Natives Olivenöl extra übertrifft die entzündungshemmenden Eigenschaften von Ibuprofen

Eine Gruppe von Forschern der Universität Teramo und der Sapienza-Universität in Rom entwickelte eine neue Methode zur nachhaltigen Gewinnung Oleocanthal und Oleacein aus Natives Olivenöl extra, wodurch eine hochkonzentrierte Lösung entsteht.

Diese Extrakte könnten eine entzündungshemmende Wirkung haben, die wirksamer ist als die derzeit erhältlicher bekannter Medikamente, wie beispielsweise Ibuprofen.

Oleocanthal, Oleacein und die neuen Moleküle zeigten eine deutlich stärkere Wirksamkeit als Cyclooxygenasehemmer als Ibuprofen. - Luciana Mosca, Biochemieforscherin, Sapienza-Universität

Darüber hinaus ist die Phenolextraktion zwar normalerweise teuer, die neuen Extrakte können jedoch zu einem Bruchteil der Kosten hergestellt werden.

Ein Grund für die hohe Kosten der Phenolextraktion sind die dafür benötigten Chemikalien. Das neue Verfahren macht diese Chemikalien überflüssig und verwendet ausschließlich Wasser als Lösungsmittel.

Darüber hinaus entstehen bei diesem wasserbasierten Verfahren keine chemischen Abfälle und die Essbarkeit des verarbeiteten Olivenöls wird nicht beeinträchtigt.

"Wir haben eine wasserbasierte, umweltfreundliche und biokompatible Methode entwickelt“, sagte Antonio Francioso, Co-Autor des Studie und Forscher an der Fakultät für Biowissenschaften und Technologie für Lebensmittel, Landwirtschaft und Umwelt der Universität Teramo.

"Oleocanthal und Oleacein sind natürliche, essbare Produkte, die bei der Olivenölproduktion entstehen. Sie werden aus Pflanzenvorläufern, Ligstrosid und Oleuropein," er fügte hinzu. ​"Sie zeichnen sich insbesondere durch ihre entzündungshemmende und antioxidative Wirkung aus.“

Die Forscher entwickelten eine Methode zur Synthese von zwei Oleocanthal- und Oleacein-Derivaten, Thiocanthal und Thiocanthol.

Sie untersuchten auch, wie Oleocanthal, Oleacin und ihre neuen Derivate die Cyclooxygenase-Aktivität hemmen könnten. Cyclooxygenase-Hemmer wie Ibuprofen werden häufig zur Linderung von Entzündungen eingesetzt.

"„Wir haben vorhandene Daten bestätigt, indem wir in unseren Tests Ibuprofen als Goldstandard verwendet haben“, sagte Luciana Mosca, Co-Autorin der Studie und Forscherin an der Fakultät für biochemische Wissenschaften der Sapienza-Universität.

"„Oleocanthal, Oleacein und die neuen Moleküle zeigten eine deutlich stärkere Wirkung als Cyclooxygenase-Hemmer als Ibuprofen“, fügte sie hinzu.

Die neuen Moleküle unterscheiden sich von Oleocanthal und Oleacein durch einen Prozess namens Sulfonierung, der sie für medizinische Anwendungen potenziell weitaus wirksamer macht.

"Oleocanthal und Oleacin sind zwar gut erforscht, haben aber eine hohe Wirksamkeit gezeigt in vitro und in zellularen Systemen“, sagte Mosca. ​"Allerdings besteht bei ihnen ein erhebliches pharmakokinetisches Problem: Es handelt sich um instabile Moleküle.“

Wenn Oleocanthal und Oleacein eingenommen werden, zerfallen sie rasch, da der Körper die Verbindungen als potenziell schädlich erkennt und verschiedene biologische Systeme, darunter Enzyme, einsetzt, um sie abzubauen.

