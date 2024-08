Leandro Ravetti über Australiens vorgeschlagene Olivenölnormen

Von Sarah Schwager

Früher in diesem Monat, Einzelheiten eines Entwurfs wurden vom ersten Standard für Olivenöl und Oliventresteröl in Australien und Neuseeland veröffentlicht. Der Zeichnungsführer Leandro Ravetti erzählte Olive Oil Times was das alles seiner Meinung nach für Olivenölproduzenten, -importeure und -verbraucher bedeutet.

Von den vorgeschlagenen Normen für Australien und Neuseeland wurde erwartet, dass sie die Olivenölindustrie in der Welt aufrütteln, indem sie als erste die Probleme der fehlerhaften Kennzeichnung und die Qualität von nativem Olivenöl extra richtig ansprechen.

Verbraucher werden derzeit durch falsche und verwirrende Kennzeichnungspraktiken in die Irre geführt. -Leandro Ravetti

"Skrupellose Betreiber, die derzeit von den erheblichen Preisunterschieden profitieren, die sich aus dem irreführenden Weiterverkauf von Saatöl und / oder Olivenöl minderer Qualität als hochwertiges natives Olivenöl extra ergeben, werden von dieser neuen Regelung schwer betroffen sein “, sagte Leandro Ravetti. ​"In der Zwischenzeit erhalten echte und ehrliche Betreiber aus Australien, Neuseeland und Übersee den Vorteil gleicher Wettbewerbsbedingungen, in denen ihre qualitativ hochwertigeren Produkte geschützt und anerkannt werden. “

Während es in letzter Zeit in Australien viel Skandal um die Qualität der in Supermärkten verkauften lokalen und importierten Olivenöle gab, sagte Ravetti, dass er es vorziehe, über ehrliche und qualitativ hochwertige Produzenten oder skrupellose Betreiber zu sprechen, unabhängig davon, wo sie sich befinden. ​"Es gibt signifikante Hinweise aus Australien und Übersee, die darauf hinweisen, dass ein großer Teil der Olivenöle weltweit falsch etikettiert, mit anderen Samenölen verfälscht oder mit minderwertigem Öl in Flaschen abgefüllt wurde “, sagte er.

"Gleichzeitig werden die Verbraucher in die Irre geführt, zu glauben, dass sie ein gesundes Produkt (EVOO) kaufen, das natürlich, frisch und nicht raffiniert ist. Dies ist oft nicht der Fall oder sie werden getäuscht und zahlen für eine ihrer Meinung nach bestimmte Olivenölsorte, die in vielen Fällen entweder eine niedrigere oder in einigen Fällen kein Olivenöl ist. “

In Argentinien geboren und aufgewachsen, gilt er als einer der besten Olivenforscher, der Agraringenieur, der 2001 nach Australien zog, um sich ihm anzuschließen Grenzbiegung als sein technischer Direktor gilt er heute als einer der qualifiziertesten und erfahrensten Berater Australiens.

Ein Mitglied der Technisches Komitee für Standards Australia FT-034 Olivenöl Ravetti vertrat australische Olivenbauern und war verantwortlich für das Verfassen des Standards. Er folgte den Anweisungen eines technischen Komitees verschiedener Vertreter der Branche und sammelte und löste ihre Kommentare und Beobachtungen.

Herr Ravetti sagte während des Entwurfs der australischen und neuseeländischen Norm und der internationalen Normen (wie der Codex-Norm für Olivenöle und Oliventresteröle, die Internationale Handelsnorm des Olivenrates für Olivenöle und Oliventresteröle, die Verordnung der Europäischen Kommission über die Eigenschaften von Olivenöl und Olivenölrückständen und US-Standards für Olivenölsorten und Oliventresteröl) eine Reihe von Bereichen gemeinsam haben, insbesondere in Bezug auf weltweit anerkannte Analysemethoden und kritische Grenzwerte. Der neue vorgeschlagene Standard unterscheidet sich in einer Reihe von Aspekten erheblich.

