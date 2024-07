Warum natives Olivenöl extra mit einem geringeren Demenzrisiko und einer besseren Gehirngesundheit verbunden ist

Demenz ist schon seit der Antike ein Begleiter des Alters, doch die dafür verantwortlichen Mechanismen werden erst jetzt allmählich erkannt.

Benannt nach dem deutschen Psychiater Alois Alzheimer, Alzheimer-Erkrankung ist schätzungsweise die Ursache für 60 bis 80 Prozent aller Demenzfälle weltweit und führt unweigerlich zum Tod.

Die Krankheit ist durch kognitiven Abbau und Gedächtnisverlust gekennzeichnet und betrifft zehn Prozent der über 65-Jährigen und 40 Prozent der über 80-Jährigen.

Während die Zahl der Todesfälle durch Krankheiten wie Schlaganfall und Herzkrankheiten seit 2001 zurückgeht, sind die altersstandardisierten Sterberaten bei Demenz im gleichen Zeitraum gestiegen.

Derzeit gibt es weltweit mehr als 55 Millionen Alzheimer-Fälle, und diese Zahl wird voraussichtlich triple von 2050 da sowohl die Bevölkerung als auch die Lebenserwartung steigen.

Obwohl derzeit zahlreiche experimentelle Behandlungsmethoden für die Krankheit entwickelt werden, konzentriert sich die Forschung überwiegend auf die Prävention.

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass der Verzehr Natives Olivenöl extra ist verbunden mit verbesserte kognitive Funktion und verringertes Demenzrisiko.

In einer kürzlich veröffentlichten Kohortenstudie mit 92,383 Erwachsenen in den Vereinigten Staaten, die 28 Jahre lang beobachtet wurde, war der Verzehr von mehr als sieben Gramm Olivenöl pro Tag mit einem um 28 Prozent geringeren Risiko eines demenzbedingten Todes verbunden, als wenn jemand nie oder selten Olivenöl konsumierte.

Anders als in vielen früheren Studien zeigte sich, dass diese Ergebnisse unabhängig von der allgemeinen Qualität der Ernährung waren.

Polyphenole verhindern die Plaquebildung und lindern Entzündungen

Polyphenole sind eine Gruppe natürlicher Verbindungen, die in Pflanzen, einschließlich Oliven, vorkommen und für ihre antioxidativen Eigenschaften bekannt sind.

Sie bieten verschiedene gesundheitliche Vorteile, unter anderem einen potenziellen Schutz vor Herz-Kreislauf- und neurodegenerativen Erkrankungen.

Natives Olivenöl extra ist bekannt für seinen hohen Polyphenolgehalt, der den Großteil seiner Nutzen für die Gesundheit und trägt dazu bei, einzigartiger Geschmack und Aroma.

Natives Olivenöl extra enthält 25 Polyphenole, darunter Oleocanthal, Oleacein, Oleuropein und Hydroxytyrosol.

Von diesen werden Oleocanthal und Oleuropein am stärksten mit der Vorbeugung und Linderung neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer in Verbindung gebracht. Forschungsprojekte lässt vermuten, dass dies auf verschiedene Weise geschieht.

Siehe auch: Gesundheitsnachrichten

Oleuropein-Aglykon (eine Oleuropein-Verbindung) kann Autophagie auslösen, einen natürlichen Prozess, der Proteinklumpen und beschädigte Organellen (Zellkomponenten) beseitigt und ihre Ansammlung verhindert. Insbesondere zwei Proteine ​​werden mit dieser Art der Ansammlung bei Demenzformen wie Alzheimer in Verbindung gebracht.

Das Amyloid-beta-Vorläuferprotein ist an verschiedenen biologischen Funktionen beteiligt, von der Bildung und Reparatur von Synapsen bis zur Hormonregulierung. Es bildet auch Amyloid-beta, das für Neuronen toxisch ist.

Amyloid-Beta reichert sich leicht an, bildet kleine Cluster, sogenannte Oligomere, und akkumuliert schließlich zu großen Amyloid-Plaques.

Diese Ansammlungen sind aus mehreren Gründen gefährlich. Sie können durch eine Immunreaktion Entzündungen auslösen und möglicherweise auch die Produktion von abnormalem Tau-Protein veranlassen.