"Die extreme Reaktivität dieser Moleküle ist auf ihre chemische Struktur zurückzuführen. Durch diese Sulfonierungsreaktion können wir sie viel weniger reaktiv machen“, sagte Mosca. ​"Deshalb glauben wir, dass in vivo, könnten diese Moleküle eine größere pharmakologische Aktivität aufweisen.“

"Dies muss jedoch noch aus wissenschaftlicher Sicht bestätigt werden“, fügte sie hinzu. ​"Wir haben erste Beweise und führen weiterhin Tests durch. Im nächsten Kapitel wird es noch mehr geben.“

Obwohl in nativem Olivenöl extra Dutzende von Phenolen enthalten sind, enthält nicht jedes native Olivenöl extra die gleiche Menge und den gleichen Anteil dieser Verbindungen. Interessanterweise wirken sich diese Unterschiede auf den Produktionsprozess der neuen Extrakte aus.

"Es ist wichtig, Sorten auszuwählen, die Olivenöle produzieren, die besonders reich an diesen beiden Polyphenole, da nicht alle Sorten hohe Mengen an Oleocanthal und Oleacein im Öl liefern können“, sagte Roberto Mattioli, Co-Autor der Studie und Forscher an der Fakultät für Biochemie der Sapienza-Universität.

Aus diesem Grund konzentrierten sich die Forscher in ihrer ersten Studie auf Coratin, eine apulische Sorte, die für die Herstellung von extra nativem Olivenöl bekannt ist, in dem 70 bis 80 Prozent der Phenole Oleocanthal und Oleacein sind.

"Selbst bei derart reichhaltigen Sorten sind traditionelle Extraktionsmethoden auf langwierige Prozesse mit organischen Lösungsmitteln angewiesen, die anschließend entfernt werden müssen, was Risiken für Umwelt und Arbeiter birgt“, sagte Mattioli.

Mattioli und seine Kollegen sagten, sie hätten eine Methode entwickelt, bei der anstelle von organischen Lösungsmitteln biokompatible Moleküle verwendet würden, um hochkonzentrierte Extrakte zu erhalten, die etwa 50 Milligramm Polyphenole pro Milliliter erreichten.

"Diese Moleküle können sicher eingenommen, möglicherweise direkt an Tiere verabreicht oder verwendet werden in vitro auf Geweben oder Zellen in Kultur, weil sie vollständig biokompatibel sind“, sagte er. ​"Bei so hohen Konzentrationen können die Substanzen in verschiedenen Kulturmedien entsprechend verdünnt und direkt verabreicht werden, ohne weitere Reinigungsschritte oder Lösungsmittelverdampfung.“

"Derzeit können fünf Milligramm Oleocanthal 250 Euro kosten, was eine Produktion im großen Maßstab unwirtschaftlich macht“, fügte Francioso hinzu.

Den Forschern zufolge könnte das neue Verfahren den Spieß umdrehen.

"„Ausgehend von besonders reichhaltigen Ölen verwenden wir eine äußerst wirtschaftliche Methode … um Polyphenole in einem biologischen und lipiden Lösungsmittel um den Faktor 100 zu konzentrieren“, sagt Rodolfo Federico, Co-Autor der Studie und Mitbegründer des Startups Active-Italia.

"Zum ersten Mal verfügen wir über Rohstoffe, die als gesundheitsfördernde Wirkstoffe eingesetzt werden können. Bisher gab es keine Nahrungsergänzungsmittel mit Oleocanthal und Oleacein“, fügte er hinzu. ​"nur ihre Vorläufer.“

Er ist davon überzeugt, dass Extrakte dieser beiden Moleküle weitreichende Vorteile bieten werden, die über die nachgewiesenen entzündungshemmenden Eigenschaften, die ihrer Cyclooxygenase-hemmenden Wirkung zugeschrieben werden, hinausgehen.

"In vivo Erkenntnisse aus klinischen Studien an Patienten zeigen, dass Olivenöl mit hohem Oleocanthal- und Oleacein-Gehalt die Synthese entzündungsfördernder Zytokine hemmt“, sagte er. ​"Der Wirkungsmechanismus könnte viel umfassender sein und möglicherweise mehrere Krankheitsbilder ansprechen. Das ist wirklich ziemlich faszinierend.“