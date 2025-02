Sie sehen nicht gleich aus oder schmecken nicht gleich, aber Olivenöl und Muttermilch sind sich überraschend ähnlich.

Natives Olivenöl extra enthält Omega 3 und Omega 6 in ähnlichen Anteilen wie Muttermilchfett und den gleichen Prozentsatz an Linolsäure, was es zu einem unverzichtbaren Nahrungsmittel für die Myelinisierung von Nervenfasern und die Entwicklung des Gehirns macht. Es ist leicht verdaulich und unterstützt die Magenfunktion, indem es Verstopfung und Koliken vorbeugt.

Olivenöl hilft bei der Aufnahme von Vitamin D, das für heranwachsende Babys und Kinder wichtig ist, da es Kalzium und Phosphor reguliert und die Aufnahme von Mineralien fördert, die für den Knochenbildungsprozess unerlässlich sind. Das schützt Kinder im zarten Alter vor Knochenbrüchen und im Alter vor Osteoporose.

Jüngsten Erkenntnissen zufolge ist der Cholesterinspiegel bei Kindern angestiegen, was einen großen Beitrag zur Fettleibigkeit leistet, von der eines von drei Kindern zwischen 6 und 9 Jahren betroffen ist. Da Olivenöl den Gesamtcholesterinspiegel im Blut, das LDL-Cholesterin und die Triglyceride senkt, haben Ärzte empfohlen, tierische Fette durch Olivenöl zu ersetzen, um die zunehmende Fettleibigkeit bei Kindern zu bekämpfen.

Ein geringeres Asthmarisiko wurde auch bei Müttern berichtet, die während der gesamten Schwangerschaft eine konstante Menge Olivenöl konsumiert haben. Es wurde festgestellt, dass ihre Babys ein besser entwickeltes Immunsystem und ein geringeres Risiko für Rhinitis und Allergien haben.

Olivenöl soll sogar bei der Aushärtung der Wiegenkappe wirksam sein. Die feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften von Olivenöl, die vor der normalen Reinigung auf die von der Wiegenkappe betroffenen Teile des Kopfes aufgetragen werden, können als natürliches Heilmittel wirken.

In Italien empfehlen Ärzte dringend die Verwendung von Olivenöl in fester Form für Babys, die von der Muttermilch entwöhnt werden. Sie empfehlen sogar, es zu einer Babyflasche mit abgepumpter oder sogar Formelmilch hinzuzufügen, um die Vorteile der Substanz zu nutzen, insbesondere für Babys, die an Koliken leiden. Denn Olivenöl kann den natürlichen Magenprozess erleichtern und enthält Oleuropein. Dieser natürliche entzündungshemmende Stoff ahmt die natürliche Wirkung von Ibuprofen nach, dem Wirkstoff, der in der Herstellung von Schmerzmitteln weit verbreitet ist.

Saverio Pandolfi vom italienischen Institut für Pflanzengenetik hat dies ausführlich erörtert. Der Forscher sagte, Olivenöl sei das Nahrungsmittel, das der Muttermilch für Babys am ähnlichsten sei, und er empfiehlt, mit einem Teelöffel hochwertigen nativen Olivenöls extra in jede für das Baby zubereitete Mahlzeit zu beginnen.

"Olivenöl gefällt nicht nur jedem Kind, weil es ihn an Muttermilch erinnert, sondern auch denen, die noch nie Öl in ihrer Ernährung hatten “, sagte Pandolfi, wie Eskimos oder Afrikaner.

Obwohl Olivenöl ernährungsphysiologische Vorteile bietet, ist es wichtig zu verstehen, dass es niemals Ersetzen Sie Muttermilch oder Säuglingsnahrung. Muttermilch und Säuglingsnahrung sind speziell darauf ausgelegt, alle wichtigen Nährstoffe zu liefern, die ein Baby für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung benötigt. Obwohl Olivenöl einige nützliche Bestandteile enthält, bietet es nicht die vollständige und ausgewogene Ernährung, die Säuglinge benötigen. Konsultieren Sie Ihren Kinderarzt oder einen registrierten Ernährungsberater, bevor Sie Ihrem Baby neue Nahrungsmittel zufügen.

Plasmon, eines der bekanntesten Babynahrungsunternehmen Italiens, stellt Olivenöl ausschließlich zum Abstillen von Babys her. Es wird aus Oliven hergestellt, die nur in Italien produziert und gepresst werden, und mit Techniken, die nach Angaben des Unternehmens sicherstellen, dass das Öl mehr von seinen gesundheitlichen Vorteilen behält.

Die Mittelmeerdiät beginnt jung in Italien.