Rat sucht Input zu Olivenöldefinitionen und Testmethoden

Internationaler Olivenrat

Stoppen der Verwendung der beschreibenden Begriffe ​'rein 'und ​'light '- das die Olivenölkonsumenten seit langem in die Irre geführt hat - gehört zu den Veränderungen, die von Mitgliedern der Industrie angestrebt werden Internationaler Olivenrat sucht jetzt Feedback zu.

Neudefinition des Begriffs ​"Olivenöl “- derzeit für Produkte verwendet, die eine Mischung aus raffiniertem Olivenöl und nativem Olivenöl enthalten und eine weitere Quelle der Verwirrung der Verbraucher darstellen - steht im Rahmen eines Vorschlags der Türkei ebenfalls auf dem Tisch.

Und unter verschiedenen Änderungen, die an Tests und Parametern vorgenommen wurden, ist a ​"schnell und einfach zu messen phenolische Verbindungen Dies würde die Verwendung gesundheitsbezogener Angaben auf Etiketten erleichtern.

Im Rahmen eines neuen Systems zur Erhöhung der Transparenz hat das IOC begonnen, solche Vorschläge zu neuen oder überarbeiteten Analysemethoden, Parametern oder Grenzwerten zu verbreiten. Heute wurden 12 solcher Vorschläge veröffentlicht und bis zum 8. September um Feedback von relevanten Interessengruppen gebeten. Die Vorschläge stammen aus verschiedenen Teilen der Welt und stammen nicht aus dem zuständigen Sekretariat des IOC. Sie wurden jedoch von den IOC-Chemieexperten auf ihrer letzten Sitzung geprüft und vom IOC-Beratungsausschuss auf seiner Sitzung vom 22. bis 23. Mai in Kroatien erörtert.

Dazu gehören:

- Lockerung der K270-Grenze (UV-Absorption) für raffiniertes Olivenöl von 1.1 auf 1.25 und der K270-Grenze für Olivenöl von 0.9 auf 1.15. Dies wird von der türkischen Delegation des IOC vorgeschlagen und ist mit Schwierigkeiten verbunden, die aktuellen Werte beim Export von Olivenöl in andere Länder beizubehalten, um den Handel zu erleichtern.

- Eine neue Methode zur Bestimmung des Kupferpyropheophytingehalts von Olivenöl. Vorgeschlagen von Taiwans Food and Drug Administration zur Betrugsbekämpfung, nämlich zur Verwendung von Kupferpyropheophytin ​"Oliventresteröl grün machen.

- Routineeinsatz der ​"einfache, schnelle kolorimetrische Methode (Folin-Ciocalteu, ausgedrückt in Hydroxytyrosol) zur Quantifizierung des Gehalts an Phenolverbindungen in Olivenölen. Vorgeschlagen von IOC-Experten und nützlich für Nährwertangaben auf Etiketten.

- Die Kombination von drei Analysemethoden in einer, nämlich zur Herstellung von Methylestern, zur Bestimmung von Fettsäuren und zur Bestimmung von Transfettsäuren. Vorgeschlagen von einer Arbeitsgruppe zu IOC-Methoden als Vereinfachung der Methoden im IOC-Standard.

- Eine neue oder geänderte Definition von ​"Olivenöl".; Streichung der ​"gewöhnliches Olivenöl “Kategorie; Einstufung von Ölen mit einem Säuregehalt> 2.0 Prozent als ​"lampante Olivenöl"; Löschen der Wörter ​"rein “und ​"Licht"; und Ersetzung des Begriffs ​"gut ausbalanciert “von ​"hohe Intensität bitter und scharf “. Vorgeschlagen von der türkischen Delegation, um irreführende Verbraucher durch eine bessere Definition und Beschreibung von Olivenöl zu vermeiden. ​"Die Vereinfachung der Kategorien und die Verwendung aussagekräftigerer Begriffe wird den internationalen Handel und das Verständnis der Verbraucher für das Produkt verbessern. “

Eine vollständige Liste der Vorschläge finden Sie auf der IOC-Website. Das IOC kündigte an, dass sie in Entwürfen für technische Vorschläge ergänzt werden, sobald sie von den Autoren an das Exekutivsekretariat übermittelt werden.