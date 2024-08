Eine fettarme vegane Ernährung kann das LDL-Cholesterin stärker senken als eine mit Olivenöl angereicherte Ernährung

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass eine fettarme vegane Ernährung ohne Natives Olivenöl extra kann den LDL-Cholesterinspiegel bei Personen mit hohem Risiko senken Herzkreislauferkrankung mehr als eine vegane Ernährung, ergänzt mit extra nativem Olivenöl.

Der Crossover Studie, veröffentlicht im Journal of the American Heart Association (JAHA), ergab, dass Personen nach einer fettarmen Diät mehr Gewicht verloren und niedrigere LDL-Cholesterinwerte aufwiesen als nach einer mit Olivenöl angereicherten Diät. Einige prominente Forscher kritisierten jedoch das Studiendesign.

"„In der Welt der Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es einige Kontroversen und Debatten über die Wirkung von Pflanzenölen, einschließlich nativem Olivenöl extra, auf Risikofaktoren“, sagte Andrea Krenek, Forscherin an der University of Florida und Co-Autorin der Studie.

"Mediterrane Diäten enthalten normalerweise viel natives Olivenöl extra, während bei fettarmen, pflanzlichen Diäten oft empfohlen wird, es zu vermeiden“, fügte sie hinzu. ​"Es ist jedoch bekannt, dass beide Diäten das Risiko einer Herzerkrankung senken.“

"Dies wurde unseres Wissens nach im Rahmen einer vollwertigen, pflanzlichen und veganen Ernährung noch nicht untersucht, daher wollten wir eine Studie konzipieren, um dieser Forschungsfrage nachzugehen“, erklärt Krenek. ​"Bisher gab es nicht viele Belege dafür, ob natives Olivenöl extra im Vergleich zum Rest der pflanzlichen Ernährung zu einer Risikominderung führt.“

An der Studie nahmen 40 Personen teil, bei denen ein Risiko für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen bestand. Sie befolgten zwei vegane Diäten, jede vier Wochen lang mit einer einwöchigen Auswaschphase.

In einer Diät verwendeten die Teilnehmer vier Esslöffel Kalifornien Olive Ranch jeden Tag extra natives Olivenöl. Sie wurden angewiesen, das Olivenöl roh zu verzehren; ansonsten wurden keine Anweisungen gegeben, wann oder wie es zu verzehren sei. Bei der anderen Diät wurde den Teilnehmern gesagt, sie sollten so wenig Olivenöl wie möglich verwenden, weniger als einen Esslöffel täglich.

Beide Diäten umfassten ganze Früchte, Gemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen und schlossen tierische Lebensmittel aus.

Zwischen den beiden Diätphasen hatten die Teilnehmer eine einwöchige Auswaschphase, in der sie zu ihren gewohnten Essgewohnheiten zurückkehren durften. Diese Pause ist eine gängige Forschungspraxis, um sicherzustellen, dass die erste Diät die Ergebnisse der zweiten nicht beeinflusst.

Zu Beginn und am Ende jeder Diätperiode sammelten die Forscher Daten über den Stoffwechsel, den klinischen Gesundheitszustand, das Verhalten und die Ernährung der Teilnehmer. Während die Teilnehmer jede Diät befolgten, maßen die Forscher, wie sich jede Diät auf sie persönlich auswirkte.

"Frühere Studien haben gezeigt, dass die Verarbeitung von Olivenöl, von raffiniert über nativ bis extra nativ, Auswirkungen auf Lipid- und Entzündungsmarker haben kann. Deshalb bieten wir extra natives Olivenöl an, das auch in der mediterranen Ernährung konsumiert wird“, sagte Krenek.

Die Wissenschaftler stellten fest, dass beide Diäten gesundheitliche Vorteile boten. ​"„Sowohl die Ernährung mit hohem als auch die mit niedrigem Anteil an nativem Olivenöl extra senkte die Risikofaktoren für Herzkrankheiten, einschließlich des LDL-Cholesterinspiegels, im Vergleich zu typischen Diäten, die tierische Produkte enthalten“, sagte Krenek.

LDL-Cholesterin wird oft als ​"„schlechtes Cholesterin“, denn es bildet Plaque in den Arterien, die sich ansammeln und das Risiko einer Herzerkrankung erhöhen kann.

