Beamte in Syriens neuem de facto Die syrische Regierung hat weniger als eine Woche nach dem dramatischen Sturz des ehemaligen syrischen Präsidenten Basah al-Assad Ministerien und Geschäfte angewiesen, wieder zu öffnen, um die ins Stocken geratene Wirtschaft des Landes wieder anzukurbeln.

Assad floh nach Russland, nachdem eine Koalition von Rebellen unter Führung von Hayat Tahrir al-Sham stürzte seine Regierung und eroberte die Hauptstadt Damaskus, was dem 13-jährigen Bürgerkrieg, in dem über eine halbe Million Menschen getötet und 13 Millionen vertrieben wurden, möglicherweise ein unerwartetes Ende bereitete.

Amtierender Finanzminister Riad Abd El Raoud sagte der Financial Times dass die neue Regierung ​"eine Überprüfung der gesamten aktuellen Geld- und Wirtschaftspolitik.“

Zu diesen Maßnahmen gehört die Entscheidung des Ministeriums für Wirtschaft und Außenhandel im Oktober, grünes Licht für den Export von 10,000 Tonnen Olivenöl zu geben, nachdem Exportverbot im September 2023. Exportlizenzen wurden auf staatlich zugelassene Unternehmen beschränkt.

Es bleibt abzuwarten, wie die nächste Regierung diese Regelung ändern wird oder ob sie das Exportverbot ganz aufheben wird. Ihre Führer haben jedoch versprochen, marktwirtschaftliche Reformen durchzuführen und hart gegen allgegenwärtige Korruption über den gesamten Staatsapparat hinweg.

Die Entscheidung fiel, nachdem das Landwirtschaftsministerium erklärt hatte, es rechne mit einem Überschuss an Olivenöl. In den vom Assad-Regime kontrollierten Gebieten werde die Produktion voraussichtlich 55,000 Tonnen erreichen. Der Olivenölverbrauch in Syrien liegt bei etwa 48,000 Tonnen jährlich.

Etwa 40 Prozent der Olivenhaine des Landes liegen im Nordwesten Syriens. Diese Teile sind seit fast einem Jahrzehnt von der Türkei besetzt oder werden von nichtstaatlichen Akteuren regiert.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums rechnen die syrischen Olivenbauern damit, 11 Prozent mehr Oliven zu ernten als 2023/24. Das Ministerium schätzt außerdem, dass die Produktion von Tafeloliven 86,000 Tonnen erreichen wird.

Einige Landwirte im Norden des Landes erklärten den örtlichen Medien jedoch, dass sie aufgrund des ausbleibenden Herbstregens und eines zunehmenden Schädlingsbefalls mit einer geringeren Ernte als zunächst angenommen rechnen müssten.

Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Qualität. Ein Agronom sagte den lokalen Medien, die durch den Bürgerkrieg ausgelöste Wirtschaftskrise habe dazu geführt, dass die Mühlen nicht täglich arbeiten konnten und die Bauern ihre Oliven mehrere Tage lang in Leinensäcken liegen ließen, bis sie gemahlen würden.

Der Agronom fügte hinzu, dass aufgrund von Wassermangel infolge jahrelanger Dürre viele Oliven nicht gewaschen worden seien und deshalb Pestizidrückstände von den letzten Behandlungen zurückgeblieben seien.

Auch die Wirtschaftskrise des Landes hat sich auf den lokalen Verbrauch ausgewirkt: Der Pro-Kopf-Verbrauch von Olivenöl ist von 6 Kilogramm auf etwa 3 Kilogramm pro Jahr gesunken.

Die Vertreter des vorherigen Regimes hatten gehofft, dass der Export von Olivenöl die Wirtschaft ankurbeln könnte. Die Olivenhaine bedecken etwa 423,000 Hektar und umfassen 61 Millionen fruchttragende Bäume. Die Industrie galt als strategisch und kam 20 Prozent der Bevölkerung zugute.

Die neue Regierung arbeitet nun daran, die westlichen Sanktionen aufzuheben und Exporte in europäische Länder zuzulassen, darunter auch Italien, wo ein enttäuschende Ernte bedeutet, dass die Abfüller ihre Produkte im Ausland beziehen werden.

Daniel Dawson hat zu diesem Bericht beigetragen.