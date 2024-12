Olivenöl könnte bei den Cross-Country-Meisterschaften 2024 der National Collegiate Athletic Association (NCAA) Division I in Verona, Wisconsin, eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Zusammen mit seinen Kollegen trug der zweifache Olympiateilnehmer und Trainer der Brigham Young University (BYU) Edward Eyestone Olivenöl auf die Arme, den Rücken und die Beine seiner Athleten auf, nachdem sie ihre Aufwärmkleidung ausgezogen hatten und sich auf das Rennen vorbereiteten.

Die dünne Schicht Olivenöl isoliert ein wenig gegen den Wärmeverlust der warmen Haut an die kalte Luft. - Edward Eyestone, Cross-Country-Trainer, Brigham Young University

Eyestone glaubt, dass Olivenöl einen Unterschied machen kann, wenn die Temperaturen während des Rennens über dem Gefrierpunkt liegen. Seine Überzeugungen wurden belohnt, als die BYU-Cross-Country-Teams der Männer und Frauen gekrönte Champions.

Obwohl diese Art der Verwendung von Olivenöl für den Trainer nichts Neues ist, sagte er, sei sie besonderen Anlässen vorbehalten. ​"Wir holen das Olivenöl nur bei den großen Rennen am Ende des Jahres raus“, sagte er Olive Oil Times.

Siehe auch: Yusuf Can Zeybek wiederholt den Triumph von Kırkpınar

"„In den Staaten finden die großen Rennen normalerweise im Spätherbst statt, wenn die Bedingungen extremer werden. Und meine Jungs laufen normalerweise spät in der Saison gut“, sagte Eyestone.

Der Trainer glaubt, dass Olivenöl die Leistung von Sportlern unter verschiedenen Bedingungen steigern kann. ​"Ich habe das nur vor Crossläufen gemacht, aber es gibt keinen Grund, warum es bei einem 5-km-Rennen [über fünf Kilometer] oder einem 10-km-Rennen [über zehn Kilometer] nicht funktionieren sollte“, sagte Eyeston.

"Bei einer Garzeit von mehr als 30 Minuten hätte ich Bedenken, dass das Olivenöl langsam auf die Außentemperatur abkühlt“, fügte er hinzu. ​"In solchen Fällen würde ich wahrscheinlich traditionellere Optionen wie Strumpfhosen, Armstulpen oder längere Hemden wählen. Und unter extremen Bedingungen sollten Sie natürlich mehrere Schichten Kleidung tragen.“

Die Verbindung des Olivenbaums mit dem Sport hat eine lange Tradition, die bis in die Olympische Spiele im antiken Griechenland.

"„Vor dem sportlichen Training salbten die Athleten ihre Körper mit Olivenöl, um ihre Haut vorzubereiten“, erzählte Anna Gustafsson, eine finnische Archäologin und Schriftstellerin aus Athen. Olive Oil Times in einem Interview im August 2024. ​"Sie reinigten sich auch nach dem Schwitzen, indem sie ihre Haut mit einer Mischung aus Olivenöl und Sand einrieben und dann den Schmutz abkratzten.“

In der heutigen Zeit Sportler, die teilnehmen Jährlich in der Türkei Kirkpinar Beim Olivenöl-Wrestling-Turnier werden schätzungsweise zwei Tonnen Olivenöl verbraucht.

Die Kämpfer bedecken sich und ihre Gegner rituell mit Olivenöl, was es den Ringern sehr schwer macht, sich gegenseitig festzuhalten, und sie dazu zwingt, die Taschen ihrer Gegner zu packen. Ringer behaupten auch, dass Olivenöl die Schmerzen bei Verletzungen lindert und ihre Wunden schneller heilen lässt.

"„Die Verwendung von Olivenöl ist sehr altmodisch“, sagte Eyestone. ​"Ich habe es zum ersten Mal verwendet, als ich Ende der 1970er Jahre Läufer auf der High School war.“

"Ich glaube, ich kann es entweder auf meinen Vater zurückführen, der es in den 1940er-Jahren beim Crosslauf an der University of Idaho verwendete, oder auf meinen Highschool-Trainer, der es bei unserem Team verwendete“, fügte er hinzu. ​"Da er aus Kanada stammte, wusste er einiges über kalte Bedingungen.“

In der Neuzeit werden verschiedene Schmierfette als Schutzschicht auf der Haut verwendet.

"Ich glaube, Schwimmer, die den Ärmelkanal durchquert haben, haben ähnliche Methoden ausprobiert, indem sie sich mit Vaseline oder Schweineschmalz eingerieben haben“, sagte Eyestone.

"Es ist auch bekannt, dass Langläufer bei sehr kalten Temperaturen Vaseline auf freiliegende Haut auftragen. Olivenöl ist nur eine dünnere Version der Vaseline-Technik“, fügte er hinzu.

" Dieses Foto von den nationalen Wintermeisterschaften 1993 zeigt mich links beim Laufen, mit einem gefrorenen Schnurrbart, aber einem leichten Glanz vom Olivenöl auf meinen Beinen und meinem Gesicht. Die Temperatur betrug -7 °C“, sagte Eyestone.

Olivenöl enthält zahlreiche Bestandteile, darunter Antioxidantien und Vitamine, die ideal zur Hautpflege. Dank seiner Polyphenole, Olivenöl kann auch der Haut helfen sich von Schäden erholen.

Der Trainer räumte jedoch ein, dass der genaue Mechanismus, durch den Olivenöl den BYU-Läufern zugute kommt, noch unklar sei.

Werbung

Werbung

"Einer meiner Sportler studiert Maschinenbau und als sein Professor von unserer Verwendung von Olivenöl hörte, meinte er, dass es aufgrund der Wärmeübertragungsprinzipien wahrscheinlich nur von begrenztem Nutzen sei“, sagte Eyestone.

"Die dünne Schicht Olivenöl isoliert ein wenig gegen den Wärmeverlust der warmen Haut an die kalte Luft“, fügte er hinzu. ​"Aufgrund der Viskosität des Olivenöls kann außerdem eine dünne Luftschicht zwischen der Schale und dem Öl eingeschlossen sein.“

Eyestone erklärte, dass das Trainerteam das Olivenöl mithilfe von Heizgeräten leicht erwärmt. ​"Das erzeugt beim ersten Auftragen ein behagliches, deckenartiges Gefühl“, sagte er.

"Letztendlich habe ich das Gefühl, dass das Olivenöl hilft, die Lücke zwischen dem Ausziehen der äußeren Aufwärmkleidung und der Wärme, die der Körper während des Rennens erzeugt, zu überbrücken“, fügte Eyestone hinzu. ​"Und anstatt während des Rennens Armstulpen oder ein zusätzliches Hemd ausziehen zu müssen, sind Sie bereits von diesen Schichten befreit und können sich auf das Laufen konzentrieren.“

Eyestone verwendet bei Rennen schon seit langem Olivenöl und denkt darüber nach, wie es ihm bei einigen der härtesten Bedingungen geholfen hat, denen er ausgesetzt war. ​"Ich habe Olivenöl bei Temperaturen von über 30 °F bis zu -5 °C verwendet“, sagte er.