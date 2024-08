Zeit, alles zusammenzupacken und es einen Tag zu nennen.

Olivenöl hat keine Zukunft. All diese Jahre harter Arbeit sind darauf zurückzuführen: Maisöl senkt den Cholesterinspiegel stärker als Olivenöl.

Ich weiß was du denkst. Wie wäre es mit all diesen Studien im Laufe der Jahre Dass besagtes Olivenöl helfen kann, Herzkrankheiten, Diabetes und sogar Krebs vorzubeugen? Was ist mit Dr. Oz?

Mach dir nichts draus. Mazola senkt den Cholesterinspiegel. Was können wir tun? Zeit, umzublättern und endlich Golf zu spielen.

Lassen Sie mich erklären, warum ich die Dinge so klar gesehen habe.

Ich gebe zu, dass ich seit den frühen 1970er Jahren, als mir in jungen Jahren beigebracht wurde, dass Mais Mais ist, eine Schwäche für Mazola in meinem Herzen hatte ​"Mais “in der Sprache der Inder (ich weiß, aber wir haben Indianer genannt) Indians damals).

Acht Jahre lang lernten wir das ​"Goodness of Maize “von einer schönen Schauspielerin namens Tenaya Torres, deren Leute es Mais genannt hatten ​"vor Amerika wurde Amerika. «Aus dieser Güte wurde Mazola-Margarine hergestellt. Diese süße, steinerne Maisgüte.

Acht Jahre lang haben wir sie in den Werbeunterbrechungen von beobachtet M * A * S * H und Alle in der Familie, und und wir haben unsere Liebe gezeigt, indem wir genug Margarine gekauft haben, um den Umsatz des Agro-Konglomerats Best Foods bis 4 auf 1980 Milliarden US-Dollar zu steigern.

Jetzt werden wir gebeten, unsere Liebe erneut zu zeigen - diesmal für unsere Kinder, unsere Familien und uns.

Hier in der größten Volkswirtschaft der Welt wurden wir in letzter Zeit von einem neuen Mazola-Werbespot überschwemmt, der uns dazu drängt ​"Pass auf die auf, die du liebst. “ Und bis jetzt hat es 5,475 Mal vor einem nationalen Publikum gespielt. Es wird immer wieder ausgestrahlt.

Der Werbespot erklärt, dass einige Optionen, wie die Auswahl eines Donuts oder eines Apfels, einfach und offensichtlich sind. Andere erfordern eine genauere Überlegung, beispielsweise die Entscheidung zwischen Maisöl und Olivenöl.

Welche Informationen sollten wir bei unserer Entscheidung berücksichtigen? Es ist im Kleingedruckten:

Maisöl hat ​"viermal mehr cholesterinblockierende Pflanzensterine als Olivenöl “, und Maisöl kann ​"helfen, den Cholesterinspiegel zweimal zu senken (für Erwachsene mit hohem Cholesterinspiegel, wenn sie täglich im Rahmen einer Diät mit niedrigem gesättigten Fettgehalt und niedrigem Cholesterinspiegel konsumiert werden). “

Wie immer ist es nicht so einfach.

"Erstens reduziert die Senkung des LDL-Cholesterins nicht unbedingt das Risiko für Herzerkrankungen “, erklärt Dr. Olive Oil Times Gesundheitsredakteurin Elena Paravantes. ​"Olivenöl reduziert LDL, aber es reduziert auch die Oxidation von LDL, die viel wichtiger ist. "

"Zweitens hat Olivenöl dank Antioxidantien eine Vielzahl von Vorteilen, die weit über die Senkung des Cholesterinspiegels hinausgehen - Vorteile wie Krebsprävention, Blutdrucksenkung, Oxidation und Entzündung - Maisöl hat diese Auswirkungen nicht. “

Dr. Mary Flynn, außerordentliche Professorin für klinische Medizin an der Brown University und Autorin der Pflanzliche Olivenöldiät, auch Fokus auf LDL-Ebene genannt, fehlgeleitet. ​"Sie müssen wissen, ob die LDL gesund ist oder nicht. Wenn die Person regelmäßig eine Diät einnimmt, die mehrfach ungesättigtes Fett enthält (die typische amerikanische Diät enthält viel pflanzliches Samenöl), hat sie LDL oxidiert. “

"Maisöl senkt die LDL, aber Olivenöl, das hauptsächlich einfach ungesättigtes Fett ist, oxidiert die LDL nicht “, sagte Flynn. ​"Indem Sie EVOO konsumieren, verringern Sie die Oxidation weiter. “

Untersuchungen haben gezeigt, dass ein übermäßiger Gehalt an Omega-6-Fettsäuren im Vergleich zu Omega-3-Fettsäuren die Wahrscheinlichkeit einer Reihe von Krankheiten erhöhen kann. Maisöl hat ein Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 von 49: 1. Es wird angenommen, dass das optimale Verhältnis 4 zu 1 oder niedriger ist.

"Die Verwendung von Olivenöl bedeutet möglicherweise einen etwas höheren LDL “, schließt Dr. Flynn. ​"Aber es wird LDL sein, das nicht zur Atherosklerose beiträgt, und Sie werden einen höheren HDL haben, der auch die Entwicklung von Atherosklerose schützt. “

Aber Mazola weiß, dass wir nur auf einfache Geräusche reagieren, und die Schönheit des Spielfelds liegt in seiner Einfachheit: Maisöl senkt den Cholesterinspiegel. Pass auf die auf, die du liebst.

Was war der Slogan dieses großen Olivenöl Kampagne vor einigen Jahren? Oh ja, ​"füge etwas Leben hinzu. “ Ich habe gehört, dass es einen tiefgreifenden Einfluss auf die 14 Menschen hatte, die es sahen.

Während also das Vereinigte Königreich seine neues Verbot von Olivenölriegelnund Tycoons in Taiwan schlagen Olivenöletiketten auf Biodiesel, wie kalifornische Produzenten Gesetze durchsetzen Erntezeit-Notlügen zulassenund der Konsens baut sich auf weltweite Verurteilung der Olivenöl-CruetEs gibt einen TV-Spot über starke Rotation für Maisöl mit dem Titel "Einfach". ​"Optionen."

Wenn nur Olivenöl eine eigene Kampagne hätte.