US-Handelsbeamte begingen den fünften Jahrestag der Einführung von Zöllen auf bestimmte spanische Tafeloliven, indem sie einstimmig für deren Verlängerung stimmten.

Ein vierköpfiges Gremium der US-amerikanischen Internationalen Handelskommission (ITC) hat dafür gestimmt, die Zölle auf bestimmte spanische Importe reifer schwarzer Tafeloliven beizubehalten.

Die Abstimmung war gemäß dem Gesetz über die Abkommen der Uruguay-Runde erforderlich, das eine Überprüfung der Zölle alle fünf Jahre vorsieht.

Die Kommissare kamen zu dem Schluss, dass ihre Absetzung ​"innerhalb eines vernünftigerweise vorhersehbaren Zeitraums zur Fortsetzung oder Wiederholung eines erheblichen Schadens führen.“

Die Entscheidung fällt zwei Monate, nachdem ein US-Berufungsgericht ein Urteil eines US-Handelsgerichts bestätigt hatte, wonach die Antidumping- und Antisubventionsmaßnahmen Tarife auferlegt des US-Handelsministeriums gegen die drei größten spanischen Verpacker und Exporteure von reifen Tafeloliven in die USA seien legitim.

Das Berufungsgericht Urteil wird voraussichtlich endgültig sein, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Oberste Gerichtshof der USA den Fall annimmt, wenn Berufung eingelegt wird.

Die Entscheidung des Gerichts stand in krassem Gegensatz zu der Entscheidung der Welthandelsorganisation. Urteil vom November 2021, in der es hieß, die US-Zölle seien nach internationalem Recht illegal.

Der spanische Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung Luis Planas kritisierte die Entscheidung der USA ebenfalls. Er beschrieb sie als ​"absolut inakzeptabel“ bei einem Treffen der europäischen Agrarminister in Brüssel.

"Ich hoffe, wir können das lösen“, sagte er. ​"Wir sind vom größten zum drittgrößten Exportland der USA geworden … Wir hoffen, dass diese Situation zu unseren Gunsten gelöst werden kann, denn sie ist inakzeptabel.“

Kurz nach dem Urteil des Berufungsgerichts im Mai besuchte der spanische Wirtschaftsminister Carlos Cuerpo Washington D.C., um über die Zölle zu sprechen.

"Wir sehen seitens der Vereinigten Staaten die Bereitschaft, weiter voranzuschreiten, und es wurde ein Gesprächs- und Verhandlungskanal geöffnet, um zu sehen, ob wir das Problem lösen können“, sagte er Reportern in Washington.

Der Olive Growers Council of America begrüßte jedoch die Entscheidung zur Beibehaltung der Zölle, da diese zum Schutz der amerikanischen Anbauer und Verpacker notwendig seien.

"„Die US-Regierung und die Gerichte haben in den letzten fünf Jahren wiederholt bestätigt, dass die spanische Industrie noch immer von unfairen Subventionen der Europäischen Union profitiert und ihre reifen Oliven noch immer auf dem US-Markt verkauft“, sagte der Vorsitzende Michael Silveira.

"Ohne die anhaltenden AD/CVD-Anordnungen [Antidumping- und Ausgleichszölle für subventionierte Waren] der US-Regierung gegenüber spanischen Oliven wären die amerikanische Tafelolivenproduktion und Hunderte von Familienbauern sowie die damit verbundenen Arbeitsplätze ernsthaft gefährdet“, fügte er hinzu.

Mit der Entscheidung des Berufungsgerichts endete eine siebenjährige Rechtssaga, die 2017 mit einer Klage der Coalition for Fair Trade in Ripe Olives unter der Führung von Musco Family Olive Co. und Bell-Carter Foods begann.

Die Gruppe reichte eine Petition beim Handelsministerium ein, in der sie behauptete, dass die Subventionen, die die spanische Regierung und die EU den Olivenbauern gewährten, Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) hat Olivenverpackern und -exporteuren ungerechterweise einen Vorteil verschafft.

Die Antragsteller argumentierten, dass die Subventionen es spanischen Unternehmen ermöglichten, ihre abgepackten Tafeloliven in den USA zu Preisen unterhalb des Marktpreises zu verkaufen.

Im Juli 2018 stellte das Handelsministerium fest, dass spanische reife Tafeloliven subventioniert wurden. Es gab diesen Befund an die ITC weiter, die feststellte, dass die subventionierten Importe reifer Tafeloliven der heimischen Industrie erheblichen Schaden zufügten.

Auf Grundlage der Erkenntnisse der ITC genehmigte das Handelsministerium Antidumping- und Ausgleichszölle in Höhe von 35 Prozent (die Höhe wurde allerdings später auf 31 Prozent gesenkt).

Die Auswirkungen der Zölle waren unmittelbar spürbar. Das spanische Landwirtschaftsministerium schätzte im Februar, dass sie Erzeuger, Verpacker und Exporteure seit 208 mehr als 2017 Millionen Euro gekostet haben.

Als Reaktion auf die Zölle verklagten die Tafelolivenproduzenten und der spanische Verband der Tafelolivenexporteure und -produzenten (Asemesa) das Handelsministerium.

Nach der erfolglos rechtfertigen Obwohl die Zölle bereits zweimal vor dem US-Handelsgericht angefochten wurden, wurde der dritte Antrag des Handelsministeriums angenommen. Asemesa legte umgehend Berufung ein.

Unterdessen trieben Proteste in der andalusischen Hauptstadt Sevilla und der Druck der Regierung in Madrid die EU verklagt USA bei der WTO im Januar 2019.

In ihrer Beschwerde argumentierte die EU, dass die US-Zölle gegen internationale Handelsregeln verstießen, da die GAP den Erzeugern von Tafeloliven keine besonderen Vorteile gewährt.

Um den Druck auf Brüssel zu erhöhen, äußerten EU-Beamte öffentlich ihre Besorgnis darüber, dass die Zölle einen gefährlichen Präzedenzfall darstellen und zu weiteren Rechtsstreitigkeiten gegen die GAP führen könnten.

Im November 2021 entschied die WTO zugunsten der EU und stellte fest, dass die 2018 von den USA verhängten Antidumping- und Ausgleichszölle auf die Einfuhr reifer Tafeloliven aus Spanien nach internationalem Recht illegal seien.

In ihrem Urteil forderte die WTO die USA dazu auf ​"„seine Maßnahmen in Einklang bringen“ mit seinem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen und anderen Freihandelsregeln.

Die USA lehnten es ab, gegen das WTO-Urteil Berufung einzulegen und stimmten einer Überarbeitung der Zölle zu. Das Handelsministerium behielt jedoch die meisten Zölle bei, was zu einer öffentliche Rüge Austritt aus der WTO im Februar 2024.