Krenek sagte jedoch, dass es zwischen den beiden Diäten erhebliche Unterschiede gebe, insbesondere hinsichtlich wichtiger Indikatoren für das Risiko von Herzerkrankungen.

"Die Ernährung mit einem geringen Anteil an extra nativem Olivenöl führte zu einem höheren LDL-Cholesterinspiegel und einer höheren Lipidsenkung als die Ernährung mit einem hohen Anteil an extra nativem Olivenöl“, sagte Krenek. ​"Bei der Auswertung nach Diätreihenfolge war der LDL-Spiegel bei denjenigen niedriger, die mit dem hohen Anteil an nativem Olivenöl extra begannen und dann auf den niedrigen Anteil an nativem Olivenöl extra umstiegen.“

"Im Gegensatz dazu kam es bei denjenigen, die mit wenig extra nativem Olivenöl begannen und dann in den zweiten vier Wochen von wenig bis viel extra natives Olivenöl hinzufügten, zu einem Anstieg des LDL-Spiegels“, fügte sie hinzu. ​"Dies lieferte einige interessante Erkenntnisse für zukünftige Forschungsfragen.“

Insgesamt reduzierten beide Diäten mehrere wichtige Gesundheitsmarker im Zusammenhang mit der Herzgesundheit und Entzündungen.

Die Studienteilnehmer erlebten während beider Diätphasen eine Reduzierung des Körpergewichts, wobei während der fettarmen Diät ein größerer Gewichtsverlust zu beobachten war.

Die Forscher sagten, der Gewichtsverlust deute darauf hin, dass selbst bei einer vollwertigen, pflanzlichen und veganen Ernährung die Menge zugesetzter Fette, einschließlich nativem Olivenöl extra, die allgemeine Energiebilanz und daraus resultierende Gesundheitsmarker beeinflussen könne.

Die Forscher beobachteten in beiden Diätphasen eine erhöhte Aufnahme von Ballaststoffen, was ihrer Aussage nach zur Senkung des LDL-Cholesterins beitrug.

Sie fügten hinzu, dass die Umstellung auf ungesättigte Fette aus Vollwertkost und die Reduzierung gesättigter Fette wahrscheinlich zu positiven Auswirkungen auf die Gesundheit beigetragen haben.

Zu den interessantesten Erkenntnissen der Studie zählen laut Krenek, dass ​"„Sowohl eine niedrige als auch eine hohe Menge an nativem Olivenöl extra in einer vollwertigen, pflanzenbasierten veganen Ernährung trägt zur Verringerung des Herzkrankheitsrisikos im Vergleich zu herkömmlichen Allesfresser-Lebensweisen bei, obwohl eine geringere Aufnahme im Vergleich zu einer relativ höheren Aufnahme zu einer stärkeren Senkung des Lipidspiegels führen kann.“

"Die Zugabe von nativem Olivenöl extra nach dem Verzehr kleinerer Mengen kann die Risikominderung behindern“, fügte sie hinzu.

Mary Flynn, die Gründerin der Olive Oil Gesundheit Initiative des Miriam Hospital der Brown University, kritisierte jedoch die Ziele und die Methodik der Studie.

"Natives Olivenöl extra senkt das LDL-Cholesterin normalerweise nicht, und das ist seit langem bekannt. Natives Olivenöl extra erhöht das HDL und verbessert die HDL-Funktion“, sagte sie. ​"Mehrfach ungesättigte Fette senken den LDL-Spiegel stärker als einfach ungesättigte Fette, sie oxidieren jedoch auch das LDL, und oxidiertes LDL trägt zur Arteriosklerose bei.“

Flynn fügte hinzu, dass das Hauptprodukt des nativen Olivenöls extra Nutzen für die Gesundheit bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen aus seiner Phenole und nicht das Fett.

Sie verwies auf die Ergebnisse einer 2023 Bewertung deren Hauptautorin sie war. Die Studie ergab, dass ​"Natives Olivenöl extra kann LDL-C bei Ausgangswerten über 120 Milligramm pro Deziliter senken und HDL-C mit einem linearen Anstieg bei höherem Gesamtphenolgehalt im Vergleich zu anderen Nahrungsfetten oder fettarmen Diäten erhöhen.

