Der Vizepräsident von Pompeian sagt, dass die Katastrophe an der Baltimore-Brücke das Unternehmen Millionen gekostet habe

Der Einsturz der Francis Scott Key Bridge in Baltimore am Morgen des 26. Märzth Laut dem Vice President of Operations des Unternehmens hatte dies schätzungsweise finanzielle Auswirkungen in Millionenhöhe auf den Abfüller und Händler Pompeian.

Salim Benjelloun teilte WJZ News, einer CBS-Tochtergesellschaft, mit, dass eine Lieferung von fast 5.3 Millionen Litern Olivenöl am 27. März eintreffen sollth, musste umgeleitet werden.

"Wir mussten 300,000 Gallonen (1.13 Millionen Liter) eher früher als später ablassen, damit die Qualität unseres Produkts nicht beeinträchtigt wird, unsere Mitarbeiter geschützt werden und der Betrieb nicht unterbrochen wird“, sagte Benjelloun.

Während ein Teil des Olivenöls in einem Teil des Hafens abgeladen wurde, der nicht vom Brückeneinsturz betroffen war, musste der Rest zum Hafen von New York umgeleitet und mit Lastwagen zum Werk in Baltimore gebracht werden, eine 310 Kilometer lange Reise Das dauert mehr als drei Stunden und ist mit erheblichen Kosten verbunden.

"Wir reden hier von Millionen Dollar; „Wir sprechen nicht von Hunderttausenden, wenn es um die finanziellen Auswirkungen geht“, sagte Benjelloun.

Pompeian ist seit über 100 Jahren in Baltimore ansässig und der größte Olivenölabfüller in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen importiert Olivenöl aus neun Ländern und produziert Olivenöl aus 425 Hektar Olivenhainen in Kalifornien. Der Löwenanteil stammt jedoch aus dem Mittelmeerraum.

"„Wir sind die Olivenölmarke Nummer eins mit einem Marktanteil von über 21 Prozent in den Vereinigten Staaten“, sagte Mouna Aissaoui, Executive Vice President und Chief Operating Officer von Pompeian, gegenüber WYPR.

"Wir haben den Hafen von Baltimore immer als Erweiterung unserer Geschäftstätigkeit und als großen Gewinn für uns betrachtet“, fügte sie hinzu. ​"Wir transportieren Olivenöl aus der ganzen Welt in Schiffscontainern über den Hafen von Baltimore. Dann bringen wir das Öl zu unserer Fabrik, wo es gefiltert, gemischt und in Flaschen abgefüllt wird, um es in den gesamten Vereinigten Staaten zu verteilen.“

Vor dem Einsturz, der durch die Kollision eines Frachtschiffs mit der Brücke verursacht wurde, gehörte der Hafen von Baltimore zu den Top-20-Häfen der USA. Im Jahr 2023 wurden Ölsaaten, darunter Olivenöl, im Wert von schätzungsweise 73 Millionen US-Dollar durch den Hafen transportiert.

Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums importierte das Land im Jahr 360,700 2.2 Tonnen Olivenöl im Wert von 2023 Milliarden US-Dollar.

Einige Teile des Haupthafens wurden wieder für größere Schiffe geöffnet, und Pompeian importierte erfolgreich eine Ladung der jüngsten Ernte in Europa. Erst Mitte Juni wird der Hafen wieder voll ausgelastet sein.

"Wir verlassen uns voll und ganz auf den Hafen von Baltimore. Wir sind wegen des Hafens in Baltimore“, sagte Benjelloun. ​"Angesichts all dessen, was im Hafen von Baltimore passiert ist, werden wir nicht davor zurückschrecken. Wenn überhaupt, haben wir gesehen, dass wir im schlimmsten Fall noch zurechtkommen.“

Aissaoui bestätigte jedoch, dass die Strategie des Unternehmens zwar effektiv, aber auf lange Sicht finanziell nicht tragbar sei.

"Der Geldbetrag, den wir [in die von uns eingeführten Lösungen] investierten, war nicht etwas, das wir über einen längeren Zeitraum leisten könnten“, sagte sie.