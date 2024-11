Olivenblattmotte bedroht brasilianische Ernten: Forscher suchen nach Lösungen

Zwei von brasilianischen Forschern durchgeführte Studien beschreiben neue Methoden zur Bekämpfung eines Befalls mit der Olivenblattmotte, die in den Olivenhainen im südlichsten Bundesstaat Rio Grande do Sul häufig vorkommt.

Die Larven des Olivenblattwicklers, auch Olivenblattmotte genannt, Palpita forficifera, ernähren sich von jungen Olivenblättern und -zweigen und schädigen die Entwicklung neu gepflanzter Bäume.

Derzeit bekämpfen die Landwirte den Befall, nachdem sie Larven entdeckt haben, durch das Versprühen von Insektiziden. Allerdings sind beim brasilianischen Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht nur wenige synthetische Insektizide registriert.

Die Forscher führten daher getrennte Studien zur Wirksamkeit eines botanischen Insektizids zur Populationskontrolle und zur Einführung eines gezielten Raubtiers durch. Ihre Ergebnisse wurden auf der zweiten Lateinamerikanischen Olivenölkonferenz vorgestellt, die in Montevideo, Uruguay, stattfand.

In der ersten Studie testeten die Forscher ein botanisches Insektizid mit Oxymatrin als Wirkstoff im Vergleich zu einem gängigen synthetischen Insektizid mit Spinetoram als Wirkstoff.

Sie stellten fest, dass das auf Oxymatrin basierende pflanzliche Insektizid bei den Larven des Olivenblattwicklers eine ähnliche Wirkung zeigte wie das synthetische Insektizid, gegen die ausgewachsenen Tiere jedoch weniger wirksam war.

"Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das botanische Insektizid eine umweltfreundliche und geeignete Option für P. forficifera Bekämpfung, da es zu ähnlichen Sterblichkeitsraten wie das synthetische Insektizid führen kann“, schrieben sie. ​"Feldversuche in kommerziellen Olivenhainen werden empfohlen, um die Auswirkungen von Oxymatrine besser zu ermitteln auf P. forficifera"

In der zweiten Studie durchgeführt in vitrotesteten die Forscher, ob Darwin-Wespenarten auf natürliche Weise die Olivenraupe parasitieren können. Damit erhielten die Erzeuger in Rio Grande do Sul, der größten Olivenöl-Anbauregion des Landes, und im benachbarten Santa Catarina ein neues Instrument für integrierte Schädlingsbekämpfung.

Den Forschern zufolge sind die beiden Darwinwespenarten – Eiphosoma sp. nov. und Temeluche sp. nov. – wurden erst vor Kurzem im Süden Brasiliens entdeckt und es gibt bisher keine Studien darüber, ob sie auf natürliche Weise Olivenraupen jagen.

Die Forscher sammelten Olivenraupenlarven aus Olivenhainen in Chapecó, Santa Catarina und Pelotas, Rio Grande do Sul, bevor sie Larven von zwei Darwinwespenarten einsetzten und die infizierten Proben zur Inkubation stehen ließen.

Nach 14-stündiger Inkubationszeit schlüpften aus den Olivenraupenlarven beide Larven der Darwinwespenart, was darauf schließen lässt, dass sie die Raupen in einer unkontrollierten Umgebung auf natürliche Weise jagen könnten.

Forscher in Italien haben ähnliche Studien um festzustellen, ob Samurai-Wespen wirksame natürliche Feinde der Marmorierten Baumwanze sein könnten, einem Überträger der tödlichen Xylella fastidiosa Bakterium.

Ihre Ergebnisse zeigten, dass die Wespe in einer Region im Norden des Landes erfolgreich über ein Drittel der Eier der Stinkwanze parasitierte.

Ähnliche Versuche in Südspanien ergaben, dass Iberische Ameisen natürliche Beute an den Larven des Olivenwicklers in Olivenhainen, ohne das übrige Ökosystem zu stören.

"„Diese Erkenntnisse sind wichtig, um die natürliche biologische Kontrolle der Olivenraupe in Olivenhainen zu untersuchen“, schlussfolgerten die Forscher.