"„Diäten, bei denen täglich kalt gepresstes Olivenöl eingenommen wird, sind wirksam bei der Gewichtsabnahme und der langfristigen Gewichtskontrolle“, schreiben die Forscher. ​"Darüber hinaus wurde gezeigt, dass ein extra natives Olivenöl mit einem Gesamtphenolgehalt von mindestens 150 Milligramm pro Kilogramm die LDL-Oxidation verringert.“

"Während eine Ernährung, die Pflanzensamenöl enthält, LDL stärker senken kann als kaltgepresstes Olivenöl, führt eine Ernährung, die täglich kaltgepresstes Olivenöl enthält, zu gesünderem LDL, da die Partikel größer sind und weniger leicht oxidiert werden“, fügten sie hinzu.

Eine Einschränkung der in JAHA veröffentlichten Studie sei der Mangel an Details über das verwendete Olivenöl, sagte Flynn. Die Forscher veröffentlichten auch nicht den Phenolgehalt, der laut Flynn für jede Studie, die den Zusammenhang zwischen nativem Olivenöl extra und gesundheitlichen Auswirkungen untersucht, von wesentlicher Bedeutung ist.

Flynn kritisierte auch die Einschätzung der Forscher zur Kalorien- und Nährstoffaufnahme. Sie sagte, das Erinnern an die Ernährung sei nicht die beste Methode, um Kalorien zu ermitteln, da das Gedächtnis der Menschen darüber, was und wie viel sie in den letzten 24 Stunden gegessen hätten, bekanntermaßen fehlerhaft sei.

Abschließend fügte sie hinzu, dass das Gewicht vor und nach den beiden Versuchsreihen in der Crossover-Studie nicht aufgezeichnet wurde, was den Vergleich der Ergebnisse der beiden Diäten für jede Gruppe erschwert.

"Ich halte die Studie nicht für nützlich“, sagte sie. ​"Es ist in keiner Weise ein Beitrag zur Literatur.“

"Es besteht ein Mangel an Wissen über natives Olivenöl extra, der durch die Gesundheitspolitik in diesem Land bedingt ist“, fügte Flynn hinzu und merkte an, dass die American Heart Association schon lange für fettarme Diäten eintritt. unabhängig von der Art des Fettes verbraucht.

"„Natives Olivenöl extra ist ein anderes Lebensmittel. Es ist der Saft der Olive“, sagte sie. ​"Es ist das einzige Lebensmittel, das wir haben, das diese Bandbreite an gesundheitlichen Vorteilen bietet. Es gibt kein Medikament und kein Lebensmittel, das mit nativem Olivenöl extra konkurrieren kann.“

Krenek warnte ihrerseits davor, die Ergebnisse der Studie zu sehr zu vereinfachen.

"„Es ist immer wichtig, den Gesamtzusammenhang der Ernährung, die Vorlieben und das Risikoniveau in der Praxis zu berücksichtigen, da die meisten Menschen natives Olivenöl extra nicht mit Vollwertfettquellen wie Avocados, Nüssen, Samen und Oliven vergleichen“, sagte Krenek.

"Die Auswirkungen auf die Risikofaktoren hingen ganz davon ab, was verglichen wurde“, fügte sie hinzu und bezog sich dabei auf die Art und Weise, wie die Diäten mit den üblichen Essgewohnheiten der Teilnehmer verglichen wurden.

Den Forschern zufolge unterstreicht diese Studie, wie wichtig es sei, sich auf die Art der Nahrungsfette und die Auswahl der Nahrungsmittel zu konzentrieren und nicht nur auf die Menge an Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen.

Sie wiesen auf einige Einschränkungen der Studie hin, darunter ​"ein relativ kurzer Untersuchungszeitraum, eine Stichprobe überwiegend gut ausgebildeter weißer Frauen – künftige Studien an größeren, vielfältigeren Populationen sind erforderlich – und Carryover-Effekte, was bedeutet, dass der Gesundheitszustand der Teilnehmerinnen zu Beginn der zweiten Diätperiode nicht derselbe war wie in der ersten.“

Die Forscher sind der Ansicht, dass die nächsten Schritte bei der Untersuchung dieses Bereichs eine Ausweitung der Forschung auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und unterschiedliche Risikostufen für Herzerkrankungen umfassen sollten.