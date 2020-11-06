Kirkpinar-Gewinner
Republikzeit Başpehlivan
Die Einparteienperiode der Republik Türkei begann mit der formellen Gründung des Landes im Jahr 1923. Die başpehlivanoder Headwrestler ist der Gewinner des jährlichen Kirkpinar - des ältesten Sportereignisses der Welt.Siehe auch: Kirkpinar-Berichterstattung
- 1 - Benli Abdullah - (1924)
- 2 - Geçkinli Yusuf - (1925) [1]
- 3 - Kara Emin - (1926)
- 4 - Manisalı Rifat - (1927)
- 5 - Gostivarlı Mülâyim (Acar) - (1928)
- 6 - Gostivarlı Mülayim - (1929)
- 7 - Kara Ali Acar - (1930)
- 8 - Edirneli Himmet - Çoban Mehmet (1931) [2]
- 9 - Kara Ali Acar - (1932)
- 10 - Huseyin Alkaya - (1933)
- 11 - Gostivarlı Mülayim und Hüseyin Alkaya - (1934) [3]
- 12 - Hüseyin Alkaya - (1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942)
- 13 - Kozpınarlı İbrahim - (1943)
- 14 - Suleyman Ertas - (1944)
- 15 - Babaeskil İbrahim Erdi - (1945)
- 16 - Sındırgılı Şerif Ünal - (1946)
- 17 - İsmail Çolak - Süleyman Ertaş - (1947) [4]
- 18 - Babaeski Mustafa Yenici - (1948)
- 19 - Sındırgılı Şerif Ünal - (1949)
- 20 - Süleyman Ertaş - (1950)
- 21 - İrfan Atan - (1951)
- 22 - Tarzan Mehmet - (1952)
- 23 - İrfan Atan - (1953)
- 24 - Ibrahim Karabacak - (1954)
- 25 - İrfan Atan - (1955)
- 26 - Ibrahim Karabacak - (1956)
- 27 - Hasan Acar - (1957)
- 28 - Adil Atan - (1958)
- 29 - Ibrahim Karabacak - (1959, 1960)
- 30 - Mehmet Ali Yağcı - (1961)
- 31 - Mehmet Ali Yağcı und Ali Çelik (1962) [5]
- 32 - Sezai Kanmaz - (1963)
- 33 - Mehmet Ali Yağcı - (1964)
- 34 - Ali Çelik - (1965)
- 35 - Ordulu Mustafa Bük - (1966, 1967, 1968)
- 36 - Babaeskil Nazmi Uzun - (1969)
- 37 - Ali Çelik und Aydın Demir - (1970) [6]
- 38 - Hasan Şahin - (1971)
- 39 - Mustafa Yıldız - (1972)
- 40 - Davut Yılmaz - (1973)
- 41 - Ali Çelik - (1974)
- 42 - Wrestling von der Gemeinde abgesagt (1975)
- 43 - Aydın Demir - (1976, 1977, 1978)
- 44 - Sabri Acar - (1979)
- 45 - Mehmet Guclu - (1980)
- 46 - Mustafa Yıldız - (1981)
- 47 - Hüseyin Çokal - (1982, 1983, 1984)
- 48 - Sabri Acar - (1985)
- 49 - İbrahim Gümüş - (1986)
- 50 - Recep Kılıç - (1987)
- 51 - Recep Gurbuz - (1988)
- 52 - Saffet Kayali - (1989)
- 53 - Ahmet Taşçı - (1990, 1991, 1992, 1993)
- 54 - Cengiz Elbeye - (1994)
- 55 - Ahmet Taşçı - (1995, 1996, 1997)
- 56 - Cengiz Elbeye - (1998)
- 57 - Ahmet Taşçı - (1999)
- 58 - Vedat Ergin - (2000, 2001)
- 59 - Hasan Thunfisch - (2002)
- 60 - Kenan Simsek - (2003)
- 61 - Recep Kara - (2004)
- 62 - Şaban Yılmaz - (2005)
- 63 - Osman Aynur - (2006)
- 64 - Recep Kara - (2007, 2008)
- 65 - Mehmet Yesilyeşil - (2009, 2010)
- 66 - Ali Gurbuz - (2011, 2012)
- 67 - İsmail Balaban - (2013)
- 68 - Fatih Atli - (2014)
- 69 - Orhan Okulus - (2015)
- 70 - Recep Kara - (2016)
- 71 - smail Balaban - (2017)
- 72 - Orhan Okulus (2018)
- 73 - Ali Gurbus (2019)
- 74 - Ali Gurbus (2021)
- 75 - Cengizhan Şimşek (2022)
- 76 - Yusuf Can Zeybek (2023)
- 77 - Yusuf Can Zeybek (2024)
[1] Erscheint in Veröffentlichungen, ist jedoch nicht verifiziert.
[2] Gebunden.
[3] Gebunden.
[4] Es wurde kein Gewinner ermittelt.
[5] Es wurde kein Gewinner ermittelt.
[6] Wrestling endete vor seinem Abschluss.