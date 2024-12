Europa und südamerikanische Länder unterzeichnen umstrittenes Freihandelsabkommen

Das Protokoll für eine wegweisendes Handelsabkommen wurde in Montevideo (Uruguay) von Delegierten der Europäischen Kommission und vier Mercosur-Ländern unterzeichnet: Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay.

Die neue Vereinbarung schafft die größte Freihandelszone der Welt und vereint 720 Millionen Verbraucher.

Das Abkommen wird zudem alle wichtigen Wirtschaftssektoren umfassen, einschließlich der Landwirtschaft.

Unterhändler beiderseits des Atlantiks begannen 1999 mit der Arbeit an dem Abkommen.

Nach Ansicht der Europäischen Kommission wird die Abschaffung von Zöllen eine Reihe von neue Möglichkeiten.

Jedes Jahr exportieren die EU-Länder Waren und Dienstleistungen im Wert von über 80 Milliarden Euro in den Mercosur. Darüber hinaus entfallen auf die europäischen Länder Investitionen in Höhe von über 384 Milliarden Euro in den Mercosur-Volkswirtschaften.

Siehe auch: Handelsnachrichten für Olivenöl

Im Jahr 2023 exportierte der Mercosur Mineralprodukte, Lebensmittel, Getränke, Tabak und Gemüseprodukte im Wert von 53.7 Milliarden Euro in die EU.

Diese Wirtschaftsbeziehungen positionieren den Mercosur als zehntgrößten Handelspartner der Europäischen Union.

Brüssel bezeichnete das Abkommen als strategisch und ziele darauf ab, Chinas Position als wichtigster Handelspartner des Mercosur herauszufordern.

Auch Olivenöl fällt unter die verschiedenen Wirtschaftssektoren, die das Abkommen abdeckt.

Auf Olivenölexporte der EU in den Mercosur wird derzeit ein Zollsatz von 10 Prozent erhoben, während in Argentinien ein Zollsatz von 31.5 Prozent gilt.

Durch das Abkommen werden diese Zölle abgeschafft, was möglicherweise die Wettbewerbsfähigkeit von Olivenöl aus der EU auf den Mercosur-Märkten steigern könnte.

Dies hat bei den Produzenten im gesamten Mercosur Besorgnis ausgelöst. Viele von ihnen befürchten, dass billigeres europäisches Olivenöl den Marktanteil der einheimischen Produzenten schmälern wird.

"Sollte es zu einer Einigung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Mercosur kommen, wäre das eine Herausforderung und etwas, das für unsere Kategorie nicht sehr vorteilhaft wäre“, sagte Miguel Zuccardi, Leiter der Olivenölproduktion im argentinischen Mendoza. Familie Zuccardi.

Auf der anderen Seite des Atlantiks warnte Rafael Pico, stellvertretender Direktor von Asoliva, der spanischen nationalen Vereinigung der Olivenölproduzenten und -exporteure, hinsichtlich des Zeitplans für die Abschaffung dieser Zölle.

"Das Mercosur-Abkommen für Olivenöl ist für uns nicht sehr vorteilhaft“, sagte er Olive Oil Times. ​"Die EU kann Olivenöle aus Mercosur-Ländern vom ersten Tag an zollfrei importieren. Für den Export aus der EU in diese Länder wird jedoch ein Zoll erhoben, der über 15 Jahre hinweg schrittweise abgeschafft wird.“

Werbung

Werbung

Im Jahr 2023 überstiegen die Olivenölexporte der EU in den Mercosur 493 Millionen Euro. Laut der Europäischen Kommission könnte die Abschaffung von Zöllen die in der EU hergestellten Produkte für die Verbraucher im Mercosur attraktiver machen.

Heute ist Brasilien einer der weltgrößten Olivenölimporteure. Den Daten des Internationalen Olivenrats (IOC) zufolge belief sich der durchschnittliche Import in den letzten drei Saisons auf rund 90,000 Tonnen pro Jahr.

Einige große europäische Olivenölproduzenten äußerten ihre Besorgnis über die potenzielle Wettbewerbsfähigkeit der argentinischen Olivenölexporte.