Tau-Protein ist für die Aufrechterhaltung der korrekten Struktur von Neuronen unerlässlich. Wenn Tau-Proteinmoleküle jedoch beschädigt werden, können sie sich ablösen und Cluster bilden, die als neurofibrilläre Bündel bezeichnet werden. Wenn dies geschieht, kommt es zum Absterben von Neuronen, wodurch die Nachrichtenübertragung im Gehirn gestört wird.

Bei Alzheimer-Patienten wurde ein Mangel an Autophagie festgestellt, ebenso wie erhöhte Werte von Amyloid-Oligomeren und Plaques sowie neurofibrillären Bündeln.

Daher ist die Fähigkeit von Oleuropein, diesen Prozess auszulösen, möglicherweise ein wichtiger Mechanismus, durch den natives Olivenöl extra vor Neurodegeneration schützen kann.

Auch im Gehirn älterer Menschen, bei denen keine Alzheimer-Krankheit auftritt, finden sich Amyloid-Plaques. Dies lässt darauf schließen, dass hier mehr als ein Faktor eine Rolle spielt.

Ein starker Kandidat ist die Neuroinflammation, also die Aktivierung von Gliazellen wie Mikroglia und Astrozyten, die die Neuronen an ihrem Platz halten und ihre normale Funktion unterstützen.

Die Aktivierung dieser Zellen führt zur Produktion von Entzündungsfaktoren wie Zytokinen und Chemokinen, die im Umfeld von Plaques und geschädigten Neuronen im Gehirn von Alzheimer-Patienten beobachtet wurden.

Phenolische Verbindungen, die in nativem Olivenöl extra enthalten sind, wie Hydroxytyrosol und Oleuropein, haben nachweislich die Fähigkeit, die Translokation des Kernfaktors Kappa B (NFkB) in den Zellkern zu behindern, was zu einer verminderten Produktion entzündungsfördernder Wirkstoffe führt und so die dadurch verursachte Neuroinflammation eindämmt Mikroglia.

Darüber hinaus wurde beobachtet, dass diese Verbindungen die Sekretion entzündungshemmender Zytokine steigern und gleichzeitig die Produktion entzündungsfördernder Zytokine unterdrücken, was einen vielfältigen Ansatz zur Bekämpfung von Neuroinflammationen darstellt.

MUFAs stehen im Zusammenhang mit einer besseren Gehirngesundheitüber das Herz-Kreislauf-System

Neben seinem hohen Polyphenolgehalt ist Olivenöl reich an einfach ungesättigte Fettsäuren Die meisten MUFAs sind krebserregend.

Die berühmt Sieben Länder Studie entdeckten, dass verschiedene Fette sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnenDie Studie ergab, dass die Menschen in Griechenland und anderen Teilen des Mittelmeerraums trotz einer fettreichen Ernährung eine niedrige Rate an Herzerkrankungen aufweisen.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass dies daran lag, dass die Hauptfette in ihrer Ernährung nicht die gesättigten tierischen Fette waren, die in Ländern mit einer höheren Rate an Herzerkrankungen üblich sind, sondern die einfach ungesättigten Fette aus Olivenöl.

Starker Beweis existiert Verknüpfung Herzkreislauferkrankung und Alzheimer, weshalb die Verringerung des Risikos ersterer eine von vielen Strategien ist, die für die Prävention als wesentlich angesehen werden.

Die Ersatz von gesättigten Fetten mit einfach ungesättigten Fettsäuren wie Ölsäure hat sich in diesem Bereich bewährt. Ölsäure ist mit 70 bis 80 Prozent der Hauptbestandteil von Olivenöl.

Siehe auch: Studie enthüllt Einblicke in den Einfluss von Olivenölfetten auf essentielle Zellstrukturen

Untersuchungen haben gezeigt, dass einfach ungesättigte Fette nicht nur zur Regulierung der Immunfunktion beitragen, sondern auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern, indem sie den Spiegel von Blutfetten wie beispielsweise Cholesterin senken, wenn sie als Ersatz für gesättigte Nahrungsfette verwendet werden.

