Dänische Familie stellt in der Toskana preisgekröntes Olivenöl her

Gioanna und Henrik Brorson-Jorgensen genossen die Olivenernte in Uzzano, Toskana, in der Nähe von Florenz und Lucca.

"Wir sind sehr zufrieden mit der Qualität des Olivenöls. Es schmeckt außergewöhnlich“, sagten sie Olive Oil Times.

Wir machen nichts Besonderes mit unseren Bäumen. Wir mähen den Rasen etwa dreimal im Jahr und spritzen nichts. Das Ergebnis jedes Jahres liegt ganz in den Händen der Natur. - Henrik Brorson-Jorgense, Miteigentümer, Casale 3 Danesi

Das dänische Paar und seine Tochter gründeten Casale 3 Danesi im Jahr 2012, ein mehrfach preisgekrönter Olivenölproduzent, der auch im Jahr 2024 hervorragte NYIOOC World Olive Oil Competition.

Mit etwa 450 Olivenbäumen kultiviert die Familie vier der typischsten Sorten der Toskana: Frantoio, Moraiolo, Leccino und Pendolino. Die Bäume wachsen auf Terrassen, die die Südseite des Hauses der Familie umgeben.

Henrik und Gioanna Brorson-Jorgensen sind die Mitbegründer des kleinen dänischen Familienbetriebs. (Foto: Casale 3 Danesi)

"„Während einige unserer Olivenbäume gerade einmal fünf Jahre alt sind, sind die meisten über 70“, sagte Henrik Jorgensen. ​"Unser Hof stammt aus dem Jahr 1790 und ist von 1.7 Hektar Land umgeben. Es ist ein historisches Gebäude. Deshalb kann auch seine weiße Farbe nicht verändert werden.“

Einst war das Familienbauernhaus das Zuhause des berühmten italienischen Schauspielers und Komikers Raffaele Pisu. ​"Das wussten wir nicht, bis uns unser Dorfarzt fragte, wo wir uns niedergelassen hatten, und es uns dann mitteilte“, sagte Jorgensen. Jetzt hängt im Haus ein Foto von Pisu, das im Inneren aufgenommen wurde.

Jorgensen sagte, die Familie konzentriert sich auf eine frühe Ernte und mischt Oliven aller Reifegrade zu ihrem preisgekrönten Natives Olivenöl extra.

"Wenn wir mit unserer frühen Ernte beginnen, tragen viele Bäume noch vollständig grüne Oliven, deren Öl sich wunderbar mit dem der anderen Oliven vermischt, die gerade braun oder schwarz werden, sowie mit dem der Oliven, die zur Hälfte reif sind“, sagte Jorgensen. ​"Das Ergebnis ist ein natives Olivenöl extra, das uns mit seinen kräftigen, frischen Noten gefällt.“

Casale 3 Danesi produziert preisgekröntes Olivenöl aus 450 Bäumen in der Toskana. (Foto: Casale 3 Danesi)

"Interessanterweise gehen viele unserer Flaschen in die USA und nach Dänemark, viele andere bleiben aber in Italien, da wir mehrere Restaurantkunden haben“, fügte er hinzu. ​"Sie kaufen unser Olivenöl auch online. Sie verwenden unser Produkt in der Küche, um den Geschmack von Gerichten wie Risotto zu verfeinern; sie erkennen die Qualität.“

Wie ihre Nachbarn verfolgt die Familie bei allen ihren Feldfrüchten, darunter auch Weinreben und andere Früchte, denselben ökologischen Ansatz.

"„Als alles begann, führte uns unser Nachbar in die faszinierende Welt der Olivenölproduktion ein. Er bewirtschaftet mehr als 2,000 Bäume und brachte uns die Grundlagen bei“, sagte Jorgensen.

"Wir machen nichts Besonderes mit unseren Bäumen“, fügte er hinzu. ​"Wir mähen den Rasen etwa dreimal im Jahr und spritzen nichts. Das Ergebnis liegt jedes Jahr ganz in den Händen der Natur.“

Mit der Zeit pflanzte Jorgensen in der Nähe des Olivengartens einen kleinen Weinberg. ​"Ich sehe den Unterschied, denn unser biologischer Ansatz erscheint im Weinberg wie ein harter Kampf, aber bei den Olivenbäumen scheint alles an seinen Platz zu fallen“, sagte er.

"„Das Wetter und die naturbedingten Schwankungen in der Olivenproduktion, wie etwa unterschiedliche Erträge und Ölgehalte in den Oliven, sind unsere größten Herausforderungen“, so Jorgensen.

Eine nahe gelegene Mühle liefert der dänischen Familie alles, was sie zur Herstellung hochwertigen nativen Olivenöls extra benötigt.

"Dennoch ist es in Erntezeiten wie dieser, in denen starke Regenfälle alles schwieriger machen, weder für uns noch für die gesamte Region einfach“, sagte Jorgensen.

Casale 3 Danesi verkauft natives Olivenöl extra in Italien und exportiert es in die USA und nach Dänemark. (Foto: Casale 3 Danesi)

"Zeitweise hielt die Mühle ihre üblichen Öffnungszeiten nicht ein, weil viele Leute nicht ernteten. Das zwang uns dazu, einige Erntetage früher zu beenden als wir wollten“, fügte er hinzu.

Die Oliven aus dem kleinen Obstgarten werden mit modernen elektrischen Rechen und den traditionellen grünen Netzen, die während der Erntezeit überall in der italienischen Landschaft zu finden sind, von Hand gepflückt.

"„Wenn es regnet, wird natürlich alles komplizierter“, sagte Jorgensen. ​"Wenn Sie feuchte Oliven zur Mühle bringen, zahlen Sie außerdem mehr für das Mahlen, da ihr Gewicht variiert.“

Der Regen beeinträchtigte die Erntearbeiten vieler italienischer Obstbauern und zwang die Familie zu einem Stop-and-Go-Erntemuster. Sie verbrachten ganze Tage damit, darauf zu warten, dass der Obstgarten trocknete.

"Das war eine weitere Herausforderung, da einige Arbeiter, die uns bei der Ernte helfen, auch anderweitig beschäftigt sind“, sagte Jorgensen. ​"Trotz all dieser Herausforderungen während der Ernte ist das Ergebnis ein außergewöhnlich gutes Olivenöl.“

"Ich habe gerade bemerkt, dass wir auf Platz 41 stehenst unter den Olivenölproduzenten in Italien und 80th weltweit. Darüber freuen wir uns sehr“, so Jorgensen abschließend über die Platzierung in der Olive Oil Times Weltranglisten.