Historische Überschwemmung im Süden Brasiliens verschont Mühlen und Olivenhaine

Beispiellose Regenfälle haben Hunderte Städte und Gemeinden im südlichsten Bundesstaat Brasiliens, Rio Grande do Sul, verwüstet, und die Behörden befürchten, dass noch mehr Regen folgen könnte.

Im vergangenen Monat fielen in Brasiliens bedeutendstem Olivenanbaustaat 800 Millimeter Regen, mehr als in London jährlich.

Es war ein Albtraum. Niemand weiß, was als nächstes zu tun ist. Die Regierung weiß nicht, was passieren wird. In manchen Gegenden herrscht das Gefühl, dass die Menschen dort nicht mehr leben wollen. - Rafael Marchetti, CEO, Prosperato

Der Regen hat zu historischen Überschwemmungen geführt, bei denen 157 Menschen getötet und 88 noch vermisst wurden. Weitere 650,000 Menschen wurden vertrieben, mehr als ein Viertel der Bevölkerung des Staates.

Neben dem Verlust an Menschenleben hat die Überschwemmung auch Schäden in Höhe von schätzungsweise 2 Milliarden US-Dollar (1.85 Milliarden Euro) verursacht und den Verkauf und Versand von Olivenöl im Bundesstaat beeinträchtigt.

Lokale Produzenten bestätigten dies jedoch Olive Oil Times dass die Überschwemmung die Ernte, die im April endete, nicht beeinträchtigte und nur begrenzte Schäden an Hainen und Mühlen verursachte.

"Olivenhaine werden in hochgelegenen Gebieten gepflanzt“, sagte Rafael Sittoni Goelzer, Marketing-Relations-Direktor des in Viamão ansässigen Unternehmens Estância das Oliveiras, gelegen in einem von Überschwemmungen betroffenen Gebiet östlich von Porto Alegre.

"Wir haben in Brasilien keine Olivenhaine in Küsten- oder Tieflandgebieten, daher war kein Obstgarten im Bundesstaat direkt von den Überschwemmungen betroffen“, fügte er hinzu. ​"Die Mühlen liegen in der Nähe der Pflanzflächen und sind ebenfalls nicht betroffen.“

Allerdings ist die preisgekrönter Produzent fügte hinzu, dass die Logistik auf unbestimmte Zeit lahmgelegt sei, was den Transport des Olivenöls von der letzten Ernte zu Supermärkten und Lebensmittelfachgeschäften unmöglich mache.

"Zusätzlich zu den Blockaden an rund 50 Autobahnpunkten steht der einzige internationale Flughafen des Bundesstaates unter Wasser und eine Wiederinbetriebnahme ist nicht zu erwarten“, sagte Goelzer. ​"Wir können unsere Produkte nicht innerhalb des Staates transportieren und haben Schwierigkeiten, die Öle in andere Staaten und Länder zu versenden.“

Goelzer konnte sein Olivenöl nicht verkaufen und sagte, das Unternehmen konzentriere sich auf die Unterstützung von Rettungsbemühungen. Er und sein Team arbeiten daran, Lebensmittel, Wasser, Kleidung und Matratzen für einige der 76,000 Menschen zu sammeln, die aus ihren Häusern vertrieben wurden.

Rafael Marchetti, der Geschäftsführer von Prosperato, Brasiliens größter Olivenölproduzent, bestätigte, dass sich die Verkäufe verlangsamt haben, da der Staat sich auf weitere Überschwemmungen und mehr Regen prognostiziert.

"„Wir wollten gerade mit dem Verkauf des Olivenöls der letzten Ernte beginnen“, sagte Marchetti. ​"Wir hatten alles vorbereitet und an dem Tag, an dem wir die Freilassung bekannt geben sollten, begann die Überschwemmung.“

"Unser Haus wurde überschwemmt, aber wir hatten nur materielle Verluste. Meiner Familie und mir geht es allen gut“, fügte er hinzu. ​"In Porto Alegre und den umliegenden Städten herrscht Chaos. Die wichtigsten Autobahnen sind blockiert und unsere Olivenölverkäufe sind praktisch eingefroren, weil Transportunternehmen die Strecken nicht bedienen können.“

Als in der letzten Aprilwoche die heftigen Regenfälle einsetzten, beschloss Marchetti, mit der Veröffentlichung der neuesten Ernte ein paar Tage zu warten, um zu sehen, ob die Überschwemmungen nachlassen würden Natives Olivenöl extra.

Allerdings stieg das Hochwasser weiter an und Meteorologen prognostizieren, dass es mehr als einen Monat dauern könnte, bis es nachlässt.

"Es sind [drei] Wochen vergangen und die Verkäufe des Unternehmens sind eingefroren, sogar in unserem örtlichen Laden in der Fabrik“, sagte Marchetti. Während der Laden geöffnet bleibt, ist der Fußgängerverkehr erheblich zurückgegangen.

