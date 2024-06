Die USA verzeichnen ein deutliches Wachstum beim Verkauf von Bio-Olivenöl

Der Verkauf von Bio-Olivenöl steigt in den Vereinigten Staaten. Im Gegensatz dazu total Natives Olivenöl extra Laut Branchendaten, die mit geteilt wurden, sind die Umsätze leicht zurückgegangen Olive Oil Times von der North American Olive Oil Association (NAOOA).

Der Volumenabsatz von Bio-Olivenöl, von dem 98 Prozent extra vergine sind, stieg in den 7.2 Wochen bis zum 52. April 24 um 2024 Prozent. Umgekehrt sank der Gesamtabsatz von extra nativem Olivenöl im gleichen Zeitraum um zwei Prozent die zweitgrößte der Welt Olivenöl verbrauchendes Land.

Ich denke, dass viele Menschen erkennen, dass es viele gesundheitliche Vorteile hat, sich biologisch zu ernähren. - Stefanie Wickensheimer, Projektleiterin, Rio Bravo Ranch

Rückblickend stiegen die Verkäufe von Bio-Olivenöl im vorangegangenen Zeitraum von 52 Wochen um 2.7 Prozent, während die Gesamtverkäufe von nativem Olivenöl extra stabil blieben.

Außerhalb der USA wird erwartet, dass auch der Verkauf von Bio-Olivenöl steigen wird. Laut Marktforschung ist der globale Markt für Bio-Olivenöl voraussichtlich steigen von 933 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 2.2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031, mit einer jährlichen Wachstumsrate von fast neun Prozent.

Der Anstieg der Verkäufe von Bio-Olivenöl ist Teil eines umfassenderen Trends. In seinem 2024 Bio BranchenumfrageNach Angaben der Organic Trade Association stieg der Umsatz mit zertifizierten Bio-Produkten in den USA im Jahr 69.7 auf ein Rekordhoch von 2023 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3.4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Während Joseph R. Profaci, der Geschäftsführer der NAOOA, warnte, dass in Dollar gemessene Daten irreführend sein könnten, wenn die Zahlen nicht an die Inflation angepasst würden, die in den USA im Jahr 3.4 auf Jahresbasis bei 2023 Prozent lag, stimmte er zu, dass Bio-Olivenöl Konsumsteigerungen sind Teil eines umfassenderen Trends.

"„Extra natives Olivenöl ist nicht die einzige Lebensmittelkategorie, in der der Bio-Umsatz hinsichtlich der Wachstumskennzahlen derzeit den konventionellen Umsatz übersteigt“, sagte er. ​"Ein großer Teil davon ist auf die Auffassung zurückzuführen, dass Bio-Lebensmittel gesünder und besser für die Umwelt sind. Wir wissen, dass beides Bewegungen sind, die in den USA immer beliebter werden.“

"Dies gilt möglicherweise insbesondere für Olivenöl, da unsere Käufer in der Regel gebildeter und wohlhabender sind als die traditionellen Käufer und daher wahrscheinlich eher geneigt sind, sich dieser Trends bewusst zu sein und sich die für Bio-Olivenöl gezahlte Prämie leisten zu können. ” Profaci fügte hinzu.

Thierry Moyroud, der Geschäftsführer von Deoleo North America, führte die steigenden Verkäufe von Bio-Olivenöl auf Walmart, den weltweit größten Einzelhändler, zurück.

"Der große Gewinner von allem, was bei der Preisgestaltung, über Olivenöl hinaus, mit der Inflation, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, passiert ist, war Walmart“, sagte er. ​"Walmart hat einen höheren Anteil am Olivenölumsatz als jeder andere Bio-Einzelhändler. Wenn Walmarts Umsätze wachsen, wachsen auch die organischen Umsätze.“

Moyroud glaubt, dass ein weiterer Faktor für diesen Trend die Aufteilung des US-amerikanischen Olivenölmarktes sei.

"„Was hier passiert ist, ist eine preisbedingte Polarisierung“, sagte er. ​"Am unteren Ende des Spektrums kaufen einige Haushalte aufgrund steigender Preise am Ursprungsort und der Auswirkungen der Inflation auf andere Grundnahrungsmittel der Haushalte kein Olivenöl mehr.

"Bio-Olivenöl, das tendenziell teurer ist, wird von Menschen mit größerer Kaufkraft gekauft. Selbst wenn die Preise steigen, werden sie wahrscheinlich nicht mit dem Kauf aufhören“, fügte Moyroud hinzu. ​"Der Haushalt, der Bio-Produkte kauft, ist weniger preissensibel.“

Während Importe etwa 97 Prozent des US-amerikanischen Olivenölverbrauchs ausmachen, erfreut sich die Produktion von Bio-Olivenöl in Kalifornien zunehmender Beliebtheit. Allerdings haben nicht alle Bio-Erzeuger und Müller im Golden State den breiteren nationalen Trend bei ihren Verkäufen erkannt.

Trotzdem Stefanie Wickensheimer, Assistentin der Geschäftsführung und Projektleiterin bei Rio Bravo-Ranch, hat eine erhöhte Nachfrage nach Bio-Olivenöl festgestellt.

"Wir bekommen einige Kunden, die ausdrücklich fragen, ob es biologisch ist. Ich denke, viele Menschen erkennen, dass der Verzehr von Bio-Produkten viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt“, sagte sie. ​"Beim Anbau kommen keine Pestizide zum Einsatz, was zu einem rundum sichereren Produkt führt.“

Allerdings ist Phil Asquith, der Besitzer von Ojai Olivenöl, hat den gegenteiligen Trend gesehen.

"Wenn überhaupt, scheint das Interesse der Menschen an Bio abgeflacht oder sogar zurückgegangen zu sein“, sagte er. ​"Die Menschen entscheiden sich danach, welche Olivenöle sie mehr mögen als welche zertifiziert sind.“

Asquith sagte, dass vielen seiner Kunden und anderen Olivenölkonsumenten, die er kennt, mehr Wert auf Qualität und Herkunft als auf Bio-Zertifizierungen gelegt wird.

"Sie legen mehr Wert darauf, dass das Öl lokal ist, von hoher Qualität ist und von einem Unternehmen stammt, dem sie vertrauen“, sagte er. ​"Alle unsere Öle sind biologisch, aber nicht alle sind als solche zertifiziert und gekennzeichnet. Die Zertifizierungsstandards und -kosten sind zu einer ziemlichen Belastung geworden, sodass wir nur bestimmte Produkte zertifizieren, obwohl sie alle qualifiziert wären.“