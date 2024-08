Eine "interaktive" Lektion in Olivenölbetrug

Infografiken und sogenannte ​"Interactives“ zielen darauf ab, komplizierte Themen mit ästhetischer Einfachheit darzustellen. Allzu oft hat ihre Schönheit jedoch ihren Preis. Wie die Informationsbeschränkungen des 140 Zeichen langen Twitter-Updates hinterlassen diese wischbaren Cartoons beim Leser ein unvollständiges und oft ungenaues Verständnis von Themen, die eine genauere Betrachtung verdienen.

Gestern bot die New York Times eine Diashow betitelt ​"Extra Virgin Suicide “, in dem 15 Karten zum Prozess der großflächigen Verfälschung in der Olivenölindustrie in Italien vorgestellt wurden.

Stunden nach der Veröffentlichung bat ich vier Leute auf einer Dinnerparty, den Times-Artikel auf meinem Handy durchzublättern und mir zu sagen, was sie davon hielten ​"Takeaway“ des Features war. Das haben sie gesagt:

" Kaufen Sie kein italienisches Olivenöl. “

Kaufen Sie kein italienisches Olivenöl. “ " Jeder im Olivenölgeschäft ist ein Betrüger.“

Jeder im Olivenölgeschäft ist ein Betrüger.“ " Weckt in mir den Wunsch, ein anderes Öl zu verwenden, zum Beispiel Traubenkernöl.“

Weckt in mir den Wunsch, ein anderes Öl zu verwenden, zum Beispiel Traubenkernöl.“ " Ich hatte keine Ahnung, dass das meiste Olivenöl mit Chemikalien geschnitten wird. Es macht mich krank."

Obwohl die zweite Folie der Präsentation das kritische Qualifikationsmerkmal enthält ​"viel„Beim italienischen Olivenöl hatten einige Leser den Eindruck, dass alle italienischen Produzenten auf diese Weise arbeiten.

Auf einer der Karten der Serie stand: ​"Ungefähr 69 Prozent des in den USA verkauften Olivenöls sind manipuliert.“ Es bezog sich vermutlich auf die 2010 UC Davis-Studie Das ergab, dass Proben von zehn importierten Marken, die in drei kalifornischen Supermärkten als extra jungfräulich gekennzeichnet waren (nicht gerade eine nationale Stichprobe), minderwertig waren - nicht, dass sie absichtlich waren ​"behandelt. "

Der Artikel zitiert ​"Extra Virginity ”-Autor Tom Mueller als Quelle.

Die Times wendet eine lose Definition auf den Begriff an ​"interaktiv“ und bezieht sich offenbar darauf, wie wir von einer Folie zur nächsten und zurück klicken können, wenn wir wollen. Es gibt keine Möglichkeit für die Leser, den Artikel tatsächlich zu kommentieren (und es würde sicherlich Kommentare geben).

In den letzten Jahren wurden verwirrte Verbraucher von verwirrenden Botschaften von Olivenöl-Evangelisten und negativen Kampagnen von Erzeugergemeinschaften in ihrem eifrigen Streben nach Marktanteilen bombardiert.

Einfache, informative Botschaften über die Qualität, die Vorteile und die Verwendung von Olivenöl werden letztendlich die Verwirrung beseitigen und den Konsum dieser lebenswichtigen, gesunden Lebensmittel fördern.

Bei den Bemühungen, ein derart kompliziertes Thema für immer kürzere Aufmerksamkeitsspannen zusammenzufassen, besteht jedoch die Gefahr, dass eine zu starke Vereinfachung häufig nur mehr Fehlinformationen verschleiert.

