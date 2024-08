Die USA starten koordinierte Streiks auf EU-Olivenölhochburgen in Washington und Sacramento

Der kalifornische Senator Lois Wolk und der Vorsitzende des House Ways and Means Committee, Dave Camp

Es war vielleicht nicht die Offensive, mit der viele in den letzten Wochen gerechnet hatten, obwohl sie mit Bedacht angegangen wurde.

Zuerst gab es die Veröffentlichung eines Berichts Nach einer einjährigen Untersuchung der United States International Trade Commission, die nach Ansicht einiger Experten ausreichend Gründe für Handelsmaßnahmen und formelle WTO-Beschwerden gegen in die USA eingeführte EU-Olivenöle liefern wird

Und gestern in Kalifornien ein Gesetz verabschiedet Schaffung einer eigenen Olivenölkommission zur Durchführung von Forschungsarbeiten, zur Empfehlung von Standards, zur Organisation von Bemühungen zur Eroberung von Marktanteilen und zur Bekämpfung von Importen geringer Qualität.

Die Nähe der beiden Ereignisse mag zufällig erscheinen, aber sie sind das Ergebnis eines organisierten Angriffs einer Gruppe amerikanischer Produzenten und Interessenvertreter, die heute als American Olive Oil Producers Association (AOOPA) bekannt ist, und ihrer australischen Verbündeten.

Ihre Wurzeln gehen zurück auf a Treffen in Dixon, Kalifornien wo Züchter eingezogen und diskutiert a inländische Vermarktungsordnung mit dem Ziel, die Importe auf einem höheren Niveau zu halten.

Dann war es Vertretern aus Kalifornien und Georgia gelungen, sich beim mächtigen House Ways and Means Committee für eine USITC-Untersuchung des ​"Wettbewerbsbedingungen “, mit denen die junge amerikanische Olivenölindustrie konfrontiert ist.

Der Dezember 2012 Hören Auf der USITC in Washington war Kommissarin Shara L. Aranoff, eine von George W. Bush ernannte Demokratin aus Maryland, so düster: ​"Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Kinder herausfinden, was ich sie all die Jahre gefüttert habe. “

In der mündlichen Verhandlung verbrachte Alexander Ott, damals Geschäftsführer der neuen AOOPA, einen Großteil seiner fünfminütigen Zuteilung - und mehr Zeit während der direkten Befragung - mit der Betonung der Nichtexistenz von jeder Vermarktungsbestellung für Olivenöl: ​"Es gibt keinen Marketingauftrag “, betonte Ott den ganzen Tag über wiederholt ​"Die Hysterie über eine mögliche Marketingverordnung des Bundes ist etwas humorvoll. “ (Ott ist nicht mehr im Verein)

Die mystische Marketingordnung fand jedoch einen Weg in die USA Farm Bill. Die kalifornischen Hersteller drängten auf eine Bestimmung, die bei der Erteilung einer Vermarktungsverordnung für Olivenöl vorgeschrieben hätte, dass importierte Öle Beschränkungen wie Geschmackstests unterliegen müssten. Der California Olive Oil Council bezeichnete die Bereitstellung von Olivenöl als Teil davon ​"ein Programm für gesunden Menschenverstand, das vorschreibt, dass die Importe den gleichen Standards unterliegen wie das amerikanische Olivenöl. “

Etwa zur gleichen Zeit war Lois Wolk - die Senatorin von Davis, Kalifornien und Dixon-Teilnehmerin - eine Anhörung abhalten in Sacramento vor einem überfüllten Raum und einem Publikum von Hunderten, die live über einen Webcast zuschauten. Wolk ist neu gegründet ​"Der Unterausschuss des Senats für Olivenöl und neue Produkte“ hörte eine Prozession von Zeugen, die ihre Berichte über die Herausforderungen vorstellten, mit denen die Olivenölproduzenten des Staates konfrontiert waren, die ihrer Meinung nach mit unlauterem Wettbewerb durch skrupellose europäische Produzenten und Importeure konfrontiert waren, die sich nicht an die Regeln hielten .

Wolk erhielt überparteiliche Unterstützung für die Rechnung in das Gesetz unterzeichnet gestern sanktionierte das die Bildung der staatlichen Kommission, die jährliche Bewertungen verwenden wird, die von Produzenten gesammelt werden, die über 5,000 Gallonen pro Jahr produzieren, um ​"Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Branche auf dem staatlichen, nationalen und internationalen Markt. “

Aber die großen Waffen sind in Washington, und es wird erwartet, dass der Gesetzgeber die geschätzten 2 Millionen US-Dollar, die die Steuerzahler für den USITC-Bericht ausgeben, nicht verschwenden lässt. Solche Berichte führen oft zu formellen Beschwerden und Handelsaktionen, einschließlich höherer Zölle und Einfuhrbeschränkungen.

"Ich glaube nicht, dass irgendjemand leugnen kann, dass es für amerikanische Importeure und ihre europäischen Partner ein paar ziemlich schlechte Wochen waren “, sagte ein Olivenölmakler, der nicht genannt werden wollte.

Es überrascht nicht, dass der International Olive Council dies getan hat wenig zu sagen über die jüngste Offensive, außer um die beeindruckenden Anstrengungen anzuerkennen, die in den USITC-Bericht flossen, und um zu argumentieren, dass einige der darin enthaltenen Informationen umstritten waren, obwohl nicht gesagt wurde, welche.

Niemand stellt eine der Feststellungen der Ermittler in Frage: Die Vereinigten Staaten haben keine Pläne, dem in Madrid ansässigen IOC beizutreten, und zitieren Regierungsbeamte, die eine zunehmend isolationistische Politik gegenüber dem IOC bestätigten ​"US-Mitgliedschaft in internationalen Warenorganisationen. “

Wie ein durch ein russisches Veto gelähmter UN-Sicherheitsrat wird der von den Vereinten Nationen sanktionierte Internationale Olivenrat von amerikanischen Agenturen als unwahrscheinlich angesehen, die US-Interessen mit nur fünf zu fördern ​"Beteiligungsanteile “im Vergleich zu 684 in Europa.

Die Amerikaner werden es diesmal jedoch nicht alleine machen müssen. Australische Produzenten und ihr furchtloser Führer, Paul Millerhaben eine nachhaltige Kampagne geführt, die es geschafft hat, die Importe mit neuen Qualitätsstandards und konventioneller PR zurückzudrängen. Importe nach Australien fiel um sieben Prozent letztes Jahr. Ein solcher Rückgang der amerikanischen Olivenölimporte würde sich auf 22,000 Tonnen belaufen - oder fast das Dreifache dessen, was die USA produzieren - und dem eine ganz neue Bedeutung verleihen ​"Land von Oz. "