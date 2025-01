Das sehr italienische Problem auf der California Olive Ranch

Einige von Ihnen waren vielleicht im Dezember 2012 mit mir in Washington für eine Hören bei der US-amerikanischen International Trade Commission (USITC) zu den Wettbewerbsbedingungen zwischen amerikanischen Olivenölproduzenten und großen ausländischen Lieferanten.

Olive Oil Times hatte gerade erst mit der Berichterstattung über die Branche begonnen und die Anhörungen beim USITC schienen damals eine große Sache zu sein – ein Gerichtsdrama, in dem aufstrebende amerikanische Produzenten gegen die alteingesessene Importeurgarde antraten.

Hauptakteur war die California Olive Ranch (COR), die sich für eine ​"„gleiche Wettbewerbsbedingungen“ mit europäischen Produzenten, die, wie COR und andere argumentierten, unfaire Vorteile genossen, darunter staatliche Subventionen. Gleichzeitig umgingen sie Qualitätsstandards und Kennzeichnungsvorschriften.

"Sobald die US-Olivenölindustrie auf einem Markt konkurrieren darf, der fair auf Preis und Qualität basiert“, so COR-Vizepräsident Adam Englehardt sagte bei der Verhandlung, ​"Verbraucher können auf der Grundlage zuverlässiger Gütesiegel und Standards fundierte Kaufentscheidungen treffen.“

Mehr als 95 Prozent des Olivenöls, das die Amerikaner konsumieren, wird importiert. Dieses Handelsungleichgewicht, argumentierte Englehardt, ​"wäre zu erwarten, wenn die USA nicht in der Lage wären, Olivenöl in großen Mengen zu produzieren.“ Doch COR erlebte damals ein explosives Wachstum – das Unternehmen kaufte Land und machte mit den Bauern hochdotierte Deals, bis das Öl seinen Weg in die Regale der amerikanischen Lebensmittelläden fand.

Die Anhörung erfolgte unmittelbar nach einer bahnbrechenden UC Davis-Bericht, die zweifelhafterweise zum Teil von kalifornischen Produzenten finanziert wurde, und die ergab, dass mehr importierte Olivenöle falsch etikettiert waren als einheimische. Dann erschien ein Buch, Extra Jungfräulichkeit von Tom Mueller, das die Schattenseite des Olivenölgeschäfts enthüllte.

Die Mainstream-Nachrichten versetzten ihre Leser in einen Rausch mit Sensationsschlagzeilen COR prangerte den Betrug beim Olivenöl in der Alten Welt an und war auf dem Höhepunkt seiner Karriere – es schwenkte seine kalifornische Flagge, als das Misstrauen der Verbraucher und Kaufen Sie Amerikaner Die Stimmung war auf ihrem Höhepunkt.

Dann setzte die Realität ein.

Ein weiterer energiegeladener Emporkömmling, Boundary Bend, flog aus Australien ein, Einstellung Shop in Golden State und begann, Landwirte zu bezahlen noch mehr als COR. Europäische Unternehmen ergänzt ihre Betriebe im Central Valley. Und unbeständiges Wetter, Dürren und Brände sorgten für Unsicherheit in CORs gepflegten, dichten Reihen junger Arbequina-Pflanzen.

Ich war überrascht, als wir berichtet im Jahr 2012, dass COR verhandelte eine italienische Olivenölmarke zu kaufen, Lucini. Ich schrieb es einer Strategie des Unternehmens zu, den Vertrieb seiner heimischen Öle auf Fachgeschäfte auszuweiten, in denen Lucini vermutlich stärker war.

Der damalige CEO von COR war Gregg Kelley, ein ehemaliger Silicon Valley-Manager, der wusste, wie man Geld auftreibt – und er hat. Da neue Investoren und die ursprünglichen spanischen Geldgeber des Unternehmens zufriedengestellt werden mussten, muss der Druck, das rasante Wachstum aufrechtzuerhalten, zum nächsten Schritt geführt haben.

"Unsere größte Herausforderung ist die Versorgung“, sagte im Jahr 2015, kurz nach der Übernahme von Lucini. ​"Wir haben hier in Kalifornien genug Land und Ressourcen, um den gegenwärtigen Bedarf zu decken “, sagte er Olive Oil Times. ​"Man muss bedenken, dass wir langfristig operieren.“

CORs Bedürfnis nach kontinuierlichem Wachstum und die Erkenntnis, dass Kalifornien allein den größten Teil des amerikanischen Bedarfs an Olivenöl von 350,000 Tonnen nicht decken konnte, führten Kelleys Team zu südamerikanischen und europäischen Lieferanten - jenen gefürchteten Importölen, die COR und seine Lobbyisten noch einige Jahre zuvor so lange verteufelt hatten.

"„Wir haben damit begonnen, Kalifornien mit COR auf die Landkarte zu bringen“, sagte uns in 2017, ​"und jetzt hoffen wir, die Aufmerksamkeit auf Argentinien zu lenken.“ COR wollte vielleicht die Bekanntheit argentinischer Produzenten steigern, aber nicht genug für eine Erwähnung auf dem Label.

Im Jahr 2018 hat COR enthüllt seine ​"Destination Series“ in der wiedererkennbaren Verpackung der Marke. Kelley muss seinen inneren Cupertino kanalisiert haben, als er den Slogan genehmigte ​"Weltweit angebaut, in Kalifornien hergestellt“ das erschienen in relativ kleiner Schrift unter dem ​"„Kalifornien“-Regenschirm.

