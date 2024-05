Ein Hoffnungsschimmer für einige marokkanische Produzenten nach schlechter Ernte

In Marokko ist eine enttäuschende Ernte mit einigen guten Nachrichten für einige Produzenten zu Ende gegangen.

Adil Bajoub, ein Agraringenieur und Koordinator von Morocco's First Olivenölspezifischer Master-Abschluss, Sagte Olive Oil Times dass Marokko im Erntejahr 109,836/2023 voraussichtlich 24 Tonnen Olivenöl produzieren wird.

Obwohl die anfängliche Trockenheit Anlass zur Sorge gab, haben die jüngsten Regenfälle in Marrakesch unsere Aussichten für die kommende Saison aufgehellt. – Wajih Rekik, Geschäftsführer von CHO America

Dies übertrifft zwar die ursprüngliche Erwartung von 106,000 Tonnen und den letztjährigen Ertrag (den der International Olive Council von 156,000 Tonnen auf 107,000 Tonnen nach unten korrigiert hat), bleibt aber deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 160,000 Tonnen.

Rachid Benali, der Präsident des marokkanischen Interprofessionellen Olivenverbandes, sagte gegenüber lokalen Medien, dass mangelnde Niederschläge in den Monaten vor der Ernte zu weitaus geringeren Ölansammlungen geführt hätten als bisher erwartet.

"In den Trockengebieten war die Produktion minimal“, sagte er. ​"Selbst in Gebieten mit gutem Olivenfruchtansatz waren die Oliven sehr klein. Statt 20 bis 22 Prozent zu erreichen, lagen die Ölerträge zwischen 10 und 15 Prozent.“

Einige Landwirte und Müller des Landkreises erzielten jedoch immer noch preisgekrönte Qualität. Drei Produzenten haben sich zusammengeschlossen, um bei der 2024 einen Gold Award und zwei Silver Awards zu gewinnen NYIOOC World Olive Oil Competition.

"„Die Ernte dieses Jahr fiel trotz des Regenmangels besser aus als erwartet“, sagte Wajih Rekik, Geschäftsführer von CHO America, das für seine Marke Moresh eine Silberauszeichnung erhielt.

"Die Qualität unseres Olivenöls war hoch und wir erreichten in einem Großteil unserer Produktion einen Säuregehalt von unter 0.2 Prozent“, fügte er hinzu. ​"Obwohl die anfängliche Trockenheit Anlass zur Sorge gab, haben die jüngsten Regenfälle in Marrakesch unsere Aussichten für die kommende Saison aufgehellt.“

Während CHO-Gruppe ist Tunesiens größter OlivenölproduzentDarüber hinaus bewirtschaftet das Unternehmen 280 Hektar Olivenhaine in der Nähe von Marrakesch.

Nach Angaben des Unternehmens wird die CHO Group im laufenden Erntejahr 600 Tonnen natives Olivenöl extra aus Moresh exportieren, wobei Frankreich, die Vereinigten Staaten und Kanada die Hauptziele sein werden. ​"„Unser Umsatz im Jahr 2024 hat sich im Vergleich zu 2023 vervierfacht“, sagte Rekik.

Etwa 400 Kilometer nordöstlich von Marrakesch liegen die Produzenten dahinter Noor Fès feierte außerdem eine relativ erfolgreiche Ernte und eine Goldauszeichnung für eine Bio-Picholine. Die Familie baut in der Nähe von Saïss rund 300 Hektar Olivenbäume an.

Die Produzenten hinter Noor Fès glauben, dass die lokale Sorte Picholine der Schlüssel zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels in Marokko ist. (Foto: Noor Fès)

"Die diesjährige Ernte war wirklich gut“, sagte Ghizlane Tazi, der Geschäftsführer des Unternehmens. ​"Unsere Produktion ist im Vergleich zum Vorjahr stabil: Wir haben rund 400 Tonnen Natives Olivenöl extra"

Tazi führte die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens auf seine Investitionen in die Olivenhaine und agronomischen Praktiken zurück. Dennoch erkannte sie die Auswirkungen der anhaltenden Dürre und der starken Hitzewellen auf viele Olivenölproduzenten des Landkreises an.

"Wir verfügen über ein langlebiges und effizientes Tropfbewässerungssystem“, sagte Tazi und fügte hinzu, dass Picholine-Oliven in der Regel Anfang April blühen, was bedeutet, dass sie nicht von den starken Hitzewellen und trockenen Winden im Mai betroffen waren, wenn andere Sorten zur Blüte neigen.

"„Durch die sorgfältige Verwaltung unserer Bewässerung und die Minimierung der Auswirkungen des Wechsels der Olivenbäume durch geeignete Baumbeschneidung und Handpflückung zum Schutz der Knospen“ vermied Noor Fès die extremen Produktionsrückgänge, die andere Produzenten erlebten, sagte Tazi.

Dennoch sind marokkanische Produzenten und Beamte weiterhin besorgt über die Auswirkungen Klimawandel da das Land weiterhin heißer und trockener wird. Dies werden vor allem die 40 Prozent der Olivenhaine des Landes zu spüren bekommen, die nicht bewässert werden.

"Unsere Hauptsorgen drehen sich um die Auswirkungen der globalen Erwärmung und des Mangels an Regen, die die Olivenölindustrie vor große Herausforderungen stellen“, sagte Rekik. ​"Die Schwankung der Produktions- und Einzelhandelspreise birgt die Gefahr, dass der Olivenölverbrauch sinkt, da Käufer möglicherweise auf alternative Öle zurückgreifen.“

Bajoub fügte hinzu, dass erste Anzeichen in den Olivenhainen auf eine weitere schwierige Ernte für das nordafrikanische Land, den zweitgrößten Olivenölproduzenten des Kontinents, hindeuten.

"Basierend auf dem, was ich bei meinen Besuchen in einigen Obstplantagen in der Region Meknes beobachtet habe, gibt es erhebliche Auswirkungen des Klimawandels auf diese Kulturpflanze: Tatsächlich gaben die Regenfälle [zu Beginn des Frühlings] Hoffnung, aber bei einigen Bäumen wurde die Blüte unterbrochen in voller Blüte, andere fangen gerade erst an oder blühen überhaupt nicht“, sagte er.

"„Wir können im Erntejahr 2024/25 erneut mit einem Produktionsrückgang rechnen“, fügte Bajoub hinzu. ​"Zumindest in der Region Meknes bin ich mir sicher, dass die Produktion unterdurchschnittlich ausfallen wird.“

Trotz der Herausforderungen glaubt Tazi, dass marokkanische Produzenten sich anpassen können, indem sie einheimische Sorten nutzen, in moderne Bewässerung investieren und bewährte Erntemethoden befolgen.

"Der Trend geht zur Volatilität, da das Klima in der gesamten Region unvorhersehbar ist und sich verändert“, fügte sie hinzu. ​"Dennoch bleiben wir optimistisch.“