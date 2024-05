Studie zeigt, dass der tägliche Konsum von Olivenöl mit einem geringeren Sterberisiko bei Demenz verbunden ist

Neue Studie von der Harvard University hat herausgefunden, dass der tägliche Verzehr eines halben Esslöffels Olivenöl mit einem geringeren Risiko für demenzbedingte Todesfälle verbunden ist.

Die Forscher untersuchten Daten von 92,383 Erwachsenen in den USA, die über einen Zeitraum von 28 Jahren an der Nurses' Gesundheit Study und der Gesundheit Professionals Follow-Up Study teilnahmen.

Sie fanden heraus, dass der tägliche Verzehr von mindestens sieben Gramm Olivenöl mit einem um 28 Prozent geringeren Risiko für demenzbedingte Todesfälle verbunden war als diejenigen, die nie oder selten Olivenöl konsumierten.

Der Zusammenhang zwischen Olivenölkonsum und Alzheimer-Erkrankung, die häufigste Form der Demenz, ist seit langem bekannt. Allerdings wird es für Forscher immer interessanter, da die Prävalenz von Demenz weiter zunimmt.

Daten der Weltgesundheitsorganisation zeigen, dass im Jahr 55 weltweit mehr als 2023 Millionen Menschen an Demenz erkrankt waren. Eine separate, in The Lancet veröffentlichte Studie prognostizierte, dass die Demenzrate voraussichtlich steigen wird triple von 2050.

Laut Scott Small, dem Direktor des Alzheimer-Forschungszentrums der Columbia University, wirkt sich Demenz im Endstadium auf den tiefsten Teil des Gehirns aus, was zu einer Beeinträchtigung von Körperfunktionen wie Herzfrequenz und Atmung führen kann.

Während Atemwegs- oder Harnwegsinfektionen häufige Todesursachen bei Demenzpatienten im Spätstadium sind, sterben diejenigen, die die hochwertigste Pflege erhalten, im Wesentlichen an einem akkumulierten Absterben von Gehirnzellen.

Die Studie untersuchte auch den Zusammenhang zwischen dem Gesamtkonsum von Olivenöl und der Qualität der Ernährung, einschließlich der Einhaltung der Mittelmeer-Diät und der Alternative Gesund Eating Index.

Die Forscher fanden heraus, dass Teilnehmer mit dem höchsten Olivenölkonsum ein geringeres Risiko hatten, an Demenz zu sterben, unabhängig davon, ob sie eine der beiden Diäten einhielten. ​"Dies unterstreicht eine potenziell spezifische Rolle von Olivenöl“, schrieben die Forscher.

"Dennoch wies die Gruppe mit sowohl hohen Werten im Alternative Gesund Eating Index als auch einem hohen Olivenölkonsum das niedrigste Demenz-Sterblichkeitsrisiko auf, was darauf hindeutet, dass die Kombination einer höheren Ernährungsqualität mit einem höheren Olivenölkonsum einen größeren Nutzen bringen könnte“, fügten sie hinzu.

Die Studie untersuchte auch die Auswirkungen von Ersetzen anderer Nahrungsfette mit Olivenöl.

Die Forscher fanden heraus, dass der Ersatz von fünf Gramm Mayonnaise durch die entsprechende Menge Olivenöl mit einem um 14 Prozent geringeren Risiko für demenzbedingte Todesfälle verbunden war. Unterdessen war der Ersatz von fünf Gramm Margarine durch Olivenöl mit einem um acht Prozent geringeren Risiko verbunden.

Beim Ersetzen von Butter oder anderen Pflanzenölen durch Olivenöl wurde kein statistisch signifikanter Unterschied beobachtet.

"„Diese Ergebnisse liefern Belege für Ernährungsempfehlungen, die die Verwendung von Olivenöl und anderen Pflanzenölen als potenzielle Strategie zur Erhaltung der allgemeinen Gesundheit und zur Vorbeugung von Demenz befürworten“, schreiben die Forscher.

Sie räumten jedoch ein, dass Mayonnaise und Margarine zum Zeitpunkt der Studie hohe Mengen an hydrierten Transfetten enthielten, die stark mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und Demenz verbunden sind. Im Jahr 2020 verboten die US-Gesundheitsbehörden Herstellern, teilweise gehärtete Öle zu Lebensmitteln hinzuzufügen.