Dazu gehört eine einfachere und klarere Handelsbezeichnung der verschiedenen Kategorien von Olivenölen und Oliventresterölen ​"um die aktuellen irreführenden und verwirrenden Begriffe zu vermeiden “; eine Überprüfung der Bereichsgrenzen für eine Reihe chemischer Parameter, um zu vermeiden, dass echtes Olivenöl (insbesondere australisches und neuseeländisches Olivenöl) aufgrund seiner natürlichen Variation in der Zusammensetzung ausgeschlossen wird; die Einführung kürzlich entwickelter Analysemethoden, mit denen moderne Raffinationstechniken nachgewiesen werden können, die derzeit mit den in den bestehenden Normen enthaltenen älteren Methoden nicht nachweisbar sind; und die Einführung einer Mindesthaltbarkeitsrichtlinie, die derzeit gilt ​"in allen anderen Normen fehlt “.

Herr Ravetti sagte, keiner der internationalen Standards berücksichtige die natürliche Variation der in Australien und Neuseeland hergestellten Öle.

"Australien hat über das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft und unter Vertretung der australischen Olivenindustrie mehrere Versuche unternommen, einige der vorgeschlagenen Änderungen der Olivenölnormen in den Ausschuss der Codex-Alimentarius-Kommission für Fette und Öle aufzunehmen “, sagte er. ​"In jeder Phase gab es Widerstände aus anderen Ländern, insbesondere der Europäischen Union, jedoch aus meiner Sicht ohne solide wissenschaftliche oder technische Gründe für einen solchen Widerspruch. “

Herr Ravetti sagte, die Hauptgründe, warum Australien und Neuseeland jetzt a verfolgen ​"Technisch einwandfreie und verbraucherorientierte Normen “für Olivenöl sollen der Tatsache Rechnung tragen, dass Verbraucher derzeit durch falsche und / oder verwirrende Kennzeichnungspraktiken irregeführt werden, was dazu führen kann, dass unwissentlich Produkte von minderer Qualität und / oder mit schlechteren Gesundheitsmerkmalen gekauft werden .

"Viele hochwertige australische und neuseeländische Öle sind international nicht anerkannt, da willkürliche Standards als Handelshemmnisse gegen natürliche Schwankungen kleinerer Komponenten verwendet werden, die für die tatsächliche Qualität der Öle keine Bedeutung haben “, sagte er.

Herr Ravetti ist der Ansicht, dass die Hauptmerkmale des Normentwurfs sein starker Fokus auf den Schutz der Verbraucher und seine Betonung auf EVOO als höchste Qualitätsstufe sind. Der Standard schlägt neue Sortenbezeichnungen vor, die seiner Meinung nach leichter zu verstehen sind.

"In dem neuen Dokument wird beispielsweise vorgeschlagen, eine Mischung aus raffiniertem Olivenöl und anderen Olivenölen zu nennen ​'Raffinierte Olivenölmischung 'anstelle von derzeit verwendeten verwirrenden Begriffen wie z ​'Extra leicht 'oder ​'Pures Olivenöl'."

Es enthält auch neue Analysetechniken und eine Mindesthaltbarkeitsrichtlinie, die darauf abzielt, die Frische von EVOO zu schützen und zu fördern sowie betrügerische Praktiken aufzudecken.

In Bezug auf die Entscheidung, den Gehalt an freiem Säuregehalt in EVOO auf 0.8 gemäß den internationalen Standards festzulegen, sagte Ravetti, er sei jedoch nicht in der Lage, Aspekte, die im Technischen Ausschuss erörtert wurden, persönlich öffentlich zu erörtern Er befürwortet die Idee eines niedrigeren freien Säuregehalts für EVOO.

"Wir müssen uns jedoch daran erinnern, dass das vorgeschlagene Dokument das Ergebnis eines Konsenses ist, der unter einer großen Anzahl von Interessengruppen erzielt wurde “, sagte er. ​"Es scheint im gesamten neuen Dokument klar zu sein, dass alle Änderungen im Vergleich zu internationalen Gesetzen nur dann vorgenommen wurden, wenn dies absolut notwendig war und durch technische Beweise sehr gut untermauert wurde. “

Er sagte, es sei wichtig hervorzuheben, dass einige der neuen chemischen Verfahren, wie die Diacylglycerol (DAG) -Analyse, das Vorhandensein von Ölen mit hohem Säuregehalt einschränken würden, da sie diesen Test während der Haltbarkeit des Produkts nicht bestehen könnten.

Herr Ravetti sagte, es sei auch wichtig anzumerken, dass der Standard ein freiwilliges Dokument sein wird und nur dann Rechtskraft haben wird, wenn er von den Aufsichtsbehörden oder in Verträgen abgerufen wird.

