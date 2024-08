Von Sarah Schwager

Die Rural Industries and Research Development Corporation der australischen Regierung hat ihren neuesten Plan für Forschung, Entwicklung und Erweiterung (RD & E) der australischen Olivenindustrie für 2010 - 2015 veröffentlicht.

Der Plan enthält Ziele zum Schutz und zur Weiterentwicklung einer Branche, die in kurzer Zeit schnell gewachsen ist, sich jedoch abflachen dürfte, wenn schwere Dürre, Klimawandel, Verbrauchertreue, Exportwettbewerb, Marketingherausforderungen und die internationale Finanzlage dies nicht tun in Angriff genommen.

Während Oliven seit der europäischen Besiedlung ein Teil der australischen Kultur sind, begann die Wiedergeburt der australischen Olivenindustrie um 1995, so der Bericht ​"Heimindustrie “tritt in die Startphase einer technisch hoch entwickelten Industrie ein, die Australien unter den Olivenanbauländern etabliert.

Die Olivenölproduktion des letzten Jahres wurde auf 15,000 Tonnen (gegenüber 2,500 Tonnen im Jahr 2004) und etwa 3,200 Tonnen Tafeloliven geschätzt, was einem Gesamtverkaufswert von mehr als 185 Millionen AUD (164 Millionen US-Dollar) entspricht. Es wird erwartet, dass es sich zu einem entwickeln wird ​"reife Industrie bis zum Ende dieses Jahrzehnts.

Ian Rowe, Co-Autor des Berichts, sagt, während die großen Produzenten - weniger als 20 im Norden von Victoria und in Westaustralien nördlich von Perth, die mehr als 70% der jährlichen Produktion des Landes ausmachen - für ihre effiziente und moderne Produktion und Verarbeitung anerkannt werden Methoden, kleinere Hersteller finden es schwierig, in den Supermärkten auf den Preis zu konkurrieren.

"Die Verwirrung der Verbraucher darüber, was als natives Olivenöl extra gekennzeichnet werden kann, hilft auch nicht weiter, insbesondere wenn der Verbraucher ein billigeres importiertes Produkt mit einem lokal hergestellten Produkt vergleicht, das beide als natives Olivenöl extra gekennzeichnet ist. “

Die Australian Olive Association (AOA) geht dieses Problem derzeit mit ihrer Initiative Industry Code of Practice an.

Herr Rowe, Gründungsmitglied der AOA und von 1998 bis 2000 Präsident, sagt, dass das schnelle Wachstum der Branche in den kommenden Jahren voraussichtlich ansteigen wird.

"Die Zahl der Neuanpflanzungen ist zurückgegangen, und nach den derzeitigen Anzeichen wird die Produktion gegen Ende dieses Jahrzehnts zurückgehen “, sagte er. ​"Der Mangel an Bewässerungswasser, finanzielle Probleme, einschließlich des australischen Wechselkurses, Klimaschwankungen und der Niedergang von Managed Investment Schemes, sind alles Faktoren, die zum Rückgang der Neuanpflanzungen beitragen. “

Der Plan umfasst vier Ziele: Marktforschung und Produktentwicklung; Wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Olivenindustrie; Umgang mit Klimawandel und Variabilität; und Kommunikation, Koordination und Schulung - jede hat mehrere Strategien, die jeweils die Grundlage für ein Forschungsprojekt bilden.

Die Prioritäten des ersten Ziels betreffen die Kaufabsichten der Verbraucher von Olivenöl, die Wahrnehmung der Verbraucher hinsichtlich der angemessenen Verwendung von Olivenöl und Tafeloliven sowie die Einstellung zu nicht traditionellen Einzelhandelsverpackungen wie Leichtglas, Kunststoffen. ​"bag in box “und kleine Dosen im Gegensatz zu den schweren dunklen Glasflaschen, die traditionell zum Verpacken von nativem Olivenöl extra verwendet werden und die die Industrie hinsichtlich der Kosten und des ökologischen Fußabdrucks der Branche stark belasten.

