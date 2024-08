Berkeley Olive Grove EVOO packt einen Schlag

Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass ein kalifornisches natives Olivenöl extra zu den gesündesten der Welt zählt.

Dr. Prokopios Magiatis und Dr. Eleni Melliou von der Universität Athen, habe getestet EVOOs, die die 1H-NMR-Methode (Nuclear Magnetic Resonance) verwenden, um die Mengen an Oleocanthal und Oleacein in EVOOs aus der ganzen Welt zu bestimmen. Bisher wurden Hunderte von Olivenölsorten getestet.



Die Bemühungen sind Teil eines umfassenderen Projekts zur Entdeckung der spezifischen Olivenbaumsorten, der Bewirtschaftungsmethoden für Hainen, der Erntezeiten und der Art der Mühlen, in denen die gesündesten Olivenöle hergestellt werden.

Bisher wurde festgestellt, dass Koroneiki- und Throuba-Olivensorten aus bestimmten Regionen und bestimmten Olivenmühlen in Griechenland den höchsten und beständigsten Gehalt an Oleocanthal und Oleacein aufweisen.

Jetzt mit neuen erweiterten 1H-NMR-Tests, ungewöhnlich Es wurden hohe Konzentrationen an Oleuropein-Aglycon nachgewiesen in Proben von nativem Olivenöl extra der Sorte Mission aus Berkeley Olive Grove in Nordkalifornien.

Immer auf der Suche nach den neuesten wissenschaftlichen Fortschritten, Berkely Olivenhain Inhaberin Olivia Newsome-Grieco traf Melliou auf einem Seminar an der UC Davis. Newsome-Grieco sagte, sie habe den Wert der neuen Methode sofort verstanden und Proben zum Testen eingereicht.

"Es ist ironisch, dass zwei griechische Wissenschaftler inmitten des wirtschaftlichen Chaos einen Test entwickeln konnten, der die hohe Qualität von EVOO bestätigt, das hier in Kalifornien hergestellt wird. Ich bin so froh, dass ich mich getroffen habe (Magiatis und Melliou) “, sagte Newsome-Grieco.

Die höchste festgestellte Konzentration an Oleuropein-Aglycon (342 mg / kg) wurde in einer Berkeley Olive Grove-Probe aus grünen Oliven unter gestresster Bewässerung und Mahlen bei niedriger Temperatur hergestellt. ​"Die Konzentration stellte den höchsten Wert unter über 400 Proben dar, die seit 2010 von der Universität Athen analysiert wurden “, sagte Magiatis.

Die Oleuropein-Aglycon-Verbindung hat sich kürzlich als wirksam für erwiesen Alzheimer-Prävention.

Chemische Analyse von Mission EVOO Oleocanthal: 88 mg / lg

Oleacein: 90 mg / kg

Oleuropeinaglycon (Aldehydform): 342 mg / kg

Ligstrosid-Aglycon (Aldehydform): 170 mg / kg

Der Ursprung der Missionssorte ist in ein Geheimnis gehüllt; Es wurde angenommen, dass spanische Franziskaner Missionare in Nordamerika ankamen. DNA-Tests haben jedoch keine Beziehung zu spanischen Olivenbäumen gezeigt, es wurde jedoch festgestellt, dass sie einige Merkmale mit der in Marokko vorkommenden Sorte Picholine Marocaine gemeinsam haben.

Mission ist die einzige Olivensorte, die vom International Olive Council als in Nordamerika heimisch anerkannt wurde.

Berkeley Olive Grove feiert sein 100th jahr des olivenanbaus geschichte. Eine ökologische und nachhaltige Bewirtschaftung der Hainen sowie eine intensive Olivenmahlforschung und sorgfältige Verarbeitung haben zu Ergebnissen geführt. Der Produzent verdient eine erstaunliche drei Goldmedaillen beim Internationalen Olivenölwettbewerb in New York.

"Ich glaube, dies könnte ein entscheidender Moment für die Olivenölindustrie in Kalifornien werden - so wichtig wie wenn kalifornische Weine bei der Doppelblind-Weinprobe 1976 in Paris französische Weine schlagen “, sagte Darro Grieco, als er von den positiven Ergebnissen seines EVOO hörte .

Die gesündesten Olivenöle extra vergine sind möglicherweise nicht die, die Menschen für ihren Geschmack wählen. Die alten Griechen, die darauf bestanden, nicht gereifte Oliven zu pressen, mischten ihr Olivenöl immer mit Wein oder Essig. Hohe Oleocanthal- und Oleaceinspiegel sind normalerweise in EVOOs mit früher Ernte zu finden, die einen bitteren Geschmack haben und ein pfeffriges Gefühl im Hals hinterlassen. Bis heute werden Balsamico-Essig und EVOO nebeneinander gefunden.

Frische und Geschmack allein können das nicht genau bestimmen Gesundheit von EVOO. Vielen Olivensorten mangelt es unabhängig von Frische und Geschmack an den notwendigerweise hohen Gehalten an wichtigen Phenolverbindungen.

Einige EVOOs mit hohem Anteil an gesundheitsfördernden Wirkstoffen in der Frühernte wurden auch mit organoleptischen Preisen ausgezeichnet. Es ist daher möglich, hervorragend schmeckende, ausgewogene EVOOs mit einem hohen Maß an Gesundheit zu produzieren.

Die neuen Testergebnisse könnten für EVOO den Beginn einer neuen Ära markieren, in der alte Weisheit mit modernen Tests und organoleptischen Analysen kombiniert wird, um spezifische Standards und neue Kennzeichnungsansprüche für EVOO zu entwickeln ​"gesundheitsfördernde “EVOOs in Kalifornien und im Ausland.