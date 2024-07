Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind weltweit die häufigste Todesursache.

Zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen verschiedene Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße. Am häufigsten sind dabei die koronare Herzkrankheit, die rheumatische Herzkrankheit und die zerebrovaskuläre Erkrankung.

Das Gesundheitsministerium des Staates New York berichtete kürzlich, dass jährlich etwa 695,000 Amerikaner an Herzkrankheiten sterben, was einem von fünf Todesfällen in den USA entspricht. Weltweit schätzt die Weltgesundheitsorganisation, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen für 32 Prozent aller Todesfälle verantwortlich sind.

Während Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, darunter Genetik, Umweltverschmutzung und Lebensstil, Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen, verbindet eine wachsende Zahl von Forschungsarbeiten den täglichen Konsum von Natives Olivenöl extra, der hochwertigsten Olivenölkategorie, dazu bei, das Risiko für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich zu senken.

Die Beweise für die entscheidende Wirkung von Olivenöl

Eine groß angelegte Studie, die in den 2010er Jahren an Tausenden von Personen in Spanien durchgeführt wurde, zeigte, dass die Einhaltung der Mittelmeer-Diät und der tägliche Verzehr von Olivenöl reduziert kardiovaskuläre Ereignisse bei Risikopatienten im Vergleich zu einer allgemeinen fettarmen Ernährung erheblich.

Die PREDIMED-Studie (PREvención con DIeta MEDiterránea), veröffentlicht im New England Journal of Medicine, legte den Grundstein für weitere Forschungen weltweit.

Das Sieben Länder Studie, die seit den 1950er Jahren in den USA, Finnland, den Niederlanden, Italien, Griechenland, Jugoslawien und Japan durchgeführt wurden, bestätigten ebenfalls die kritische Rolle von Olivenöl und der Mittelmeerdiät bei der Verringerung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

An dieser umfassenden epidemiologischen Studie nahmen 12,000 Männer mittleren Alters teil. Sie ergab, dass der tägliche Verzehr ungesättigter Fette, beispielsweise Olivenöl, und die Einhaltung der Mittelmeerdiät das Risiko einer Herzerkrankung erheblich senken.

Diese Studien bestätigten den erheblichen Einfluss des Ernährungsverhaltens auf den Cholesterinspiegel und andere Faktoren, die mit der Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Zusammenhang stehen.

Als Ergebnis dieser Studien wurden in den letzten Jahrzehnten Hunderte wissenschaftlicher Veröffentlichungen veröffentlicht, die die einzigartige Rolle des Olivenöls für die menschliche Gesundheit untersuchten.

Die wohltuende Wirkung des Olivenöls beruht vor allem auf seinem hohen Gehalt an Einfach ungesättigte Fettedem „Vermischten Geschmack“. Seine Polyphenole im hochwertigsten Olivenöl, dem extra nativen Olivenöl, enthalten sind, verstärken diese Nutzen für die Gesundheit.

Die Rolle einfach ungesättigter Fettsäuren (MUFAs)

Ölsäure, eine einfach ungesättigte Fettsäure (MUFA), ist ein wichtiger Bestandteil von Olivenöl und ihr werden viele der erheblichen gesundheitlichen Vorteile zugeschrieben, die mit seinem Verzehr einhergehen.

"„Es ist wichtig zu beachten, dass natives Olivenöl extra zu 60 bis 83 Prozent aus MUFAs besteht“, sagte Bruno Tuttolomondo, ordentlicher Professor für Innere Medizin an der Universität von Palermo und Leiter der Abteilung für Innere Medizin mit Schlaganfallbehandlung am Policlinico-Krankenhaus in Palermo.

"Die restliche Zusammensetzung enthält kleine Anteile gesättigter Fettsäuren wie Palmitinsäure und Stearinsäure“, fügte er hinzu. ​"Neben mehrfach ungesättigten Fetten gelten einfach ungesättigte Fette als ​'gute Fette.'”

Laut Tuttolomondo deuten Untersuchungen darauf hin, dass ein hoher Anteil an MUFAs eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielt.

"Der Grund hierfür ist, dass MUFAs den Cholesterin- und LDL-Spiegel beeinflussen, die LDL-Oxidation verringern und die Zusammensetzung atherosklerotischer Plaques beeinflussen, wodurch sie eine kardioprotektive Wirkung haben“, erklärte er.