Es wurde auch nachgewiesen, dass eine Erhöhung bzw. Verringerung des letzteren im menschlichen Blutserum das Verhältnis von HDL (Lipoprotein hoher Dichte) zu LDL (Lipoprotein niedriger Dichte) verbessert.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen können unter anderem durch die Verschlechterung der Blut-Hirn-Schranke zur Entstehung von Demenz beitragen. Diese Barriere bezeichnet die speziellen Eigenschaften des Gefäßsystems des zentralen Nervensystems, die den Austausch von Ionen, Molekülen und Zellen zwischen Blut und Gehirn steuern.

Bei einer Funktionsstörung kann die Blut-Hirn-Schranke dazu führen, dass giftige Moleküle ins Gehirn gelangen und die Ausscheidung von Giftstoffen wie Amyloid-Beta und abnormalen Tau-Proteinen beeinträchtigt wird.

Dies kann zu einer verstärkten Neuroinflammation und oxidativen Schäden führen, die auch mit Alzheimer in Verbindung gebracht werden.

Forschung hat herausgefunden, dass der regelmäßige Verzehr von extra nativem Olivenöl die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke im Hippocampus und der umliegenden Region verringert und so zur Wiederherstellung der normalen Funktion beiträgt.

EVOO und die Mittelmeerdiät

Mehrere Studien kamen zu dem Schluss, dass die Einhaltung der Mittelmeer-Diät entspricht einem verringerten Risiko für Demenz, einschließlich Alzheimer.

Eine Kohortenstudie der britischen Biobank aus dem Jahr 2023 ergab, dass je höher die Adhärenz einer Person ist, desto senken ihr Risiko an Demenz zu erkranken. Erstaunlicherweise war dies unabhängig von der genetischen Veranlagung der Fall.

Eine separate US-Studie aus dem Jahr 2023 ergab, dass die Konzentration von fünf in der Mittelmeerdiät häufig vorkommenden Mikronährstoffen im Gehirn von Menschen, die an Alzheimer gestorben waren, deutlich niedriger war als bei Menschen, die ohne Alzheimer gestorben waren.

Im Rahmen der Studie wurden die Gehirne von 31 Spendern untersucht, deren durchschnittliches Sterbealter bei 75 Jahren lag. Dabei stellte sich heraus, dass die Gehirne der erkrankten Personen nur etwa halb so viele Lycopin-, Retinol-, Lutein-, Zeaxanthin- und Vitamin-E-Konzentrationen aufwiesen.

Obwohl der Körper diese Stoffe nur in geringen Mengen benötigt, sind sie für die Funktion vieler Körpersysteme, beispielsweise des Immunsystems, der Augen und der Haut, von entscheidender Bedeutung.

Siehe auch: Mediterrane Ernährung und Bewegung im Zusammenhang mit einer besseren Darmgesundheit bei älteren Erwachsenen

Die Mittelmeerländer gehören historisch zu den gesündeste Länder der Welt und weisen eine relativ niedrige Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sowie eine höhere Lebenserwartung auf.

Rein diätetisch basiert die Mittelmeerdiät auf dem täglichen Verzehr von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen, Vollkornprodukten und einige Milchprodukte, wobei natives Olivenöl extra als Hauptfettquelle dient.

Die in Spanien ansässige Stiftung für Mittelmeerdiät, eine der einflussreichsten Organisationen, die sich der Erforschung und Förderung der Mittelmeerdiät verschrieben hat, definiert die Ernährung als eine Lebensweise. Lifestyle und Werte sind aus Sicht der Stiftung ein wesentlicher Bestandteil, der nicht vom Ganzen getrennt werden kann.

Dies spiegelt sich in der mediterranen Ernährungspyramide wider. Anders als bei bekannteren Ernährungspyramiden basiert die Basis auf einer Kombination aus Bewegung, Ruhe, Geselligkeit und Kochen auf der körperlichen Ebene und einem Engagement für nachhaltige, lokale, saisonale und umweltfreundliche Lebensmittelauswahl auf der Werteebene.

Zwar bedarf es noch weiterer Forschung, um festzustellen, wie die Mittelmeerdiät dem Körper dabei hilft, viele Krankheiten zu vermeiden und zu bekämpfen, doch ihr Nutzen für die menschliche Gesundheit steht bereits fest.