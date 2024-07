Preisgekrönter Produzent wirbt für Rhodos als Reiseziel für Olivenöl

Die Insel Rhodos in der südöstlichen Ägäis ist ein beliebtes Touristenziel für Griechen und Ausländer und nicht unbedingt die erste Region, die einem in den Sinn kommt, wenn man an griechisches Olivenöl denkt.

Die Liebe der Familie Kallas zu Olivenbäumen hat Rhodos jedoch zu einem der bedeutendsten Olivenöl produzierenden Gebiete des Landes gemacht.

Die Botschaft, die wir (mit diesen Auszeichnungen) vermitteln möchten, ist, dass Rhodos nicht nur ein Top-Touristenziel ist, sondern auch ein Ort, an dem hochwertiges Olivenöl produziert wird. - Stavros Kallas, CEO, Natura Rodos

Die Familie Kallas kultiviert seit Generationen Olivenbäume; ihr erstes Olivenöl wurde 1959 hergestellt. Im Laufe der Jahre erkannte die Familie, dass der richtige Weg darin bestand, Olivenöl zu marken, anstatt es in großen Mengen zu verkaufen. Das erste Olivenöl aus ihren Olivenhainen wurde Ende der 1990er Jahre in Flaschen abgefüllt.

Im Jahr 2000 verlegte die Familie ihren gesamten Betrieb in das Dorf Theologos im Nordwesten von Rhodos und gründete Natura Rodos.

Ein Wendepunkt für das Unternehmen war die erstmalige Teilnahme an der NYIOOC World Olive Oil Competition, wo es gewann einen SilberpreisSeitdem wird Natura Rodos beim weltweit größten Qualitätswettbewerb für Olivenöl regelmäßig ausgezeichnet.

"„Wir wollten die Botschaft vermitteln, dass Rhodos nicht nur ein Top-Touristenziel ist, sondern auch ein Ort, an dem hochwertiges Olivenöl produziert wird“, sagte Stavros Kallas, der Geschäftsführer des Unternehmens. ​"In den folgenden Jahren haben wir nicht aufgehört, unser Bestes zu geben und erhielt einen Gold Award in New York im Jahr 2022.“

"Es ist uns eine große Freude, dass unser Produkt seinen Weg ins Ausland finden und Menschen anderer Kontinente und Kulturen vorgestellt werden konnte“, fügte er hinzu. ​"Kunden möchten immer gerne etwas probieren, das ausgezeichnet wurde und von dem bekannt ist, dass es bestimmte Qualitäts- und Geschmacksstandards übertrifft.“

Im 2023 NYIOOCgewann das Unternehmen einen weiteren Gold Award für sein extra natives Olivenöl Koroneiki, gefolgt von einem Silberne Auszeichnung im Jahr 2024.

"Unsere Bemühungen wurden bestmöglich belohnt und sichern uns einen Platz unter den besten Olivenölen der Welt“, sagte Kallas.

"Die diesjährige Auszeichnung war besonders bedeutsam, da es für uns ein wirklich schwieriges Jahr war“, fügte er hinzu. ​"Durch die verheerenden Waldbrände im vergangenen Jahr wurden die Ernten und die natürliche Umwelt unserer Insel schwer beschädigt und wir wurden Zeugen der Auswirkungen des Klimawandels auf das Ökosystem der Insel.“

Kallas baut vier Sorten an, darunter Frantoio, der während der italienischen Besatzung im frühen 20. Jahrhundert eingeführt wurde.th Jahrhundert. (Foto: Natura Rodos)

Natura Rodos kultiviert 2,000 Olivenbäume von vier verschiedenen Sorten: die griechische Koroneiki, die italienische Frantoio sowie die spanische Arbequina und Picual. Rund ein Viertel der Bäume des Unternehmens werden biologisch angebaut.

Kallas sagte, dass die Koroneiki-Bäume den höchsten Ertrag ihrer Olivensorten hätten, während die Bäume der beiden spanischen Sorten die jüngsten in den Familienhainen seien.

Die Olivenbäume von Frantoio hingegen haben ihre Wurzeln in der italienischen Besetzung von Rhodos, die Anfang der 1910er Jahre begann und 30 Jahre dauerte.

"Der Anbau von Olivenbäumen unterschiedlicher Sorten verschafft uns zudem eine gewisse Flexibilität, da ihre Früchte während der Ernte zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten geerntet werden können“, sagte er.

Allerdings ist Natura Rodos wie fast jeder andere Olivenölproduzent im Mittelmeerraum vom Klimawandel betroffen.

"„Die erhöhten Temperaturen während der Blütezeit der Bäume und der deutliche Rückgang der Niederschläge wirken sich auf den Olivenölertrag unserer Bäume aus“, sagte Kallas. ​"Wir mussten die meisten unserer Olivenhaine bewässern, um unsere Produktionskapazität und die hohen organoleptischen Eigenschaften unserer Olivenöle aufrechtzuerhalten.“

Kallas fügte hinzu, dass Waldbrände eine weitere große Bedrohung für die Bauern auf Rhodos seien, da jedes Jahr viele Olivenbäume der Insel verbrennen.

Der Klimawandel ist für die Produzenten auf der Insel Rhodos eine ständige Herausforderung. (Foto: Natura Rodos)

"Unsere Bäume sind bisher von den Bränden verschont geblieben, aber wir haben festgestellt, dass unsere Umsätze in den von Bränden betroffenen Gebieten erheblich zurückgehen“, sagte er.

"„Brände sind ein unvorhersehbarer Faktor, der allen Olivenbauern der Insel Sorgen bereitet“, fügte Kallas hinzu. ​"Aus diesem Grund befreien wir unsere Haine im Sommer regelmäßig von trockenem Gras und Unkraut und treffen sämtliche Brandschutzmaßnahmen.“

Rhodos, in Griechenland bekannt als ​'„Emerald Island“ ist die viertgrößte Insel des Landes und Heimat von mehr als 1.5 Millionen Olivenbäumen, hauptsächlich griechischer Sorten.

Im August letzten Jahres wurden große Teile landwirtschaftlicher Nutzfläche, darunter 50,000 Olivenbäume, durch einen Waldbrand beschädigt der über zehn Tage lang in Zentral- und Ost-Rhodos brannte.

Kallas betonte, dass es das ständige Ziel von Natura Rodos sei, die höchste Qualität seiner Olivenöle aufrechtzuerhalten.

"Wir halten den Säuregehalt unseres extra nativen Olivenöls niedrig und überwachen während der Extraktion ständig alle Parameter, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der Grenzwerte liegen“, sagte er. ​" Wir ziehen es vor, eine geringere Ölmenge zu erhalten, als die feinen organoleptischen Eigenschaften unserer Olivenöle zu verlieren.“

"Wir wussten, dass wir ein Qualitätsprodukt in den Händen hielten, deshalb entschieden wir uns, gleich am New Yorker Wettbewerb teilzunehmen“, fügte Kallas hinzu. ​"Unsere Insel Rhodos erhält auch Anerkennung durch unsere Anerkennung bei der NYIOOCund wird als ein Ort bekannt, der qualitativ hochwertige, schmackhafte landwirtschaftliche Produkte produziert.“