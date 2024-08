Zeit für griechisches Olivenöl, um nach X zu suchen

Googles Ansatz für neuartige Ideen und zukunftsweisendes Denken heißt ​'Löse nach X '. Das ganze Konzept sieht vor, dass ein großes Problem, unabhängig von seiner Art, eine radikale Lösung erfordert, die durch den Einsatz modernster Technologie möglich wird. Wie Astro Teller in a Kabelgebundener Zeitschriftenartikel, ​"Google X Head on Moonshots: 10-mal einfacher als 10 Prozent. “Das Nachdenken über die Lösung eines globalen Problems ist nicht nur für große Unternehmen und leistungsstarke Organisationen geeignet, sondern jeder kann es versuchen, wenn er sein Gehirn unter Druck setzen und ungewöhnlich denken kann kommen Sie mit der Lösung. Und entgegen der allgemeinen Meinung ist es normalerweise einfacher, sich um das Zehnfache anstatt nur um 10 Prozent zu verbessern. Dies wird so genannt ​'Moonshot Thinking ist das Gegenteil von inkrementellem Denken. anstatt sich langsam auf den Weg zur Lösung zu machen, konzentrieren Sie sich auf die großen Dinge und gehen Sie direkt dorthin.

Wenn es um Olivenöl geht und angesichts der heutigen besonderen Umstände, ist die Parallelität offensichtlich: Wenn die Olivenölbauern und -produzenten in Griechenland in der Lage sind, das zu überwinden ungünstige SituationDann müssen sie eine Produktion verfolgen und aufrechterhalten, die einen Umsatz bringt, der groß genug ist, um sie am Laufen zu halten. Aber wenn sie alles nach dem Buch machen, ist die Mission zu schwer zu erfüllen. Dies bedeutet, dass sie flexibel und aufgeschlossen sein müssen und nach vorne schauen sollten, um eine Gesamtlösung für ihr Problem zu finden, unabhängig von ihrer Größe und Stärke in der Olivenölindustrie. Mit anderen Worten, sie sollten einen Mondschuss denken.

Dinge, die ewig andauern und die Branche in ihren Bann ziehen, können auf eine Mondschuss-Spur gebracht werden und obsolet werden. Anstatt beispielsweise die aus den Ölmühlen austretenden flüssigen Rückstände zu verwerfen, was manchmal dazu führt, dass die Eigentümer der Ölmühle aufgrund von Umweltverschmutzung gegenüber Behörden verantwortlich sind, kann ein anderer Weg eingeschlagen werden, um sie zu reinigen und in Wasser zu verwandeln, das für die Bewässerung geeignet ist . Die Technologie ist vorhanden, aber es ist für einen einzelnen Mühlenbesitzer sehr teuer, die erforderlichen Geräte zu kaufen und zu verwenden, sodass die Hersteller eine kostengünstige Lösung finden könnten, indem sie möglicherweise eine Abfallverarbeitungsanlage für viele Olivenölmühlen errichten.

Jeden Sommer wird weiter diskutiert, ob die Pestizide für die Olivenfruchtfliege wirksam waren oder nicht und ob das frische Olivenöl gut ist oder nicht, da die Fliege einen erheblichen Einfluss auf ihre Qualität hat. Aber wenn sich die Produzenten auf das Problem konzentrieren und versuchen, die Dinge nicht nur ein wenig zu verbessern, sondern stattdessen das ganze Problem zu beseitigen, werden sie das sehen Genetik könnte der richtige Ort sein Sie haben bisher nicht gesucht, um die Antwort auf ihr Problem zu finden. Dieser Ansatz muss auf europäischer Ebene geklärt werden, aber denken Sie daran, dass der Versuch, die Dinge zehnmal besser zu machen, sich als einfacher erweisen könnte, als nur zehn Prozent der Verbesserung anzustreben.

Die Ausfuhren von griechischem Olivenöl sind anämisch und der Weltmarkt wird von italienischen und spanischen Ölen dominiert. Etwas mehr Tonnen Olivenöl nach Deutschland, Russland oder China sind gut für den Exporteur, aber nicht so wichtig im Vergleich zu einem ganzheitlichen Versuch, die Qualität des griechischen Olivenöls in den Köpfen der Verbraucher zu etablieren und weltweit zu vermarkten.

Olivenölbauern und -produzenten machen einen sensiblen Teil der griechischen Landwirtschaftskaste aus und sind ein ziemlich großes Zahnrad in einem viel größeren Rad. Einfach ausgedrückt, sie sind zu wichtig, um zu scheitern und fortgeschrittenes Denken einzubeziehen oder ​"Das Lösen nach X kann alles sein, was man braucht, um zu überleben und sogar zu gedeihen.