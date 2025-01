Mühlenabwasserextraktion bietet vielversprechende gesundheitliche Vorteile

Forscher der Universitäten Bologna, Palermo und Bari untersuchten die Wirksamkeit eines Nahrungsergänzungsmittels aus dem Abwasser einer Olivenmühle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Das Nahrungsergänzungsmittel, das im Handel unter dem Namen Momast Plus 30 Bio (MP30B) vertrieben wird, ist angereichert mit Hydroxytyrosol, eines der wichtigsten Polyphenole, wobei eine patentierte Technik zum Einsatz kommt, um die Verbindung aus dem Abwasser von Olivenölmühlen zu extrahieren.

Bioenutra, das Unternehmen, das MP30B herstellt, war nicht an der Studie.

Frühere Studien haben ergeben, dass das Nahrungsergänzungsmittel entzündungshemmende Wirkungen hat und reaktiven Sauerstoff entfernt, was Herzinfektionen linderte in in vivo Studium.

In ex vivo Studien haben gezeigt, dass MP30B auch die Steifheit der Brustarterie verringert, die vermutlich einem erhöhten Blutdruck vorausgeht.

Die Forschung zeigte auch, dass MP30B die Fähigkeit des Herzens, Blut effektiv zu pumpen, nicht signifikant veränderte oder die Funktion und Gesundheit der Blutgefäße, bekannt als Herz- und Gefäßparameter, beeinflusste in ex vivo Studium.

"Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse halten wir MP30B für einen vielversprechenden Extrakt zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seine spezifischen antibakteriellen Eigenschaften legen seine Nützlichkeit bei der Vorbeugung von Herzinfektionen nahe“, schreiben die Forscher.

Neben den vielversprechenden gesundheitlichen Ergebnissen der Studie sagten die Forscher, neue Einsatzmöglichkeiten finden für Nebenprodukte der Olivenölproduktion trägt zur Nachhaltigkeit des Produktionsprozesses bei und ersetzt für die Müller Kosten durch eine zusätzliche Einnahmequelle.

Im Mittelmeerraum fallen jährlich schätzungsweise 30 Millionen Kubikmeter Abwasser aus Ölmühlen an. Aufgrund des hohen Gehalts an phenolischen Verbindungen muss dieses Abwasser vor der Entsorgung behandelt werden.

"„Das Abwasser von Olivenmühlen stellt ein wichtiges Abfallbewirtschaftungsproblem dar, da seiner hohen Toxizität durch das Fehlen einer konventionellen Behandlung entgegengewirkt werden kann“, schreiben die Forscher. ​"Phenolische Verbindungen im Abwasser bieten jedoch die Möglichkeit, ​'„Upcyclen“ Sie diesen Abfall, um Produkte mit hoher Wertschöpfung zu erhalten.“

Ihre an Meerschweinchen durchgeführte Studie ergab, dass Momast Plus 30 Bio die Fähigkeit von Enzymen zur Synthese von Stickstoffmonoxid, einem freien Radikal, hemmt, dessen Überproduktion Entzündungen und oxidativen Stress fördern kann.

"Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass MP30B auch in entzündliche Prozesse des Herz-Kreislauf-Systems eingreifen kann, indem es den schädlichen Auswirkungen einer unkontrollierten Stickoxid-Biosynthese entgegenwirkt“, schreiben die Forscher.

Sie fanden auch Hydroxytyrosol antibakterielle Eigenschaften bei MP30B, insbesondere gegen infektiöse Endokarditis, eine bakterielle oder durch Pilze hervorgerufene Herzinfektion mit einer relativ hohen Sterblichkeitsrate im Krankenhaus.

"„Streptokokken gehören zu den häufigsten Ursachen einer infektiösen Endokarditis“, schreiben die Forscher. ​"MP30B wirkt auf alle getesteten Streptokokken-Typen.“

"Vergleicht man die Ergebnisse von MP30B mit denen des Referenzantibiotikums Levofloxacin bei Streptococcus pyogenes ATCC or FLEs wird beobachtet, dass MP30B sowohl als bakterizides als auch als bakteriostatisches Mittel wirksamer ist auf Streptokokken FL; im Gegensatz zu den Beobachtungen bei Levofloxacin, dessen Wirkung bei ATCC-Bakterien signifikanter ist“, fügten sie hinzu.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass das mit Hydroxytyrosol angereicherte Nahrungsergänzungsmittel das Potenzial zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufwies, und schlugen vor, dass seine Auswirkung auf Brustkrebs in weiteren Studien untersucht werden sollte.

"Studien über die kardiotoxischen Effekte von Anti-Tumor-Therapien zeigen die schützende Wirkung von Hydroxytyrosol bei der Kardiotoxizität bei Brustkrebs, wodurch die potenziellen Anwendungsmöglichkeiten von MP30B steigen“, schrieben sie.