LDL steht für eine Kombination aus Fett und Protein mit geringer Dichte. Es ist eine Art von Cholesterin, das sich im Blutkreislauf ansammeln und Plaques in den Arterien bilden kann, was zu Arteriosklerose.

"„MUFAs sind nicht die einzigen wichtigen Bestandteile von extra nativem Olivenöl, aber sie kommen am häufigsten vor“, sagte Tuttolomondo. ​"Allein dies qualifiziert das native Olivenöl extra als eines der ​'gute Fette.'”

Polyphenole sind entscheidend für die Reduzierung des Risikos kardiovaskulärer Erkrankungen

Polyphenole sind eine vielfältige Gruppe von Hunderten von Substanzen, die in vielen Nahrungsmitteln vorkommen.

Natives Olivenöl extra enthält Dutzende dieser Polyphenole, die selten und aufgrund ihrer hohen Bioverfügbarkeit besonders wertvoll sind.

Dies bedeutet, dass sie nach der Einnahme in die Bereiche des Körpers gelangen, in denen sie ihre Wirkung entfalten können, darunter starke antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften.

"„Polyphenole spielen zweifellos eine Rolle für die kardiovaskuläre Gesundheit und sind aufgrund ihrer kardioprotektiven Wirkung Gegenstand umfangreicher Forschung“, sagte Tuttolomondo.

Eines der am besten erforschten Polyphenole für Cholesterin und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Oleuropein.

"Viele Forscher, darunter das Team von [Francesco] Violi an der Universität La Sapienza in Rom, sind Untersuchung von Oleuropein”, sagte Tuttolomondo. ​"Sie entdeckten, dass Oleuropein hilft, Lipidplaques zu stabilisieren und die LDL-Oxidation zu reduzieren.“

"Sie fanden auch heraus, dass es die Auswirkungen von Diabetes auf die Gefäß- und Herz-Kreislauf-Gesundheit moduliert“, fügte er hinzu.

EVOO könnte die Diabetesprävention verbessern

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation haben 422 Millionen Menschen Diabetes weltweit. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Verzehr von nativem Olivenöl extra und die Einhaltung einer mediterranen Ernährung das Risiko einer Erkrankung deutlich senken können.

Diabetes steht in Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da er zu einem Überschuss an Blutzucker führen kann, der wiederum die Blutgefäße schädigen kann, die das Herz versorgen. Diese Schädigung kann die Versorgung des Herzens mit Sauerstoff und Nährstoffen verringern und so das Risiko einer Herzerkrankung deutlich erhöhen.

"„Eine Zeit lang wurde die Wirkung von nativem Olivenöl extra auf Diabetes indirekt untersucht“, sagte Tuttolomondo. ​"In zahlreichen Studien, darunter auch denen meiner Forschungsgruppe, haben wir die Einhaltung der Mittelmeerdiät untersucht, bei der natives Olivenöl extra das wichtigste Fett ist. Es ist bekannt, dass die Einhaltung der Mittelmeerdiät zu einer geringeren Diabetesrate führt.“

Des Weiteren Forschungsprojekte hat auf diesen Erkenntnissen aufgebaut. ​"Wir wissen heute, dass natives Olivenöl extra und Phenole wie Oleuropein ähnliche Wirkungen haben wie einige in der Diabetestherapie eingesetzte Verbindungen, da sie Erhöhung der Insulinempfindlichkeit”, sagte Tuttolomondo.

"Wir haben jetzt starke Beweise für die vorbeugende Wirkung und die Regulierung des glykämischen Spiegels durch den täglichen und regelmäßigen Verzehr von nativem Olivenöl extra, insbesondere bei einem Konsum über viele Jahre“, fügte er hinzu.

"Zwar kann man nicht erwarten, den Blutzuckerspiegel zu senken, indem man einfach einen Salat mit kalt gepresstem Olivenöl isst, doch der tägliche, familiäre und traditionelle Verzehr von kalt gepresstem Olivenöl hat sich als wirksam bei der Verringerung der Diabetesrate erwiesen“, bemerkte er.

