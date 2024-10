In weniger als drei Wochen finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt, und die wichtigsten Kandidaten sind praktisch gebunden in der Volksabstimmung und innerhalb der Fehlertoleranz in sechs Swing-Zustände das wird letztlich die Wahl entscheiden.

Der ehemalige Präsident Donald J. Trump kandidiert zum dritten Mal in Folge. Zwar haben sich viele seiner innen- und außenpolitischen Prioritäten im letzten Jahrzehnt verschoben, doch seine tiefe Überzeugung, dass Zölle ein nützliches Instrument der Exekutive sind, ist unverändert geblieben.

Ein Zoll würde die Art und Weise beeinflussen, wie Amerikaner Olivenöl verwenden. Der Olivenölverbrauch in den Vereinigten Staaten würde sinken. - Juan Vilar, CEO, Vilcon

Während Trump 2019 Präsident war, genehmigte er eine 25 Prozent Zoll auf einige spanische Olivenölimporte als Vergeltung für die europäischen Subventionen für den Flugzeughersteller Airbus, die laut Welthandelsorganisation den amerikanischen Flugzeughersteller Boeing im Wettbewerb benachteiligten.

Nachdem ein Einigung erzieltwurden die Zölle ausgesetzt. Dennoch sind viele Produzenten und große Importeure besorgt, was eine weitere Zollrunde für den US-amerikanischen Olivenölmarkt bedeuten würde.

"Donald Trump hat einen zehnprozentigen Zoll auf alle importierten Waren vorgeschlagen, um die von ausländischen Regierungen verursachten wirtschaftlichen Verzerrungen auszugleichen, das Handelsdefizit Amerikas zu verringern und die Reindustrialisierung zu beschleunigen“, sagte Robert Lighthizer, Trumps US-Handelsbeauftragter. schrieb im The Economist. ​"Die Erfahrungen lassen darauf schließen, dass dies gelingen wird und gut bezahlte Industriearbeitsplätze entstehen werden.“

Seit Lighthizers Aussage hat Trump bei verschiedenen Gelegenheiten auch Zölle von 20 oder 60 Prozent auf alle importierten Waren vorgeschlagen. ​"Für mich ist Zoll das schönste Wort im Wörterbuch“, sagte Trump, der sich zuvor als ​"Zollbeamter“, sagte Bloomberg. ​"Es ist mein Lieblingswort.“

Allerdings warnte die derzeitige US-Finanzministerin Janet Yellen, dass pauschale Zölle die Inflation anheizen und den Unternehmen schaden würden.

"Forderungen, Amerika mit hohen Zöllen gegenüber Freunden und Konkurrenten gleichermaßen abzuschotten oder sogar unsere engsten Verbündeten als Transaktionspartner zu behandeln, sind zutiefst fehlgeleitet“, sagte Yellen in einem Rede an den Rat für Auswärtige Beziehungen. ​"Umfassende, nicht zielgerichtete Zölle würden die Preise für amerikanische Familien erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen beeinträchtigen.“

Auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans strategischer Berater Juan Vilar sagte, die Kosten der Zölle würden von den Abfüllern in den USA getragen, und es liege in ihrer Entscheidung, ob sie diese an die Verbraucher weitergeben würden oder nicht.

"Ein Zoll würde die Art und Weise beeinflussen, wie Amerikaner Olivenöl verwenden“, sagte Vilar. ​"Der Olivenölverbrauch in den USA wird sinken. Der Preis für Olivenöl in den USA wird steigen.“

"„Es ergibt keinen Sinn, Zölle auf ein Produkt wie Olivenöl zu erheben“, fügte er hinzu, da die USA etwa 97 Prozent ihres Olivenölverbrauchs importieren.

Vilar sagte, er sei sich nicht sicher, welche Auswirkungen die Zölle auf spanische Exporteure haben würden, fügte jedoch hinzu, dass dies nicht gut wäre, da die USA der zweitgrößte Olivenölkonsument und die führendes Reiseziel für spanische Exporte.

"„Das ist natürlich keine gute Situation und diese Maßnahmen würden zu einer weniger schnellen Preiserholung [in den USA] führen“, sagte Vilar. ​"Es wäre weder für die Amerikaner noch für die spanischen, italienischen und griechischen Olivenölproduzenten gut.“

Zurück in den USA stimmt der Gründer eines in New York City ansässigen Olivenölimporteurs Yellen und Vilar zu.

"Die Olivenölindustrie würde einen schweren Schlag erleiden und hat in den letzten zwei Jahren bereits massive Kosten- und Preissteigerungen hinnehmen müssen“, sagte der Gründer.

"Ich glaube, es gibt niemanden in der Olivenölbranche, der sich nicht darüber im Klaren ist, wie teuer Öl in den letzten zwei Jahren geworden ist … und dass die Olivenölbranche in Verbindung mit der Inflation und den steigenden Materialkosten derzeit keinen weiteren Kostentreiber braucht“, fügten sie hinzu.

Immerhin Natives Olivenöl extra Die Verbreitung in US-Haushalten ist mit schätzungsweise 45 Prozent begrenzt, und alle Maßnahmen zur Kostensteigerung, die den anderen in der Branche kaum Vorteile bringen, sind unerwünscht.

"„Es ist bereits ein teures Produkt und es muss nicht noch teurer werden“, sagte der Gründer. ​"Ich denke, dem ist jeder zustimmen.“

Der Geschäftsführer eines großen kalifornischen Olivenölunternehmens meinte jedoch, dass die Zölle den US-amerikanischen Olivenölkonsum möglicherweise nicht so stark beeinträchtigen würden, wie manche befürchten. Er stützte diese Behauptung auf Widerstandsfähigkeit der Verbraucher während der jüngsten Konvergenz von Inflation und historisch hohem Olivenölpreise.

"Alle Zölle werden an den Verbraucher weitergegeben“, sagten sie. ​"Das wird nur zu höheren Kosten führen. Frühere Argumente, dass der Verbraucher höhere Kosten nicht tragen könne, wurden durch die Inflation der letzten zwei Jahre widerlegt.“

Der Geschäftsführer berief sich auf Daten, denen zufolge die Kategorie des extra nativen Olivenöls im Einzelhandel jährlich um zwei Prozent wächst, obwohl die Preise um 25 bis 30 Prozent gestiegen sind.

"In Jahren massiver Inflation haben die Verbraucher [Preissteigerungen] absorbiert“, sagte der Geschäftsführer. ​"Es war eine sehr widerstandsfähige Kategorie.“

"Das Argument, dass die Produzenten von nativem Olivenöl extra und von Olivenöl ihre Preise nicht erhöhen könnten, was ursprünglich das Argument gegen die Zölle war, ist nicht wahr“, fügten sie hinzu. ​"Dennoch bin ich der Meinung, dass es keine Zölle geben sollte. Ich bin nicht sicher, ob sie die beabsichtigte Wirkung haben werden.“

"„Die Zölle schaden letztlich dem US-Verbraucher, weil ihnen Geld für etwas aus der Tasche gezogen wird, was die Importe nicht bremsen wird“, schloss der Manager.