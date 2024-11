Preisgekrönter toskanischer Produzent eröffnet Restaurant mit Schwerpunkt auf Olivenöl

Das Restaurant Extra Floor in Greve, Chianti, bietet in einer Reihe traditioneller toskanischer Gerichte das preisgekrönte extra native Olivenöl von Frantoio Pruneti an.

Das Extra Floor Restaurant befindet sich in der Pruneti Extra Gallery. (Foto: Extra Floor Restaurant)