Die argentinischen Olivenölexporte beliefen sich in den letzten drei Jahren auf durchschnittlich rund 27,000 Tonnen pro Jahr.

Das Abkommen enthält Bestimmungen zum Schutz geografischer Angaben, die sicherstellen, dass EU-zertifizierte Qualitätsolivenöle anerkannt und in den Mercosur-Ländern vor Nachahmungen geschützt werden.

Aus einer breiteren landwirtschaftlichen Perspektive betrachten die europäischen Landwirte das Abkommen mit großer Besorgnis.

Das neue Abkommen erstreckt sich auf mehrere wichtige Sektoren, darunter Rindfleisch, Geflügel, Zucker, Reis, Wein, Spirituosen, Milchprodukte, Obst und Gemüse.

In einigen Bereichen führt das Protokoll Beschränkungen des Exportvolumens ein, um die EU-Landwirtschaft zu schützen. Ziel ist es, die erwarteten Importe aus dem Mercosur mit den Bedürfnissen der europäischen Landwirte und Lebensmittelproduzenten in Einklang zu bringen.

Große Agrarverbände in mehreren europäischen Ländern argumentieren, dass die Begrenzung der Exportquoten in die EU in Bereichen wie Rindfleisch oder Zucker immer noch nicht ausreicht, um diese Sektoren vor den Auswirkungen massiver Importe billigerer Lebensmittel aus dem Mercosur zu schützen.

Darüber hinaus gibt es in den beiden Blöcken erhebliche Unterschiede in den Vorschriften für den Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden und Zusatzstoffen.

Dies führt zu Ungleichheiten mit Auswirkungen auf Produktionskosten, Produktivität, Lebensmittelsicherheit und Kennzeichnungspraxis.

Die unterschiedlichen Ansätze im Umweltschutz und in der Nachhaltigkeitspraxis erschweren die Verhandlungen schon seit Jahren.

Der französische Präsident Emmanuel Macron kritisierte das vorgeschlagene Abkommen und erklärte, es sei unterzeichnet worden von ​"Länder, die das Pariser Abkommen nicht einhalten Klimawandel"

Sollte es zu einer Einigung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Mercosur kommen, wäre dies eine Herausforderung und für unsere Kategorie nicht sehr vorteilhaft. - Miguel Zuccardi, Leiter der Olivenölproduktion, Familia Zuccardi

Copa-Cogeca, das Millionen von Landwirten und Agrargenossenschaften in ganz Europa vertritt, kündigte eine neue Mobilisierung gegen das Abkommen an.

Während es bereits mehrere Proteste gab in Brüssel, Madridund anderen europäischen Städten forderten die beiden Organisationen alle Landwirte auf, am Montag, dem 16. Dezember, ihre Stimme zu erhebenth.

"„Die Beweise sind erdrückend: Die Mercosur-Länder erfüllen die von der EU-Landwirtschaft geforderten Produktionsstandards nicht, weder im Hinblick auf Pflanzenschutzmittel, Tierschutz noch auf Nachhaltigkeitspraktiken“, erklärte Copa-Cogeca.

"Darüber hinaus gelten in den Mercosur-Staaten niedrigere Arbeits- und Sicherheitsstandards, was ihnen eine Produktion zu geringeren Kosten ermöglicht und einen fairen Wettbewerb für EU-Produzenten unmöglich macht“, merkten die Organisationen an.

"Diese Vereinbarung wird die wirtschaftliche Belastung vieler landwirtschaftlicher Betriebe verschärfen, die bereits mit hohe Inputpreise und herausfordernde klimatische Bedingungen“, warnte Massimiliano Giansanti, Präsident von Copa.

Der Appell von Copa und Cogeca wird wahrscheinlich in verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft zunehmend Aufmerksamkeit erregen.

