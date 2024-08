Handelsgruppe verklagt Olivenölhersteller wegen irreführender Etikettierung

In ihrer allerersten gerichtlichen Klage gegen ein Olivenölunternehmen hat die Nordamerikanische Olivenölvereinigung (NAOOA) verklagt die Hersteller der Ölmarke Capatriti. Die Zivilklage, die am 6. Februar eingereicht wurde, behauptet, dass The Gourmet Factory fälschlicherweise Öl verkauft, das chemisch aus übrig gebliebenen Olivenhäuten und -gruben gewonnen wird ​"100% reines Olivenöl. ”

Durch sein ​"rechtswidriges, irreführendes und irreführendes Fehlbranding “, behauptet die NAOOA, dass die Öffentlichkeit unwissentlich schlechte Qualität konsumiert Tresteröl. Oliventresteröl ist reich an Fettsäuren, muss mehrere Veredelungsprozesse durchlaufen, um es für den menschlichen Verzehr geeignet zu machen, und entspricht nicht der gesetzlichen Definition von Olivenöl gemäß Reklamationsklage.

Darüber hinaus heißt es in der NAOOA-Beschwerde, dass die Gourmet Factory von Kangadis Food, Inc. in einen unlauteren Wettbewerb verwickelt ist. Verfälschtes Öl kann zu wesentlich geringeren Kosten als hergestellt werden authentisches Olivenöl und durch die falsche Bezeichnung ihres Öls als 100% reines Olivenöl ist das Unternehmen in der Lage, legitime Produzenten zu unterbieten, so die NAOOA.

Das Unternehmen engagiert sich ​"Verfälschung zur wirtschaftlichen Bereicherung “, behauptete Eryn Balch, Executive Vice President von NAOOA.

Die NAOOA hat sich zum ersten Mal für die Marke Capatriti interessiert ​"in den letzten Monaten erhebliche Preisunterschiede festgestellt “, sagte Balch. Die Gerichtsdokumente besagen, dass Capatriti's ​"100% reines Olivenöl “verkauft sich zu einem Drittel bis zur Hälfte der Preise authentisches Olivenöl Hersteller berechnen.

Der Verband beauftragte einen unabhängigen Dritten mit der Entnahme von Proben für Tests durch ein Labor des Internationalen Olivenrates in Spanien. Die Laborergebnisse zeigten, dass die Proben waren ​"Im besten Fall kann eine Art von Trester und im schlimmsten Fall auch Samenöle enthalten “, heißt es in der Beschwerde.

Das Dokument behauptet ferner, dass man Tresteröl als reines Olivenöl abgibt ​"ist nichts, was durch Zufall oder Fahrlässigkeit geschehen kann. “ ​"Gourmet Factory beabsichtigt, die Verbraucher zum Kauf seiner verfälschten Speiseölprodukte zu verleiten. “

Die Marke Capatriti macht laut NAOOA mehr als 15 Prozent des Olivenölmarktes in New York, New Jersey, Connecticut und anderen Bundesstaaten aus. In der Klage wird darum gebeten, dem Unternehmen die Kennzeichnung und den Verkauf seines Tresters oder anderer Nichtolivenöle zu untersagen ​"Olivenöl “und beantragt im Namen seiner Mitglieder den gesetzlichen Schadenersatz.

Die NAOOA ist ein Handelsverband, der Olivenölvermarkter, -verpacker und -importeure vertritt.

Der Inhaber von Kangadis Foods, Inc., George Ignatiadis, wurde kontaktiert, um sich zu der Klage zu äußern, sagte jedoch, dass er sich dessen nicht bewusst sei.