ist die neueste Entwicklung in den Folgen der UC

Davis-Studie die teilweise von Olivenölproduzenten in Kalifornien finanziert wurde.