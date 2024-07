Einhaltung der MedDiet-Diät mit geringerem Sterberisiko für Krebsüberlebende verbunden

Neu veröffentlicht Forschungsprojekte hat festgestellt, dass die strikte Einhaltung der Mittelmeer-Diät könnte sowohl die Gesamtmortalitätsrate als auch die kardiovaskuläre Mortalitätsrate bei Krebsüberlebenden deutlich senken.

Die Studie ergab, dass eine striktere Einhaltung der Mittelmeerdiät mit einer 30-prozentigen Senkung des Sterberisikos jeglicher Todesursache und einer fast 60-prozentigen Senkung der kardiovaskulären Mortalität bei Krebsüberlebenden einherging.

"„Die Auswirkungen der Einhaltung der Mittelmeerdiät sind erheblich. Dies wurde unabhängig von den Therapien beurteilt, die jeder Patient für seinen Tumor erhielt“, sagte Marialaura Bonaccio, Forscherin am Labor für Molekular- und Ernährungsepidemiologie am Neuromed Mediterranean Neurological Institute in Italien und Co-Autorin der Studie.

Immer mehr Menschen erhalten die Diagnose Krebs. Das liegt vielleicht an verbesserten Diagnosemethoden, aber es zeigt uns auch, dass immer mehr Menschen ihre Behandlung mit einer gesunden Ernährung kombinieren müssen. - Marialaura Bonaccio, Neuromed Mediterranean Neurological Institute

Der Forschungsbrief, der von einer Gruppe italienischer Wissenschaftler verfasst und in JACC CardiOncology veröffentlicht wurde, untersuchte auch die gemeinsamen Risikofaktoren zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.

"Viele Menschen, die Tumore entwickeln, erkranken auch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, sagte Bonaccio. Olive Oil Times. ​"Gut dokumentierte Beweise deuten auf gemeinsame Risikofaktoren für diese beiden Erkrankungen hin.“

Beiden Erkrankungen sind metabolische Risikofaktoren wie Entzündungen und oxidativer Stress gemeinsam. Die Mittelmeerdiät, die reich an entzündungshemmenden und antioxidativen Lebensmitteln ist, zielt auf diese gemeinsamen Stoffwechselwege ab.

Die Untersuchung nutzte Daten aus dem breiten Moli-Sani-Studie, die etwa 25,000 Erwachsene aus dem Molise Region von Italien seit über einem Jahrzehnt.

Diese neue Studie konzentrierte sich auf 802 Teilnehmer im Alter von etwa 60 Jahren, die zu Beginn der Studie an Krebs erkrankt waren. Ihre Ernährungsgewohnheiten und ihr Gesundheitszustand wurden über 13 Jahre hinweg überwacht.

"„Alle von uns einbezogenen Personen hatten zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme an der Moli-sani-Studie einen Tumor, unabhängig von der Art des Tumors“, sagte Bonaccio. ​"Während sich frühere Studien auf die Auswirkungen der Ernährung auf bestimmte Tumorarten konzentrierten, hatte unsere Studie den Vorteil, dass wir die Ergebnisse auf alle Krebsüberlebenden ausweiten konnten.“

Die Teilnehmer wurden anhand ihrer Einhaltung der Mittelmeerdiät kategorisiert, mithilfe eines halbquantitativen Fragebogens zur Häufigkeit der Nahrungsaufnahme gemessen und mit einem MedDiet-Score bewertet.

"Im Einklang mit der bisherigen Literatur kamen wir zu dem Schluss, dass die größten Vorteile bei denjenigen zu beobachten waren, die sich strikt an die Mittelmeerdiät hielten“, sagte Bonaccio. ​"Eine gelegentliche Einhaltung brachte keine messbaren Vorteile.“

Der Studie zufolge hatten Patienten, die sich strenger an die Mittelmeerdiät hielten, tendenziell einen höheren sozioökonomischen Status und waren eher körperlich aktiv. Ihre Gesamtmortalitätsrate war 32 Prozent niedriger als bei den anderen von den Forschern untersuchten Patienten.

Während der 12.7 Jahre dauernden Nachbeobachtung wurden insgesamt 248 Todesfälle jeglicher Ursache registriert, darunter 59 Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 140 durch Krebs.

Die Forscher räumten einige Einschränkungen der Studie ein, da es sich um eine Beobachtungsstudie handelt und somit keine direkten Rückschlüsse auf die Kausalität möglich sind. Sie wiesen auch darauf hin, dass Angaben zur Nahrungsaufnahme falsch sein können.

"„Es handelte sich um eine kleine Gruppe einer bestimmten Altersgruppe und daher konnten wir keine spezifischen Daten zu Krebsarten oder unterschiedlichen Auswirkungen in verschiedenen Altersstufen erhalten“, sagte Bonaccio.

Einer der Höhepunkte der Studie ist laut Bonaccio, dass sie sich speziell auf eine Mittelmeerbevölkerung bezieht.

"In vielen in anderen Ländern durchgeführten Studien wird der Einfluss der Mittelmeerdiät untersucht, aber es ist sehr interessant, diese im mediterranen Kontext zu messen“, sagte sie.

"„Die Bevölkerung im Mittelmeerraum hat eine Kultur, in der Nahrungsmittel auf eine bestimmte Art und Weise kombiniert werden“, fügte Bonaccio hinzu. ​"In Italien sprechen wir nie von Nudeln oder Hülsenfrüchten allein, da sie immer kombiniert werden. Die Art und Weise, wie Lebensmittel gekocht werden, verbessert deren Nährwert.“

Darüber hinaus bedeutet die strikte Einhaltung der Mittelmeerdiät auch den Verzicht auf die meisten hochverarbeitete Produkte.

"„Sich die Zeit zu nehmen, die es braucht, um eine Mahlzeit zuzubereiten, die frischen Produkte zu Hause zu verarbeiten und Qualitätsprodukte wie Olivenöl zu verwenden – all das passiert nicht, wenn man nach verzehrfertigen Produkten von der Stange sucht“, erklärt Bonaccio.

Der italienische Wissenschaftler wies darauf hin, dass die Mittelmeerdiät in der Ernährung der Zukunft eine wichtigere Rolle spielen könnte.

"Bei immer mehr Menschen wird Krebs diagnostiziert“, sagte Bonaccio. ​"Dies könnte auf verbesserte Diagnoseinstrumente zurückzuführen sein, zeigt uns aber auch, dass immer mehr Menschen ihre Behandlungen mit einer gesunden Ernährung verknüpfen müssen.“

Zwar seien noch weitere Forschungsarbeiten nötig, doch Bonaccio betonte auch, dass derzeit wichtige Studien durchgeführt würden, in denen die Rolle der Mittelmeerdiät und von Olivenöl für die Gesundheit von Krebspatienten hervorgehoben werde.

"Wenn wir sehen, dass die mediterrane Ernährung die tödlichen Schlaganfälle bei diesen Patienten um 60 Prozent reduzieren kann – und das ist nur ein Beispiel aus unserer Studie –, dann zeigt uns das, dass dies ein guter Ausgangspunkt für jeden sein könnte, der mit solchen Krankheiten zu kämpfen hat“, schloss Bonaccio.