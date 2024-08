Texas Olive Growers setzen ihren Claim um

Niemand könnte einem Texaner jemals vorwerfen, klein zu denken, daher ist es vielleicht keine Überraschung, dass die Website der Texas Olive Growers Association und Rat (TOGAC) nimmt das folgende Leitbild zur Kenntnis: ​"Wir engagieren uns für die Bereitstellung von Bildung und Wissen und machen Texas letztendlich zum landesweit führenden Unternehmen für das Wachstum des Olivenanbaus und der Olivenölproduktion.“

Der Bundesstaat Longhorn hat noch einen langen Weg vor sich, um Kalifornien als Amerikas Spitzenreiter im Oliven- und Olivenölhandel zu überwinden, aber TOGAC-Präsident John Gambini war fest optimistisch. ​"Hier ist in der Branche eine Menge großartiger Dinge los “, sagte er, als er nach dem vierteljährlichen Treffen der Organisation am 25. Juli telefonisch erreicht wurde. ​"Neue Landwirte kommen schnell an Bord und die Geschäftsleute beginnen, ihre Obstgärten zu erweitern. Wir gehen davon aus, dass sich die Branche in den nächsten zwei Jahren fast verdoppeln wird, wenn Bäume gepflanzt werden, und dass viel mehr Obst produziert wird. “

Siehe auch:Texas-Olivenölproduzenten übertreffen alle Chancen

Gambini geht als Oberhaupt seines Familienunternehmens spazieren Texas Hill Country Olive Unternehmen und seine Ziele für sein preisgekröntes Produkt und die Gesamtheit der neuen Ernte des Staates sind ehrgeizig. ​"Der TOGAC wurde eingerichtet, um die texanischen Landwirte über den Aufbau der Industrie zu informieren “, sagte er. Dazu gehört, zu untersuchen, welche Sorten im texanischen Klima am besten abgeschnitten haben, welche Gefahren zu beachten sind (Baumwollwurzelfäule und wie sie auf dem Treffen behandelt werden sollten) und wie mit zusätzlichen auftretenden Problemen umgegangen werden kann.

Sue Langstaff von Angewandte Sensorik, LLC, ist Leiter eines der wenigen von der American Oil Chemists Society (AOCS) anerkannten Sensorik-Panels. Ihr Unternehmen testet und schmeckt Olivenöle, um unter anderem zu bestimmen, ob sie als gekennzeichnet werden können ​"extra jungfrau “, und sie war bei dem Treffen unter den Rednern. In ihrem Vortrag gab sie eine Einführung in die Verarbeitung und Bewertung von Olivenölen, in das Erkennen von Fehlern und in das Verstehen des Bewertungssystems. ​"Sie waren wissensdurstig “, sagte sie über die eifrigen und engagierten Erzeuger und Erzeuger.

Langstaff lobte die Gruppe für ihre Ziele. ​"Einige Mitglieder brachten ihr (Produkt) zum Treffen, also probierten wir und fanden eine ziemlich gute Darstellung von texanischen Olivenölen. Sie waren größtenteils fehlerfrei, das ist also von Anfang an eine gute Sache. “

Langstaff zufolge ist die derzeitige Kennzeichnungspraxis für die junge texanische Industrie heute dringlicher. ​"Die Realität ist, dass noch nicht genug Öl produziert wird. Sie mischen ihr (in Texas hergestelltes) Produkt zum Beispiel mit Olivenöl aus Kalifornien, und manche Menschen sind (verärgert), weil sie das Gefühl haben, dass es abgelehnt wird so streng aus Texas. "

Langstaff behauptet, dass es in ihrer Sorge nicht um die Mischungen selbst geht. ​"Manchmal sind Mischungen besser “, sagte sie. ​"Es kann eine Synergie von eins plus eins gleich drei geben. Und in Texas sind sie auf dem Weg, ein zu 100 Prozent in Texas gemahlenes Produkt herzustellen, aber sie sind noch nicht da. Es ist eine wachsende Branche. “

"Aber wissen Sie, Sie möchten vorerst sicherstellen, dass, wenn sie ihr Produkt zu 100 Prozent als Texaner verkaufen, es auch so sein sollte. “

Gambini dreht das Drehbuch um. Er ist mehr auf Qualität bedacht, sagte er, um amerikanische Öle in amerikanischer Herstellung zu erhalten, und auf die Mischungen, die internationale Produkte enthalten.

"Die von uns durchgeführten Geschmackstests ergaben, dass die importierten Supermarktmarken fast alle ranzig waren. Es ist lächerlich, was sie als Extra-Jungfrau verkaufen. Und die Preise, zu denen sie ihre Öle verkaufen, sind unverschämt niedrig. Sie wollen die amerikanischen Produzenten fernhalten. Es sollte eine Kennzeichnung geben, die besagt, dass das Öl aus amerikanischer Produktion stammt, sei es aus Texas, Kalifornien, Georgia oder wo auch immer. “