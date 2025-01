Wie die meisten Feiertage in Griechenland, Weihnachten dreht sich um Religion und Essen.

Melomakarona und Abonnieren sind Griechenlands beliebteste Weihnachtssüßigkeiten und während der Weihnachtszeit in jedem Haushalt, jeder Bäckerei und Konditorei im ganzen Land zu finden.

Diese dekadenten kleinen Kekse werden aus einfachen Zutaten hergestellt und zeichnen sich durch unterschiedliche, aber festliche Geschmacksprofile aus. Kourabiedes sind auch knuspriger, während Abonnieren fühlt sich weicher im Mund an.

Ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl dabei (Melomakarona zu essen), weil sie wirklich das repräsentieren, worum es bei der griechisch-mediterranen Ernährung geht: köstliches Essen aus gesunden Zutaten. - Elena Paravantes, Ernährungsberaterin und Diätassistentin

Beide Abonnieren und Abonnieren klassifizieren als Reisetorten oder Reisekuchen, das heißt, sie werden nicht gekühlt und überstehen auch die Erschütterungen des Reisens.

Melomakarona (ausgesprochen meh-loh-mah-KAH-roh-nah, Singular Abonnieren) ist wahrscheinlich die klassischste griechische Weihnachtsspezialität und während der Feiertage ein beliebter Leckerbissen im Land.

Melomakarona sind Kekse aus Mehl, Olivenöl, Zucker und Orangensaft, getränkt in Honigsirup mit zerkleinerten Walnüssen als Topping. Zimt und Orangenschale können der Mischung zusätzliches Aroma verleihen.

Variationen, sowie Abonnieren mit Schokolade überzogen oder mit Walnüssen und sogar Pflaumen gefüllt, gibt es auch.

Einige Rezepte schlagen auch vor, etwa ein Drittel des Mehls durch Grieß zu ersetzen, der hilft, den Sirup aufzusaugen und macht die Abonnieren innen saftig.

Bei der Herstellung Abonnieren, hochwertiges Olivenöl ist eine unverzichtbare Zutat.

"Nur die Saison ist frisch Natives Olivenöl extra geht in unsere Abonnieren”, sagte Konstantinos Daremas, ein Bäcker in vierter Generation und Besitzer einer Konditorei in Markopoulo bei Athen. Olive Oil Times. ​"Auf diese Weise erhalten wir einen tollen Geschmack und die unzähligen gesunden Eigenschaften des Olivenöls.“

Ein Haufen Melomakarona (Foto: Konstantinos Daremas)

"Das Olivenöl stammt aus unseren privaten Bio-Hainen“, sagte er. ​"Und wenn nötig, kaufen wir weiteres natives Olivenöl extra von zertifizierten Bio-Produzenten. Preis für natives Olivenöl extra ist in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen, aber wir machen keine Kompromisse.“

Daremas missbilligte auch die Verwendung einer kleinen Menge Pflanzenöl anstelle von Olivenöl bei der Zubereitung von Abonnieren.

"Manche Köche und Bäcker verwenden angeblich Pflanzenöl, um die Abonnieren leichter, aber sie nutzen es nur, um Kosten zu sparen“, sagte er. ​"Das Pflanzenöl trägt nichts zur Abonnieren in Bezug auf Geschmack oder Konsistenz.“

Food-Bloggerin Eva Monochari empfiehlt, ausschließlich natives Olivenöl extra zu verwenden, um Abonnieren, insbesondere aus den Olivensorten Manaki oder Koutsourelia, die milde, fruchtige Öle liefern, die sich perfekt für die Herstellung von Kuchen und Süßigkeiten eignen.

Ein weiteres Geheimnis für köstliche Abonnieren besteht darin, den Teig nicht zu stark zu bearbeiten, sondern ihn so lange zu kneten, bis alle Zutaten vermischt sind.

In ihrem Grundrezept Abonnieren sind vegan und für Fastenzeit geeignet, da sie weder Ei noch Butter enthalten, insbesondere wenn der zur Sirupzubereitung verwendete Honig durch Ahorn- oder Agavensirup ersetzt wird.

Hergestellt aus alltäglichen Zutaten, Abonnieren sind auch gesünder als die meisten Weihnachtssüßigkeiten und Desserts.