Paul Miller

AOA Präsident Paul Miller sagt, dass die Strategien definitiv benötigt werden, mit Olivenölpreisen auf historischen Tiefständen auf der ganzen Welt. ​"Uns wird gesagt, dass dies auf die finanzielle Situation in den wichtigsten Produktionsländern - Spanien, Griechenland, Portugal und in gewissem Maße Italien - zurückzuführen ist, die das Verkaufsverhalten zur Generierung von Cashflow beeinflusst “, sagte er. ​"Dies erschwert es allen in der Wertschöpfungskette, außer den Einzelhändlern. “

Die Industrie muss auch mit den Dürreproblemen Australiens und dem Klimawandel fertig werden.

Um die Auswirkungen des Klimawandels und der Variabilität zu verringern, werden in dem Bericht Überlebensstrategien für Haine, die von plötzlichen Wetterextremen betroffen sind, und für Haine, die von langfristigen Veränderungen der Wettermuster betroffen sind, in naher Zukunft benötigt. Richtlinien sind auch wichtig, um den Wasserverbrauch zu minimieren und gleichzeitig die Ölausbeute und -qualität zu erhalten.

Herr Rowe sagt, während viele der großen Haine Zugang zu qualitativ hochwertigem und langfristigem Bewässerungswasser haben - dank der aktuellen Bewässerungspolitik der Regierung - könnten einige Schwierigkeiten haben. Aber er sagt, dass einige der kleineren Haine, die geografisch stärker über den Kontinent verteilt sind, bereits die Auswirkungen von Änderungen der Temperatur- und Niederschlagsmuster spüren.

Auf der anderen Seite, so Miller, seien Oliven härter als viele andere Kulturen, und die Regierung betrachte sie im Vergleich zu anderen traditionellen Kulturen als geeignet für wärmere Trocknungsbedingungen. ​"Trotz der Herausforderungen in Bezug auf Wasserversorgung und Klimavariabilität ist Australien nicht allein - Spanien hatte seine Herausforderungen in den letzten Jahren “, sagte er. ​"Es ist möglich, dass einige neue Akteure aus Europa in die Branche eintreten werden. “

Australien muss auch Wege entwickeln, um mit anderen neuen und schnellen zu konkurrieren Ausbau der Olivenölindustrievon Orten wie Argentinien, Chile und den Vereinigten Staaten aus, um das Geschäft aufstrebender Märkte für Olivenölkonsum zu sichern, wie z China und Indien.

Herr Miller sagt, der Weltmarkt vertraue der australischen Landwirtschaft. Das Land ist bekannt für sein hochwertiges natives Olivenöl extra mit niedrigem Gehalt an freien Fettsäuren (FFA). 0.19% der australischen Olivenöle haben nach Angaben von 2003 bis 2009 einen FFA-Wert unter 94%, während 0.4% einen FFA-Wert unter 0.8% aufweisen. Dies liegt weit unter dem international anerkannten Niveau für natives Olivenöl extra von 0.16% und ist vergleichbar mit den -%, die für kleinvolumige toskanische Produzenten gemeldet wurden.

Laut Miller sind der AOA auch Anfragen aus europäischen Ländern bekannt, die neue Plantagen in Australien errichten wollen. ​"Sie rechnen nach 2013 mit härteren Bedingungen für die Europäische Union, wenn sie eine erhebliche Reduzierung der Subventionen für die Olivenindustrie erwarten “, sagte er.

Er sagt, es gibt auch einige vorläufige Aktivitäten von asiatischen Unternehmen. ​"Derzeit gibt es in China mehr Aktivitäten als IndienAustralien unterhält enge Beziehungen zu diesem asiatischen Markt “, sagte Miller.

Das vierte Ziel umfasst die Ausbildung der Erzeuger, die Verbesserung des Zusammenhalts und der Koordinierung der Industrie, die Stärkung der Strukturen und die Koordinierung zwischen den Branchenverbänden, die Entwicklung eines gesetzlichen Abgabenfinanzierungsprozesses und eines national anerkannten Berufsbildungsprogramms sowie die Einführung einer Umweltmanagementstrategie für die Olivenindustrie.