Der italienische Landwirtschaftsverband Coldiretti bezeichnete die Vereinbarung als ​"inakzeptabel.“

"Es wurde beschlossen, den Agrarsektor durch uneinheitliche Vorschriften und unlauteren Wettbewerb hart zu bestrafen und so einen Wettlauf nach unten bei den Produktionskosten anzuheizen. Die Vorschriften sind nicht reziprok und benachteiligen italienische und europäische Agrarunternehmen“, Coldiretti sagte.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reagierte auf diese Kritik.

"„Wir haben die Sorgen unserer Landwirte gehört und entsprechend gehandelt. Unsere europäischen Gesundheits- und Lebensmittelstandards bleiben unantastbar“, sagte von der Leyen. ​"Mercosur-Exporteure müssen diese Standards strikt einhalten, um Zugang zum EU-Markt zu erhalten.“

"Dies ist die Realität eines Abkommens, das EU-Unternehmen jährlich Exportzölle im Wert von 4 Milliarden Euro erspart“, fügte sie hinzu.

Von der Leyen forderte, dass der Deal nicht nur ​"als wirtschaftliche Chance“, sondern als ​"eine politische Notwendigkeit“, insbesondere nach der Wahl des ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump in den Vereinigten Staaten, der drohte, Zölle erheben auf EU-Importe.

Allerdings haben Institutionen in mehreren europäischen Ländern bereits ihren Widerstand gegen den Deal zum Ausdruck gebracht.

Ihre Haltung ist von entscheidender Bedeutung: Damit das Abkommen in Kraft treten kann, muss es zunächst vom Ministerrat der Europäischen Union gebilligt werden, der sich aus den Ministern aller 27 Mitgliedstaaten zusammensetzt.

Im Falle einer Annahme wird das Abkommen dem EU-Parlament vorgelegt, wo viele Abgeordnete bereits Bedenken oder offene Ablehnung geäußert haben.

Ein negatives Votum im Rat oder im Parlament würde die Ratifizierung des Abkommens verhindern.

Frankreich, Europas größter Agrarexporteur, führt seit Jahren die Opposition gegen das Abkommen an und hat nun seine Position bekräftigt.

Polen und die Niederlande scheinen diese Haltung zu teilen, während Belgien, Irland und Österreich das Abkommen wahrscheinlich ablehnen werden.

Italiens Position wird noch diskutiert. Als Agrarriese und wichtigste Volkswirtschaft der EU könnte Italiens Widerstand eine entscheidende Rolle dabei spielen, den Ratifizierungsprozess zu stoppen.

Insbesondere Deutschland, Portugal, Schweden und Estland haben ihre Unterstützung für das Abkommen offen zum Ausdruck gebracht.

Spanien, ein großer Olivenölproduzent, ist ebenfalls Unterstützung des Abkommens, obgleich namhafte Bauernorganisationen wie die Young Farmers Association (Asaja) ihren Widerstand und ihre Mobilisierung dagegen angekündigt haben.

Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete das Abkommen als entscheidend für die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der EU und die Stärkung der geopolitischen Allianzen des Blocks. Seine Unterstützung für das Abkommen kehrt die Position seines Vorgängers, der skeptisch war, ob Brasilien die Vorschriften zur Abholzung der Wälder einhalten würde.

Der brasilianische Vizepräsident Geraldo Alckmin lobte das historische Protokoll. ​"„Es handelt sich um die größte Vereinbarung zwischen Blöcken auf der ganzen Welt“, sagte er.

Sollte das Abkommen genehmigt werden, könnten die brasilianischen Exporte in die Europäische Union jährlich um 6.7 Prozent steigen, so Alckmin.

Nach Angaben der brasilianischen Agentur zur Förderung von Handel und Investitionen (ApexBrasil) könnten die brasilianischen Exporte in die EU von 103.5 Milliarden Euro auf über 110 Milliarden Euro steigen.

"„Das Abkommen ist gut für unsere Länder hier im Mercosur, es ist gut für die Europäische Union, aber es ist auch gut für die Welt, für die globale Geopolitik“, sagte Alckmin.

"In einer Zeit der Fragmentierung und der politischen Spannungen auf der ganzen Welt öffnen zwei große Blöcke ihre Märkte, unterzeichnen einen Vertrag, eine großartige Partnerschaft“, schloss er.