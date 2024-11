Das Format Olivenöl in Quetschflaschen ist in den vergangenen vier Jahren in den USA zunehmend im Trend und einige der größten und bekanntesten Marken des Landes haben davon Notiz genommen.

Während Köche schon seit Jahrzehnten Olivenöl zum Kochen und Anrichten in Quetschflaschen aus Plastik füllen, Gründer von Graza das Format mit erstaunlichem Erfolg für den Einzelhandel angepasst.

Es gibt viele Leute, die Plastik und Quetschflaschen lieben, weil sie Spaß machen und vielseitig einsetzbar sind. Auf der anderen Seite gibt es aber auch lautstarke Gruppen von Leuten, die sie hassen. - Michael Fox, CEO der California Olive Ranch

Laut Bloomberg soll der Umsatz des Unternehmens bis Ende 60 56.8 Millionen US-Dollar (2024 Millionen Euro) erreichen, eine Steigerung von 10 Millionen US-Dollar (9.5 Millionen Euro) gegenüber Grazas Prognose zu Jahresbeginn.

Graza hat es außerdem geschafft, seine beiden Flaggschiffmarken in die Regale großer Einzelhandelsketten wie Whole Foods und Costco zu bringen und plant Berichten zufolge den Einstieg in den Markt von Target und Walmart, dem größten Olivenölhändler des Landes.

(Foto: Olive Oil Times)

Kalifornien Olive Ranch (COR), der größte Olivenölproduzent des Landes, gehört zu den Unternehmen, die den Erfolg von Graza bemerkten und beschlossen, das Format zu übernehmen.

"Graza kam und das Quetschflaschenformat hat sich als erfolgreich erwiesen, also sind wir ziemlich schnell eingestiegen“, Geschäftsführer Michael Fox sagte Olive Oil Times.

California Olive Ranch führte Quetschflaschenmarken ein, die es nennt ​"Als Hommage an die Ursprünge des Formats wurden zu Beginn des Jahres in mehreren Einzelhandelsgeschäften „Chef‘s Bottles“ vorgestellt, darunter auch eine Variante mit 100 Prozent kalifornischem Ursprung.

"Wir haben es mit einem Partner auf den Markt gebracht und es ist hier in Kalifornien gut gelaufen“, sagte Fox. ​"Das Format ist im gesamten Geschäft zu sehen, und die Verbraucher mögen seine Funktionalität. Sie verwenden das Quetschformat für Lebensmittelzubereitungen, bei denen die Verbraucher mehr Kontrolle wünschen.“

Fox schätzte, dass sich die Quetschflaschenmarken von COR zu vergleichbaren Preisen wie Graza verkaufen. ​"Wir sind hinsichtlich des Formats optimistisch“, sagte er.

Insgesamt geht Fox davon aus, dass Quetschflaschen aufgrund ihrer zunehmenden Akzeptanz bei den Verbrauchern weiterhin an Popularität gewinnen werden.

Er fügte hinzu, dass das Format auch das Potenzial habe, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen und dazu beitragen könne, den hartnäckigen Mythos zerstreuen dass Olivenöl nicht zum Kochen verwendet werden kann.

"Ich glaube, dieses Produkt spricht ein jüngeres Publikum an, was gut ist, weil es meiner Meinung nach eine neue Zielgruppe anspricht“, sagte er. ​"Auch bei der Online-Vermarktung für jüngere Leute hat Graza hervorragende Arbeit geleistet.“

"Sie ziehen neue Verbraucher an, was gut für die Kategorie ist“, fügte Fox hinzu. ​"Die Frage ist, wie viel diese Verbraucher zu Hause einkaufen und kochen und wie viel auswärts essen.“

Während die Verkaufszahlen von Graza auf eine große Nachfrage nach Quetschflaschen schließen lassen, machen sich manche Hersteller Sorgen um Qualität und Nachhaltigkeit.

Katerina Mountanos, Gründer von Kosterina, Sagte Moderner Einzelhandel dass sie ihr extra natives Olivenöl griechischer Herkunft aus Qualitätsgründen nicht in Plastik abfüllen würde.

"Wir würden nie eine Quetschflasche nehmen“, sagte sie. ​"Olivenöl sollte niemals in Plastik verpackt werden.“

Mountanos fügte hinzu, dass das Format in Großküchen funktioniert, da die Köche das Olivenöl täglich in die Quetschflaschen aus Plastik umfüllen, was bedeutet, dass das Olivenöl in diesem Format mit der Zeit nicht oxidiert.

"Sie füllen die Flasche jeden Tag aus einer großen Dose nach“, sagte sie. ​"Es bleibt nicht sechs bis zwölf Monate in einer [Quetschflasche aus Plastik].“

Abgesehen von der Qualität sagte Mountanos, dass der in den Quetschflaschen verwendete Kunststoff schlecht für die Umwelt sei und an manchen Orten nicht recycelt werden könne.

Während Graza darauf beharrt, dass sein mattierter Kunststoff recycelbar ist, hat das Unternehmen diese Bedenken stillschweigend anerkannt, indem es Nachfülldosen aus Aluminium für seine beiden Hauptmarken eingeführt hat. (Graza lehnte es ab, zu diesem Artikel einen Kommentar abzugeben.)

Fox sagte, COR verwende seinerseits einen durchscheinenden PET-Kunststoff, der in den gesamten Vereinigten Staaten in großem Umfang recycelt werden könne.

"„Plastik ist sehr polarisierend“, sagte Fox gegenüber Modern Retail. ​"Es gibt viele Leute, die Plastik und Quetschflaschen lieben, weil sie Spaß machen und vielseitig einsetzbar sind. Auf der anderen Seite gibt es aber auch lautstarke Gruppen von Leuten, die sie hassen.“

Laut der US-Umweltschutzbehörde ist jeder Kunststoff oder Aluminium, der nicht gründlich gereinigt und getrocknet wurde, kann nicht recycelt werden.