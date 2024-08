Werbung für (echtes) griechisches Essen für kulinarische Touristen

Der Tourismus war für Griechenland schon immer ein großes Geschäft. Die Menschen strömen hierher wegen seiner wunderschönen Strände, der Geschichte und der gastfreundlichen Einheimischen. Aber was ist mit dem Essen? Das war die Frage, die die 7th Internationale Meetings & Incentives-Konferenz zur Bewertung des kulinarischen Erlebnisses in Athen war auf der Suche nach einer Antwort. Die von Heliotopos organisierte Konferenz zielte darauf ab, das Bewusstsein und das Verständnis für die wachsende Bedeutung des Speiseerlebnisses im Tourismus zu schärfen. Die Konferenz findet zu einem besonders kritischen Zeitpunkt statt, da der Lebensmittel-Tourismus in Griechenland und anderswo an Dynamik gewinnt. Tourismusexperten, Journalisten und Köche aus der ganzen Welt versammelten sich, um die Bedeutung von Lebensmitteln zu präsentieren und zu diskutieren

und Gastronomie im Tourismusbereich.

Die Konferenz begann mit einer Präsentation von Herrn Nicolas Kanellopoulos, Präsident der griechischen Nationalen Tourismusorganisation. In seinem Vortrag betonte Kanellopoulos die Bedeutung des Essens als Faktor für die Auswahl eines Reiseziels, fügte jedoch hinzu, dass die griechische Gastronomie nicht eines der Kriterien ist, die Besucher bei einem Besuch in Griechenland berücksichtigen. Er äußerte sich jedoch optimistisch über die Zukunft der Förderung der griechischen Esskultur und wies darauf hin, dass der unbestreitbare Vorteil der Mittelmeerdiät den Griechen die Möglichkeit bietet, sie als Teil ihrer touristischen Identität zu präsentieren.

Kanellopoulos erwähnte verschiedene Initiativen wie die Entwicklung von touristischen Routen für Oliven und Wein in Griechenland, die Förderung lokaler Produkte in Hotels und eine offizielle Kategorisierung von Restaurants, die traditionelle griechische Küche nach traditionellen Rezepten und Zutaten anbieten. Abschließend stellte Kanellopoulos die beiden Hauptziele der griechischen nationalen Tourismusorganisation vor. ​"Unser Ziel ist es, die Qualität der in griechischen Hotels und Restaurants servierten Speisen anhand von Bewertungskriterien und der Einführung des griechischen Frühstücks zu verbessern “, sagte er.

Dr. Antonia Trichopoulou, Professorin und Direktorin des Kollaborationszentrums für Ernährung der Weltgesundheitsorganisation an der Abteilung für Hygiene und Epidemiologie der Medizinischen Fakultät der Universität Athen, bestätigte in ihrem Vortrag den Wert der griechisch-mediterranen Ernährung und stellte fest, dass Olivenöl eine wichtige Rolle spielt im Mittelpunkt der Ernährung steht und Studien gezeigt haben, dass die mediterrane Ernährung nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Umwelt zugute kommt. Sie äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich der Integrität bei der Werbung für griechische Lebensmittel. Sie erklärte, dass viele Lebensmittel als traditionell bezeichnet werden, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist. ​"Aus diesem Grund wird das Konzept des Traditionellen zerstört und hat keinen Wert mehr “, sagte sie. Aus diesem Grund erklärte sie, dass es bestimmte Kriterien und Vorschriften für die Definition traditioneller Produkte geben sollte.

Ein gemeinsames Thema in allen Diskussionen war die Trennung zwischen dem Essenserlebnis eines Touristen und ​"echte griechische Küche. Während Griechen in der Tourismusbranche den Wert der griechisch-mediterranen Ernährung kennen, wird dieses Wissen und diese Tradition nicht auf Touristen übertragen, die Griechenland besuchen.

Die Identität des griechischen Essens ist fraglich und zu erleben ​"Griechisch “des griechischen Essens ist für den durchschnittlichen Touristen schwer zu fassen, wie der Lebensmittelautor Albert Arouh in seinem Vortrag erklärt. Touristen besuchen Griechenland mit einer vorgefassten Vorstellung davon, was griechisches Essen ist, da die meisten griechischen Restaurants außerhalb Griechenlands servieren ​"typische ”griechische Gerichte, die in Griechenland eigentlich nicht so typisch sind. Leider werden diesen Touristen in Griechenland dieselben Klischeegerichte serviert, weil Hoteliers und Gastronomen die Erwartungen ihrer ausländischen Kunden erfüllen wollen.

Die Bedeutung der regionalen Küche wurde ebenfalls vorgestellt, wobei Vertreter der Inseln Kreta, Ägina und Santorin sowie weniger bekannter Inseln wie Ikaria, Samos und Kea über das Potenzial und die Förderung der Küche in diesen Gebieten für den griechischen Tourismus diskutierten.

Bis vor kurzem schienen Lebensmittel und Gastronomie nicht ganz oben auf der Prioritätenliste der griechischen Tourismusbranche zu stehen, aber heute ist dies in aller Munde. In der vergangenen Woche wurden mehrere Konferenzen und Sitzungen in Griechenland organisiert, die sich mit griechischem Essen befassten, einschließlich der Einrichtung des griechischen Frühstücks, der griechischen Gastronomie und der Diskussion über die Anerkennung der Mittelmeerdiät durch UNESCO.

Die Veranstaltung hob das Potenzial hervor, dass Griechenland zu einem wichtigen Lebensmittelziel werden muss. Dies kann jedoch nur geschehen, wenn die Tourismusbranche den alten Klischees widerstehen und zusammenarbeiten kann, um die legendären kulinarischen Traditionen Griechenlands und die authentische regionale Küche zu berücksichtigen.

Die Konferenz wurde von Helioptopos organisiert, einem Unternehmen, das internationale Konferenzen, Destination Management Services und Special Interest Tours in ganz Griechenland anbietet. Unter der Schirmherrschaft des griechischen Ministeriums für Kultur und Tourismus, der Stadt Athen, des Hellenic Foreign Trade Board, der Gemeinde Thessaloniki, Hellenic Hotelkammer und Verband der griechischen Tourismusunternehmen.