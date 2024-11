Frühzeitige Intervention mit EVOO verspricht Linderung der Down-Syndrom-Symptome

Natives Olivenöl extra könnte eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der kognitiven Degeneration bei Menschen mit Down-Syndrom spielen.

Neue Studie Eine Studie an einem Mausmodell mit Down-Syndrom hat ergeben, dass natives Olivenöl extra das Gedächtnis und die kognitiven Fähigkeiten deutlich verbessern kann.

Natives Olivenöl extra könnte die Funktion des Gehirns verändern ​ ' Entzündungsprofil“ positiv und verlangsamt den neurodegenerativen Prozess nicht nur bei Alzheimer, sondern auch bei anderen Erkrankungen wie dem Down-Syndrom. - Domenico Praticò, Gründer des Alzheimer-Zentrums

"Historisch gesehen wurde Olivenöl vor allem mit kardiovaskulären Vorteilen in Verbindung gebracht“, sagte Domenico Praticò, Professor für Neurowissenschaften an der Temple University in Philadelphia und Gründer des Alzheimer-Zentrums an der Temple University. Olive Oil Times.

"Lange Zeit wurde nicht angenommen, dass der Konsum von nativem Olivenöl extra auch das Gehirn beeinflusst. Tatsächlich zeigen jedoch immer mehr Studien, dass sich die positiven Auswirkungen von nativem Olivenöl extra auch auf die Gesundheit des Gehirns auswirken“, erklärt Praticò.

In ihrer jüngsten Studie, die im Journal of Alzheimer's Disease veröffentlicht wurde, erklärt Praticòs Forschungsteam, dass bei Personen mit Down-Syndrom kognitiver Abbau und Alzheimer-ähnliche Pathologien oft schon im Alter von 40 Jahren auftreten, also deutlich früher als bei der Allgemeinbevölkerung.

"„Dank pharmakologischer Fortschritte und neuer Operationstechniken hat sich die Lebenserwartung von Menschen mit Down-Syndrom deutlich erhöht und liegt oft weit über 50 Jahre“, sagte Praticò.

Bei 60 bis 70 Prozent dieser Personen beginnen kognitive Probleme deutlich früher zu auftreten als bei Menschen ohne Down-Syndrom. ​"Es ist nicht genau Alzheimer-Erkrankung, aber es sind äußerst ähnliche Erkrankungen“, sagte Praticò.

"Angesichts der zunehmenden Hinweise auf die Rolle von extra nativem Olivenöl wollten wir mit unserer Studie untersuchen, ob sich eine frühzeitige Intervention mit extra nativem Olivenöl positiv auf diese Bevölkerungsgruppe auswirken könnte“, erklärte er.

Um die Wirksamkeit von extra nativem Olivenöl zu überprüfen, verwendete das Team ein Tiermodell mit Down-Syndrom und behandelte die Mäuse fünf Monate lang mit einer mit extra nativem Olivenöl angereicherten Diät.

Aufgrund seines ausgeprägten Phenolprofils entschieden sich die Forscher für ein sortenreines extra natives Coratina-Olivenöl aus Apulien (Italien).

Am Ende der Behandlung wurden kognitive Tests durchgeführt, um die Lern- und Gedächtnisfähigkeiten der Tiere zu bewerten.

"„Gedächtnistests an Tieren wie das Morris-Wasserlabyrinth ermöglichen es uns, zu messen, wie schnell Mäuse lernen, eine versteckte Plattform zu finden“, sagte Praticò.

"Wir haben beobachtet, dass Mäuse, die mit nativem Olivenöl extra behandelt wurden, im Vergleich zu ihren unbehandelten Artgenossen viel schneller lernten und sich an Dinge erinnerten“, fügte er hinzu.

Ein weiterer interessanter Aspekt der Forschung war die Wirkung von nativem Olivenöl extra auf Synapsen, die Verbindungen zwischen Nervenzellen, die für die Informationsübertragung im Gehirn verantwortlich sind.

Experimente zeigten, dass mit extra nativem Olivenöl behandelte Mäuse eine verbesserte synaptische Funktion aufwiesen, gemessen durch elektrophysiologische Techniken.

