Robert F. Kennedy Jr., Spross einer der bekanntesten Politikerfamilien der USA, wurde vom designierten Präsidenten Donald J. Trump zum Leiter des Gesundheits- und Sozialministeriums ernannt.

Im Falle einer Bestätigung durch den republikanisch geführten Senat würde Kennedy weitreichende Autorität über die amerikanische Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde FDA erhalten, die rund 80 Prozent der Lebensmittelversorgung des Landes reguliert.

Kennedy ist zwar weithin als Impfgegner bekannt, doch er ist auch ein prominenter und lautstarker Kritiker von Samenölen. Damit bringt er eine seit langem schwelende Debatte über deren Auswirkungen auf die Gesundheit in den Mainstream.

In einem August Interview mit Fox News, Kennedy genannt Samenöle ​"eine der ungesündesten Zutaten“ in Lebensmitteln und sagte, sie sind ​"eines der schlimmsten Dinge, die man essen kann“, da sie in Verbindung gebracht werden mit ​"körperweite Entzündung.“

Stattdessen empfiehlt Kennedy, die Samenöle durch Rindertalg zu ersetzen, der aus dem Fettgewebe der Organe von Rindern gewonnen wird. Bei der Suche in Kennedys früheren öffentlichen Äußerungen und Social-Media-Konten wurde Olivenöl nicht erwähnt.

Forscher, darunter wissenschaftliche Mitglieder der American Heart Association, argumentieren seit langem, dass Pflanzenöle – meist aus Samen, insbesondere Raps, Sonnenblumen und Sojabohnen gewonnen – aufgrund ihres Gehalts an ungesättigten Fettsäuren eine gesündere Alternative zu tierischen Fetten seien.

"„Alle Daten besagen übereinstimmend, dass Butter und Schmalz schlecht für unser Herz sind“, sagte Christopher Gardner, Medizinprofessor an der Stanford University. ​"Studien zeigen, dass der Verzicht auf gesättigte Fette und deren Ersatz durch ungesättigte Fette das Risiko einer Herzerkrankung senkt.“

Während Kennedy zu den bekanntesten Kritikern von Samenölen zählt, gibt es in den sozialen Medien eine wachsende Influencer-Bewegung, die sich gegen Samenöl ausspricht.

Kritiker von Samenöl führen zwei Hauptargumente an. Das erste ist, dass Samenöle häufig durch Hexan verunreinigt sind, das chemische Lösungsmittel, das bei der kommerziellen Samenölproduktion in den meisten Fällen verwendet wird.

Hexan ist in gasförmiger Form für den Menschen giftig, wird aber in flüssiger Form bei der Herstellung von Samenöl verwendet. Das Hexan verdampft während der Wärmebehandlung, der Samenöle bei der Raffination unterzogen werden.

Da die FDA jedoch keine Vorschriften und keine Überwachung hinsichtlich der Hexanrückstände in Samenölen vornimmt, ist unklar, ob in handelsüblichen Samenölen noch Spuren von Hexan vorhanden sind.

Das häufigere Argument gegen Samenöle ist ihr hoher Gehalt an mehrfach ungesättigten Omega-6-Fettsäuren, insbesondere Linolsäure, im Vergleich zu Olivenöl und tierischen Fetten.

Der Linolsäuregehalt beträgt in Sojaöl etwa 55 Prozent, in Sonnenblumenöl fast 70 Prozent (in hochölsäurehaltigem Sonnenblumenöl weniger als fünf Prozent) und in Rapsöl mehr als 20 Prozent. Olivenöl hingegen enthält 2.5 bis 21 Prozent Linolsäure, während Rindfleisch einen Linolsäuregehalt von etwa einem Prozent aufweist.

Kritiker des Samenöls argumentieren, dass Omega-6-Fettsäuren im Körper in entzündungsfördernde Arachidonsäure umgewandelt werden. Tatsächlich ist Arachidonsäure allgemein als Baustein für entzündungsfördernde Verbindungen anerkannt, es wurde jedoch auch nachgewiesen, dass sie entzündungsfördernde Verbindungen unterdrückt.

Gemäß einer Metaanalyse 2017 Von 30 veröffentlichten randomisierten Kontrollstudien mit 1,377 Probanden hatte Linolsäure nur einen minimalen Einfluss auf die Blutkonzentrationen von Entzündungsmarkern. Die Forscher führten dies darauf zurück, dass nur 0.2 Prozent der Linolsäure in Arachidonsäure umgewandelt werden.

Während allgemein anerkannt ist, dass der Mensch zum Überleben Nahrungsquellen mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren braucht, argumentieren Kritiker von Samenölen, dass die moderne westliche Ernährung zu viele Omega-6-Fettsäuren und zu wenige Omega-3-Fettsäuren enthält.

Tatsächlich beträgt das empfohlene Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 vier zu eins. Einige Forscher schätzen jedoch, dass diese Proportionen in den USA zwischen zehn zu eins und dreißig zu eins liegen.

Kritiker von Samenölen betonen häufig den Zusammenhang zwischen dem Konsum von Samenölen in den USA und der Zunahme von Fettleibigkeit. Herzkreislauferkrankung und Diabetes als Beweis für ihre negativen Auswirkungen auf die Gesundheit.

Korrelation ist jedoch nicht dasselbe wie Kausalität. Stattdessen argumentieren einige Experten, dass der steigende Samenölverbrauch direkt mit dem dramatischen Anstieg von ultra-verarbeitete Lebensmittel, die Samenöle als Zutat enthalten und allgemein als verantwortlich für die oben genannten chronischen Krankheiten angesehen werden.

Gardner argumentierte weiter, dass hochverarbeitete Lebensmittel vor allem wegen anderer Zutaten ungesund seien, darunter Maissirup mit hohem Fructosegehalt, zugesetzter Zucker und Natrium. ​"Es ist schwer, die Schuld auf die Samenöle zu schieben, wenn diese Lebensmittel so viele andere Dinge enthalten“, sagte er.

Kennedy ist auch ein entschiedener Gegner hochverarbeiteter Lebensmittel und hat angekündigt, deren Verwendung in Schulmahlzeiten zu verbieten. Die FDA hat jedoch keine formelle Definition für hochverarbeitete Lebensmittel, was die Umsetzung eines Verbots schwierig machen würde.