Es ist klassisch ​"wenn du nicht schlagen kannst ​'em, mach mit ​'em.“ Plötzlich profitierte COR von den beklagten Subventionen. Und trotz all ihres Gerede von wahrheitsgetreuen Etiketten warfen viele der Marke vor, eines der irreführendsten Etiketten der Stadt zu tragen.

Italien kann das nachvollziehen.

Seit jeher genießen italienische Olivenöle den hart erarbeiteten Ruf, die besten der Welt zu sein. Das Problem ist jedoch, dass es nur sehr wenig davon gibt. Die Italiener verbrauchen mehr, als das Land produziert. Wie haben sie es geschafft, jedes Jahr eine halbe Million Tonnen in ferne Länder zu exportieren?

Like ​"Hergestellt in Kalifornien“ gab es ​"„Produkt aus Italien“ ist ein schlagkräftiges Verkaufsargument, das ausreicht, um in Italien gesegnete (wenn auch nicht produzierte) Olivenöle in jedes Geschäft und fast jede Küche der Welt zu bringen.

Öle aus Spanien, Marokko, Griechenlandund Tunesien wurden meisterhaft gemischt und in Flaschen und Dosen mit italienischen Markennamen und Bildern verpackt, und sie wurden erklärt Produkte aus Italien. brauchen des echten italienischen Olivenöls hat den Stiefel nie verlassen.

Doch dann begannen sich die Dinge zu ändern. Spanien hatte es satt, im Grunde ein Drittel seines Landes für ein gewinnloses Produkt zu verwenden, und begann, seine eigene Flagge zu hissen, Marken zu etablieren und Mehrwert zu schaffen. Und italienische Landwirte begannen, sich über Produkte zu ärgern, die angeblich aus Italien stammten, obwohl sie es nicht waren.

Die ​"„Made in Italy“-Kampagne gestartet beschämend Unternehmen, die versuchten, Verbraucher zu täuschen, wurden bekämpft und neue Vorschriften erlassen, um die Abfüller zu mehr Transparenz hinsichtlich der Herkunft ihres Öls in Europa und anderswo zu zwingen.

Und genau das passiert jetzt in Kalifornien.

Neue Gesetzgebung, AB-535, zur Debatte, würde die Verwendung von verbieten ​"Kalifornisches Olivenöl “ ​"„Oliven aus Kalifornien“ oder andere ähnliche Begriffe in Markennamen und Verpackungen, die nicht aus in Kalifornien angebauten Oliven hergestellt werden.

"Dies ist eine Reaktion auf die zunehmende Abwertung von kalifornischem nativem Olivenöl extra durch die Produkte von California Olive Ranch, die zynisch und mit falschen Angaben den Namen Kalifornien auf dem Etikett tragen, um den Verbrauchern den Eindruck zu vermitteln, das Olivenöl stamme aus Kalifornien“, sagte Alan Hilburg, der Gründer der kürzlich gegründeten California Coalition for Truth in Olive Oil Labeling. Olive Oil Times.

Doch COR sieht das anders. ​"Die Olivenöl-Etiketten, die durch AB-535 reguliert werden, sind nicht irreführend, wenn sie die Herkunftsregion des Produkts deutlich identifizieren“, sagte der neue CEO des Unternehmens, Michael Fox Olive Oil Times. Aber wenn COR wirklich Klarheit über die Herkunft schaffen wollte, warum hat das Unternehmen dann nicht eine eigene Marke dafür geschaffen, wie etwa die Lucini-Linie?

In ihren Mitgliedschaftsvertrag 2019/20hat der California Olive Oil Council eine neue Regelung angekündigt: ​"Bei Verwendung von ​'Kalifornien “in jeder Formulierung wie Firmenname, Markenname oder einem anderen Wort oder einer Wortgruppe oder Bildern, die Kalifornien auf dem Etikett eines vom Mitglied verkauften Öls identifizieren, müssen dann 100 [Prozent] der Früchte zur Herstellung des Öls verwendet werden kommen ausschließlich aus dem Bundesstaat Kalifornien. “

Damit war COR nicht mehr als Mitglied der Gruppe zugelassen. Ein Unternehmenssprecher sagte, das Unternehmen habe ohnehin nicht die Absicht, dem COOC wieder beizutreten.

Die Zeichen stehen an der Wand. Aber das wirkliche Problem ist nicht, dass die Leute anhand des Etiketts nicht erkennen können, ob ein Öl in Kalifornien oder anderswo hergestellt wurde. Das Problem ist, dass es ihnen nicht egal ist.

Ob ein EVOO in Italien, Kalifornien, Tunesien oder Slowenien hergestellt wird, sollte nicht der wichtigste Faktor bei der Kaufentscheidung sein. Natürlich ist es schön, die Herkunft ohne Wortspielereien und Täuschungen zu sehen, aber was zählt, ist: Ist es gut?

Hochwertiges natives Olivenöl extra wird in Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt hergestellt und Spitzenproduzenten, wo auch immer sie sich befinden, verdienen Ihr Geschäft.

Das Problem besteht darin, dass die Leute nicht wissen, wie sie die Qualität selbstständig bestimmen können und sich daher auf kryptische Informationen auf Etiketten verlassen, die kaum Regeln befolgen.

Hergestellt in Kalifornien ist ein weiterer Eintrag in einer langen Liste bedeutungsloser Marketingbegriffe, wie Produkt aus Italien und kaltgepresst.

In einer perfekten Welt wüssten wir alle, wie gut natives Olivenöl extra schmecken sollte, und Nationalismus würde bei unseren Kaufentscheidungen keine große Rolle spielen. Bis dahin läuft es so.