Olivenöl ist die gesündere, schmackhaftere Fettwahl

"Eine der einzigartigen Eigenschaften von nativem Olivenöl extra ist sein Geschmack. Neben seinen vielfältigen gesundheitlichen Vorteilen bietet es auch einen exquisiten Geschmack“, sagte Tuttolomondo. ​"Kein anderes Speisefett vereint so gute organoleptische Eigenschaften mit wertvollen Nährstoffen wie natives Olivenöl extra. Es ist ein kleines Wunder, das Gesundheit und Geschmack vereint.“

Er betonte jedoch, dass auch andere Fette der menschlichen Gesundheit zugute kommen könnten.

"Denken Sie an mehrfach ungesättigte Fette wie Omega-3 und Omega-6, die nachweislich eine Rolle bei der Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen. Dennoch ist keines davon im täglichen Gebrauch mit nativem Olivenöl extra vergleichbar“, sagte Tuttolomondo. ​"Für Menschen, die die Mittelmeerdiät befolgen, ist natives Olivenöl extra das Herzstück jedes Mittag- und Abendessens.“

"Wenn wir über Omega-3 und Omega-6 sprechen, denken wir an Fette aus blauem Fisch oder Mandelextrakt. Während manche Menschen fünf Mandeln zum Mittagessen essen, ist es unpraktisch, eine Ernährung auf Mandeln aufzubauen“, fügte er hinzu.

Gesunde Fette wie Kürbiskern- oder Leinsamenöl weisen zwar vorteilhafte Eigenschaften auf, bieten jedoch nicht die gleichen organoleptischen Eigenschaften wie natives Olivenöl extra.

"Es handelt sich dabei um nützliche Fette, aber denken Sie an Leinsamenöl: Es hat keinen Geschmack und kann Menschen daher nicht durch den Geschmack motivieren“, sagte Tuttolomondo. ​"Meiner Meinung nach müssen wir die Menschen über einen geschmacklichen Ansatz für die Prävention gewinnen.“

Mittlerweile war Avocadoöl Gegenstand mehrerer Studien. ​"„Vom Geschmack her ist es praktisch geschmacklos“, sagte Tuttolomondo. ​"Es enthält eine erhebliche Menge an mehrfach ungesättigten Fetten, aber ich glaube nicht, dass es genügend Studien zu seinem Polyphenolgehalt gibt.“

Wie viel EVOO sollte konsumiert werden?

Um von den gesundheitlichen Vorteilen zu profitieren, sollten Sie täglich natives Olivenöl extra konsumieren.

Allerdings sind nicht alle nativen Olivenöle extra gleich. Während Oleuropein und andere Polyphenole die menschliche Gesundheit erheblich fördern können, variieren Menge und Art der Phenole bei nativen Olivenölen extra.

"Der Polyphenolgehalt hängt von Faktoren wie Sorte, Anbaugebiet, Verarbeitungsmethoden und Außentemperatur ab“, sagte Tuttolomondo. ​"Es gibt einen Schwellenwert des Polyphenolgehalts, der ein hochwertiges natives Olivenöl extra kennzeichnet.“

"„Polyphenole sind eines der Kriterien für die Bewertung von nativem Olivenöl extra“, fügte er hinzu. „Um eine signifikante Wirkung zu erzielen, sollte es nicht weniger als 250 bis 350 Milligramm pro Kilogramm enthalten.“

"Es wird angenommen, dass höhere Polyphenolwerte mit einer stärkeren kardioprotektiven Wirkung einhergehen“, fuhr Tuttolomondo fort. ​"Wir sollten jedoch immer die Schlüsselrolle der MUFAs im Auge behalten, die die Grundlage aller extra nativen Olivenöle bilden.“

Während übermäßiger Konsum von Olivenöl zu einer übermäßigen Kalorienaufnahme führen kann, haben Forscher daran gearbeitet, die empfohlene Tagesdosis an nativem Olivenöl extra festzulegen.

"Viele Studien deuten darauf hin, dass 20 Gramm natives Olivenöl extra die Vorteile der Mittelmeerdiät optimieren können“, sagte Tuttolomondo. ​"Das entspricht etwa einem bis eineinhalb Esslöffeln.“

"Allerdings wurden in Interventionsstudien die Auswirkungen von bis zu vier Esslöffeln pro Tag auf das Herz-Kreislauf-System untersucht“, fügte er hinzu. ​"Im Hinblick auf die Gewichtskontrolle und die gesamte Kalorienaufnahme würde ich sagen: Je mehr EVOO wir zu uns nehmen, desto besser.“