Prosperato verkauft einen großen Teil seines nativen Olivenöls extra in Porto Alegre und im restlichen Rio Grande do Sul. Das Unternehmen verkauft auch in São Paulo und Rio de Janeiro, konnte die Öle jedoch nicht dorthin transportieren.

"Die Transportunternehmen können uns nicht sagen, wann sie wieder arbeiten werden“, sagte Marchetti. ​"Die Hauptstraße nach Porto Alegre ist immer noch gesperrt.“

"„Alle Kunden wissen, dass es länger dauern wird, sie zu bekommen“, fügte er hinzu. ​"Sie verstehen die Situation und warten auf das Eintreffen ihrer Befehle.“

Da die Mühle und die Haine des Unternehmens höher gelegen sind, wurden sie nicht beschädigt und das Abfüllen, Verschließen und Etikettieren wird fortgesetzt.

"Wir arbeiten daran, für die neue Ernte bereit zu sein und für den Fall, dass sich die Situation wieder normalisiert“, sagte Marchetti. Allerdings kann ein Teil des Olivenöls nicht in Flaschen abgefüllt werden, da eine Lieferung von Verschlüssen aufgrund der Überschwemmung nicht eingetroffen ist und das Lager des Lieferanten beschädigt wurde.

Weiter westlich im Bundesstaat liegen die Produzenten im Rückstand Lagar H arbeiten daran, die beschädigte Infrastruktur zur Unterstützung ihres Olivenhains und der örtlichen Gemeinschaft wieder aufzubauen.

Die Olivenhaine des Unternehmens liegen in der Nähe von Cachoeira do Sul, etwa 160 Kilometer westlich von Porto Alegre am Fluss Jacui.

"Wir sind von dieser Tragödie sehr betroffen“, sagte Miteigentümerin Glenda Haas. ​"Unsere gesamte Familie stammt aus Rio Grande do Sul, und obwohl es allen persönlich gut geht, ist es sehr schwierig, den Schmerz und den Verlust so vieler Menschen an einem Ort zu sehen, der uns so viel bedeutet.“

"Einige Mitarbeiter mussten ihre Häuser verlassen, aber wir helfen ihnen beim Wiederaufbau und beim Kauf notwendiger Güter“, fügte sie hinzu.

Während die Olivenhaine des Unternehmens nicht geschädigt wurden, sagte Haas, dass die extremen Regenfälle einige ihrer Entwässerungsanlagen und Durchlässe beschädigt hätten, die den Bäumen überschüssiges Wasser entziehen.

Wie viele ihrer Kollegen schloss Haas die Ernte ab, bevor der Regen einsetzte, und verschiffte ihre neueste Olivenölproduktion an Vertriebszentren in São Paulo, bevor die Überschwemmung begann.

"Wir unterstützen derzeit zahlreiche Institutionen und Freiwilligenbewegungen mit Geld- oder Olivenölspenden und bieten unseren Mitarbeitern direkt die notwendige Unterstützung“, sagte sie.

Die Naturkatastrophe ereignete sich nach einer schlechten Ernte im Süden Brasiliens, die durch frühere Regenfälle von September bis Dezember verursacht wurde.

"Als die Oliven im September blühten, hatten wir viel Regen“, sagte Marchetti. Dies führte dazu, dass einige Blüten vom Baum fielen und sich nicht zu Oliven entwickelten.

Der anhaltende Regen im November und Dezember trug jedoch dazu bei, dass der Ölertrag in den verbleibenden Oliven deutlich über dem Durchschnitt lag.

Insgesamt ging die Ernte von Prosperato im Vergleich zu den Vorjahren um etwa 30 Prozent zurück. Nicht alle Züchter hatten so viel Glück.

Neben Oliven aus den unternehmenseigenen Olivenhainen bezieht Prosperato auch Oliven von etwa 20 weiteren regionalen Bauern. ​"Einige andere Produzenten verloren 90 oder sogar 100 Prozent ihrer Ernte“, sagte Marchetti. ​"Dieses Jahr haben wir nur Oliven von zwei unserer üblichen Partner gekauft.“

Marchetti lebt in Guaíbo, einer Stadt in der Nähe von Porto Alegre am Westufer des Guaíba-Sees. Als der See zu steigen begann und an einigen Stellen eine Rekordhöhe von 5.3 Metern erreichte, zog Marchetti zu seiner Schwester, die im Norden des Bundesstaates lebt.

Er plant, zurückzukehren und mit dem Wiederaufbau zu beginnen, sobald das Wasser zurückgeht, weiß aber nicht, wohin er zurückkehren und wie er mit dem Wiederaufbau beginnen wird, ein Gefühl, das viele der 2.2 Millionen Einwohner von Rio Grande do Sul teilen.

"Es war ein Albtraum. Niemand weiß, was als nächstes zu tun ist“, schloss er. ​"Die Regierung weiß nicht, was passieren wird. In manchen Gegenden herrscht das Gefühl, dass die Menschen dort nicht mehr leben wollen.“