Anne-Julie Tessier, Hauptautorin der Studie und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Ernährung an der TH Chan School of Public Gesundheit in Harvard, sagte Olive Oil Times dass die Forscher glauben, dass in Olivenöl enthaltene Antioxidantien eine Rolle beim Zusammenhang zwischen seinem Verzehr und einem geringeren Risiko für demenzbedingte Todesfälle spielen könnten.

"Wir glauben, dass einige Verbindungen mit antioxidativer Wirkung in Olivenöl die Blut-Hirn-Schranke überwinden können und möglicherweise eine direkte Wirkung auf das Gehirn haben“, sagte sie. ​"Es ist auch möglich, dass Olivenöl einen indirekten Einfluss auf die Gesundheit des Gehirns hat, indem es die Herz-Kreislauf-Gesundheit fördert, obwohl wir solche Faktoren in unseren Modellen berücksichtigt haben und die Zusammenhänge bestehen blieben.“

Die Studienpopulation umfasste 60,582 Frauen aus der Nurses' Gesundheit Study und 31,801 Männer aus der Gesundheit Professionals Follow-Up Study mit einem Durchschnittsalter von 56 Jahren, die zu Studienbeginn frei von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs waren. Der Olivenölkonsum wurde alle vier Jahre anhand eines Fragebogens zur Lebensmittelhäufigkeit bewertet.

"Dazu mussten den Teilnehmern eine Reihe von Fragen dazu gestellt werden, wie oft sie Olivenöl konsumierten, sei es für Salatdressings, zum Kochen oder als Zusatz zu anderen Lebensmitteln“, sagte Tessier.

"Allerdings verfügten wir nicht über Daten, die es uns ermöglichten, die Art des verwendeten Öls zu unterscheiden“, fügte sie hinzu. ​"Daher beobachteten wir einen Zusammenhang unabhängig von der Art des verwendeten Olivenöls, ob es nativ war oder nicht und ob es zum Kochen, in Salatdressings oder als Zusatz zu anderen Lebensmitteln verwendet wurde.“

Eine der Hauptstärken der Studie war die Analyse mehrerer Untergruppen, darunter Personen mit dem Genotyp Apolipoprotein ε4 (APOE ε4). Personen mit homogenen APOE-ε4-Allelen haben ein fünf- bis neunmal höheres Risiko, an Demenz zu sterben.

"„Explorative Untergruppenanalysen zeigten Zusammenhänge zwischen einem höheren Olivenölkonsum und einem geringeren Risiko einer demenzbedingten Sterblichkeit in den meisten Untergruppen“, schrieben die Forscher. ​"Es wurden keine statistisch signifikanten Zusammenhänge bei Teilnehmern mit Demenz in der Familienanamnese, Alleinlebenden, die ein Multivitaminpräparat einnahmen, und bei Nicht-APOE-ε4-Trägern festgestellt.“

Zu den weiteren Stärken der Studie gehörten zwar die lange Nachbeobachtungszeit, die große Stichprobengröße und die hohe Zahl an Demenz-Todesfällen, die Forscher erkannten jedoch auch ihre Grenzen an.

"Unsere Studie kann keinen kausalen Effekt von Olivenöl nachweisen, da es sich nicht um eine Interventionsstudie handelt“, sagte Tessier.

Die Forscher schrieben auch, dass die Studienpopulation nicht repräsentativ für die breite Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten sei, da sie hauptsächlich aus medizinischem Fachpersonal bestehe, von denen die überwiegende Mehrheit älter und weiß sei.

Tessier sagte, dass zukünftige Studien den Teilnehmern Olivenöl zur Verfügung stellen sollten, um dessen Auswirkungen auf die kognitive Funktion zu beurteilen und zu sehen, ob eine direkte Wirkung beobachtet werden kann.

"Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Beginn bei den meisten Demenzarten schleichend erfolgt und das Fortschreiten der Krankheit langsam ist“, schloss sie. ​"Aus diesem Grund müssen wir lange warten, bis die Fälle auftreten. Demenz und Demenzsterblichkeit können kaum mit einem anderen Design als der Beobachtung untersucht werden.“