"Ich liebe es zu essen Abonnieren“, sagte die Ernährungsberaterin und staatlich geprüfte Diätassistentin Elena Paravantes. ​"Ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl dabei, weil sie wirklich das repräsentieren, was die Griechen Mittelmeer-Diät dreht sich alles um: leckeres Essen aus gesunden Zutaten.“

"Einerseits enthalten diese Süßigkeiten zwar viel Zucker, andererseits sind das Olivenöl, der Honig, die Orangenschale und die Walnüsse allesamt Quellen für Antioxidantien“, fügte sie hinzu. ​"Am wichtigsten ist das Fett aus dem Abonnieren wird ausschließlich aus Olivenöl hergestellt.“

Chefkoch Petros Syrigos empfiehlt die Verwendung von Abonnieren das ganze Jahr über als normale Kekse ohne Honigsirup, da sie eine Tasse Kaffee perfekt ergänzen.

Kourabiedes (ausgesprochen koo-rah-BYED-es, Singular kourabie) ist eine weitere griechische Weihnachtsspezialität, die mit Abonnieren um den Titel der beliebtesten Weihnachtssüßigkeit des Landes.

Mit Puderzucker bestreute Kourabiedes (Foto: Stratos Petrou via Facebook)

Mit einer Schicht Puderzucker überzogen sind diese schneeweißen, runden oder halbmondförmigen Kekse der perfekte Genuss für die Weihnachtszeit.

Im Gegensatz zu Abonnieren, die ausschließlich mit der Ferienzeit verbunden sind, Abonnieren werden das ganze Jahr über in griechischen Haushalten und Konditoreien hergestellt. Sie sind auch ein beliebter Leckerbissen bei Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten.

Die gängigsten Rezepte für Abonnieren enthalten Butter als primäre Fettzutat. In einigen Regionen Griechenlands, wie beispielsweise auf der Peloponnes und auf Kreta, wo Olivenöl reichlich vorhanden ist, ist die traditionelle Abonnieren Für die Herstellung dieser dekadenten Süßigkeiten wird in den Rezepten natives Olivenöl extra bevorzugt.

Foodbloggerin Maria Patsia war ein Fan von Abonnieren mit Butter gemacht. Sie war jedoch begeistert, als sie auf ein Rezept stieß für Abonnieren mit extra nativem Olivenöl, Ouzo und Walnüssen.

„[Das Rezept] forderte mich heraus, da es versprach, selbst den größten Butterfan zu überzeugen Abonnieren… die Neugier hat mich dazu gebracht, es zu versuchen“, sagte sie. ​"Und ich bin sicher, dass Sie so etwas noch nie gegessen haben.“

Bei der Herstellung von Olivenöl Abonnieren, ist keine Mengenumrechnung erforderlich, um Butter durch Olivenöl zu ersetzen, da die Abonnieren Rezepte mit Olivenöl sind selbsterhaltend.

Ein Melomakarono und ein Kourabie zusammen serviert sind in griechischen Haushalten ein übliches Weihnachtsgebäck. (Foto: OOT-Archiv)

Außer dem Olivenöl werden Mehl, Zucker, Eigelb, Mandeln und Puderzucker zum Bestreuen nach dem Backen verwendet, um den Abonnieren.

Einige Rezepte lassen das Eigelb weg, wodurch Olivenöl Abonnieren eine leckere vegane Option.

Die Mandeln werden grob gehackt und der Mischung hinzugefügt. Alternativ wird eine ganze Mandel in die Mitte jedes Abonnieren vor dem Backen.

Siehe auch: Verwenden Sie natives Olivenöl extra für gesundes und köstliches Backen

Ein entscheidender Schritt bei der Herstellung Abonnieren besteht darin, Olivenöl und Zucker gut zu verrühren, bis die Mischung hell und schaumig wird. Anschließend werden die restlichen Zutaten nach und nach zur Mischung gegeben. Eine leichte Note Ouzo im Teig verleiht den leckeren Keksen eine würzige Note.

Manche empfehlen auch, das Olivenöl vor der Verwendung einzufrieren, damit der Teig für die Abonnieren wird flauschiger.

"Früher ließ man eine Flasche Olivenöl in einem Brunnen versenken, bis es eiskalt war, und nutzte es dann als Grundlage für duftende, flauschige und körnige Fastengerichte. Abonnieren“, sagte Hobbyköchin Roula Voulga.

Im Rahmen der festlichen Stimmung, die zu Weihnachten jeden erfasst, ist in Griechenland ein heiß diskutiertes Thema, ob man sich für Abonnieren or Abonnieren.

Wenn Sie jedoch während der Festtage in einem griechischen Haus sind, werden die Besucher wahrscheinlich mit einem Paar Abonnieren und einem Abonnieren ineinander verschachtelt auf einem Teller.

Und so, das Ewige ​'Abonnieren or Abonnieren' Dilemma wurde gelöst.