"Die Synapsen funktionierten effizienter, was darauf schließen lässt, dass natives Olivenöl extra eine schützende Wirkung auf neuronale Verbindungen hat“, sagte Praticò.

Darüber hinaus verringerte natives Olivenöl extra die Neuroinflammation erheblich, ein Prozess, der eng mit kognitivem Abbau und Neurodegeneration verbunden ist.

"Wir haben herausgefunden, dass natives Olivenöl extra die Aktivität der Mikroglia modulieren kann, also der Zellen, die im Gehirn unter anderem als Aasfresser fungieren“, sagte Praticò.

"Unter chronischem Stress können diese Zellen dem Gehirn letztlich schaden, anstatt ihm zu helfen“, fügte er hinzu. ​"Dank nativem Olivenöl extra bleiben die Mikroglia in einem ausgeglicheneren Zustand und können weiterhin ihre wohltuende Funktion erfüllen.“

Ein entscheidender Aspekt der Studie war die eingehende Analyse von Entzündungsmarkern im Gehirn von Mäusen, die mit extra nativem Olivenöl behandelt wurden.

Insbesondere hat sich gezeigt, dass natives Olivenöl extra verschiedene Zytokine, Proteine, die die Entzündungsreaktion des Immunsystems regulieren, erheblich beeinflusst.

Unter den analysierten Markern spielen Interleukine eine entscheidende Rolle bei der Modulation von Gehirnentzündungen, einem Phänomen, das eng mit kognitivem Abbau und Neurodegeneration verbunden ist.

Praticòs Team beobachtete eine signifikante Verringerung von Molekülen wie Interleukin-12 und CD40, die beide bekanntermaßen die Mikroglia-Aktivierung fördern.

"Die Unterdrückung von CD40 ist besonders relevant, da dieses Protein häufig an der Aktivierung von Mikroglia und der Produktion anderer entzündungsfördernder Zytokine wie Interleukin-12 beteiligt ist“, sagte Praticò. ​"Die Verringerung der Aktivität dieser Moleküle trägt dazu bei, einen Faktor abzuschwächen, der den kognitiven Abbau beschleunigt.“

Gleichzeitig kam es zu einem Anstieg des Interleukin-1-Rezeptorantagonisten (IL-1ra) und von Interleukin-5, die beide mit neuroprotektiven Wirkungen in Verbindung gebracht werden.

"„IL-1ra wirkt als Bremse auf die durch Interleukin-1, eines der wirksamsten Zytokine bei der Förderung von Entzündungsreaktionen, ausgelöste Entzündung“, erklärte Praticò.

Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass natives Olivenöl extra die Entzündungen des Gehirns reduziert und selektiv wirkt, indem es die Expression von Molekülen fördert, die die Nervenzellen schützen.

"Unsere Studie legt nahe, dass natives Olivenöl extra die Funktion des Gehirns verändern könnte. ​'Entzündungsprofil‘ auf positive Weise, und verlangsamt den neurodegenerativen Prozess nicht nur bei Alzheimer, sondern auch bei anderen Erkrankungen wie dem Down-Syndrom“, bemerkte Praticò.

Nach Ansicht der Wissenschaftler öffnen die Ergebnisse dieser Forschung die Tür zu neuen Therapieansätzen für Krankheiten wie Alzheimer und andere Formen der Demenz.

Natives Olivenöl extra mit seinen bioaktiven Bestandteilen einschließlich Oleocanthal, Oleacein und Oleuropein, könnte eine natürliche Waffe im Kampf gegen den kognitiven Verfall darstellen.

In einem Kontext, in dem die Bevölkerung altert und Demenz immer häufiger, ist die Entdeckung neuer Präventionsinstrumente von entscheidender Bedeutung. ​"„Wir stehen erst am Anfang dieser Erkundung“, sagte Praticò.

"Aber wenn wir zeigen können, dass etwas so Einfaches wie natives Olivenöl extra einen Unterschied machen kann, dann haben wir einen praktischen Weg gefunden, die Lebensqualität vieler Menschen zu verbessern“, schloss er.