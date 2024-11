Lernen Sie die Einzelhändler kennen, die daran arbeiten, den Oleotourismus-Umsatz nach den Ferien zu steigern

Zwei Jahre schlechte Ernten über das Mittelmeer, steigende Produktionskosten und eine globale Lebenshaltungskostenkrise haben die Margen vieler kleiner Olivenölproduzenten weltweit unter Druck gesetzt.

Diese Bauern und Müller gelten als Hüter der lokalen Olivenöltraditionen und -sorten. Daher ist es für den Erfolg und die Gesundheit des gesamten Sektors von entscheidender Bedeutung, alternative Einnahmequellen zu finden, um ihre Betriebe profitabel zu halten. (Deoleo-Geschäftsführer Ignacio Silva hat sicherlich denkt so.)

Während Verkauf von Emissionszertifikaten und Olivenölproduktion Abfallprodukte sind eine der Ideen, die auf Konferenzen und Treffen von Branchenverbänden häufig geäußert werden, doch der Tourismus bleibt eine wichtige Einnahmequelle für die Produzenten, deren Haine oft inmitten einer spektakulären Landschaft liegen.

Doch Alicia und Vijay Shroff, Miteigentümer des Fachgeschäfts in St. Louis, Missouri, Extra Virgin und Olive Ovation, haben ein Problem erkannt, mit dem viele internationale Besucher mediterraner Olivenhaine konfrontiert sind, und arbeiten an einer Lösung.

"Das Problem, das die meisten Produzenten von Oleotourismus haben, ist meiner Meinung nach das, was ich als ​'„Problem mit aufgegebenem Gepäck‘“, sagte Vijay. ​"Wenn man im Ausland ist, möchte man wahrscheinlich nicht mit mehreren Flaschen Olivenöl im aufgegebenen Gepäck nach Hause kommen, was den Verkauf für die Produzenten vor Ort auf ein oder zwei Flaschen beschränkt.“

Die Shroffs stießen auf dieses Problem, als sie die Haine und die Mühle des andalusischen Basilippo besuchten. Im Gegensatz zu vielen Oleotourismus-Enthusiasten waren sie jedoch gut aufgestellt, da Wein, Natives Olivenöl extra und Fachhändler für Lebensmittel, um das Problem zu lösen.

"Wir werden ihr Vertriebsteam für die amerikanischen Besucher sein“, sagte Vijay. ​"Damit ist eine Menge erreicht. Es löst das Problem mit dem aufgegebenen Gepäck und sollte auch das Problem mit den Versandkosten lösen.“

Vijay (links) und Alicia (rechts) Shroff importieren Juana Roldáns natives Olivenöl extra „Basilippo“, damit die amerikanischen Besucher der Farm das Erlebnis fortsetzen können.

"Es ist viel effizienter, palettenweise zu importieren und dann inländische Fulfillment-Dienste zu nutzen [um den Endkunden zu erreichen], als wenn jemand sechs Flaschen aus Südspanien zu sich nach Hause schickt“, fügte er hinzu.

Die Shroffs sind überzeugt, dass diese Methode nicht nur die Produktionskosten senkt, sondern auch die Qualität des nativen Olivenöls besser bewahrt. Sie nutzen ihre bewährte Logistikroute, anstatt dass die Verbraucher darauf hoffen, dass die Fulfillment-Dienste klimatisierte Versandcontainer und Lagerhäuser nutzen.

"Auch für die Kunden ist es ein Gewinn, da sie auch nach dem Urlaub mit dem Produzenten in Kontakt bleiben können“, sagte Vijay. ​"Jetzt haben sie eine inländische Quelle für die neue Ernte oder eine andere Sorte, die auf den Markt kommen könnte.“

Alicia verwies auf die Erfahrungen des Unternehmens und sagte, sie sehe eine starke Tendenz bei den Kunden, nach Marken für natives Olivenöl extra aus Orten zu suchen, die sie besucht haben und zu denen sie eine starke Verbindung aufgebaut haben.

"Wir sehen einen ziemlich starken Wiederverkauf, d. h. die Kunden kommen wegen der neuen Ernte zurück und suchen nach ihrem Lieblingsproduzenten“, sagte sie. ​"Dadurch hat Basilippo in den USA eine große Anhängerschaft entwickelt.“

Alicia sagte, dass sie nicht nur Urlauber nach ihrer Reise mit ihren Lieblingsproduzenten zusammenbringt, sondern dass durch den Aufbau dieser Beziehungen zwischen Fachgeschäften und Produzenten auch eine symbiotische Beziehung für beide Seiten entsteht.

Während die Fachgeschäftsinhaber eine vielseitige Auswahl an extra nativen Olivenölen aus weniger bekannten Sorten und Regionen erhalten und sich so vom typischen Angebot der Supermarktketten abheben können, profitieren die Produzenten von ihren Kundendatenbanken und Marketingbemühungen.

"„Wenn die neue Ernte eintrifft, werden wir allen, die in der Vergangenheit Ihr Olivenöl gekauft haben, eine E-Mail schicken, um solche Transaktionen zu fördern“, sagte Alicia.

"„Neben dem Import, dem Zoll und der Auftragsabwicklung gibt es auch noch den Marketingaspekt, mit dem viele Produzenten außerhalb der USA meiner Meinung nach zu kämpfen haben“, fügte sie hinzu.

Eine der größten Herausforderungen für Alicia und Vijay bei der Verwirklichung ihres Projekts besteht darin, Beziehungen zu Produzenten aufzubauen, die in den Oleotourismus investiert haben, um ihr Olivenöl in die USA zu bringen und es an ehemalige Besucher und neue Kunden zu verkaufen.

"„So gern ich auch dauerhaft Urlaub im Olivenhain machen würde, ich kann es nicht“, sagte Vijay. ​"Wir haben festgestellt, dass viele dieser Leute mit Reiseunternehmen zu den Hainen gelangen, es ist also nicht immer so einfach, sie zu finden.“

Seit dem Start ihrer Website und dem Beginn dieser Initiative haben die Shroffs Kontakt zu Anbietern von Öltourismus aufgenommen, um ihnen die Idee vorzustellen.

"Wir müssen nur den Anwendungsfall beweisen“, sagte Vijay. ​"Wir müssen mit den Leuten reden und dafür sorgen, dass sie die Möglichkeit haben, herauszufinden, was wir tun.“

Aus einer breiteren Perspektive betrachtet, waren sich Vijay und Alicia einig, dass die Verknüpfung des Einkaufserlebnisses im Einzelhandel mit dem Oleotourismus auch die Fakten über die Olivenölproduktion stärken und gängige Mythen und Fehlinformationen zerstreuen könnte, insbesondere jene über kochen mit olivenöl.

"Ich denke, dass diese Oleotourismus-Anbauer nicht nur weniger bekannte Sorten anbauen, sondern auch das Bewusstsein und das Wissen fördern“, sagte Vijay. ​"Es gibt viele Fehlinformationen und Missverständnisse über natives Olivenöl extra.“

"„Wenn die Leute sehen, dass Olivenöl wie der Saft einer Frucht ist, ähnlich wie Orangensaft, und kein verarbeitetes Lebensmittel wie jedes andere Speiseöl, hilft das“, fügte er hinzu. ​"Ihre Geschichten müssen von Erzeugern, Einzelhändlern und allen in der Wertschöpfungskette erzählt werden.“