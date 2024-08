Olivenölimporteure fordern von der FDA einen verbesserten Identitätsstandard

Die North American Olive Oil Association (NAOOA) hat eine eingereicht Petition an die Food and Drug Administration (FDA) für eine ​"Verbesserter Identitätsstandard für Olivenöl und Tresterölprodukte “, um die verschiedenen Olivenölsorten und die bei ihrer Bestimmung verwendeten Analysemethoden zu definieren.



Die NAOOA, deren Mitglieder Unternehmen sind, die Olivenöl in die USA importieren, gab an, sie habe 1990 erstmals eine Petition bei der FDA eingereicht, um das gleiche Ziel zu erreichen.

Die Petition vom 9. Julith, wird als Reaktion auf einen Schritt amerikanischer Olivenölproduzenten Anfang dieses Jahres angesehen. Eine Gruppe unter der Leitung von Adam Englehardt, Vizepräsident der California Olive Ranch, entwarf eine Bundesvermarktungsverordnung in der Hoffnung, höhere Qualitätsstandards festzulegen, Sorten neu zu definieren und neue Tests für das gesamte in den Vereinigten Staaten produzierte Olivenöl zu fordern. Im Falle einer Annahme durch das USDA würden inländische Hersteller laut Angaben aus der Industrie darauf drängen, dass die Regeln auch für Importe gelten.

Andererseits forderten die Importeure eine Angleichung der US-Handelsstandards an diese vom Internationalen Olivenölrat eingesetzt. Neunundneunzig Prozent des amerikanischen Olivenölkonsums werden importiert.

In einer Erklärung sagte NAOOA Executive Vice President Eryn Balch ​"Wir sollten die Sorgfaltspflicht der Befürworter der Industrie, der staatlichen Gesetzgeber und des USDA nutzen, die zeigt, dass ein erhebliches Interesse sowie Verbraucher- und Handelsvorteile daran bestehen, eine gemeinsame Definition der Olivenölsorten und Beweismethoden vorzuschreiben im Zusammenhang mit der Kategorie Olivenöl. Eine Angleichung des Bundesstandards ist das letzte Puzzleteil, um den kritischen Aspekt der Durchsetzung zu erleichtern. “