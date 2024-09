Peloponnesische Aromen in amerikanische Küchen bringen

Als sich die griechischstämmige Amerikanerin Katerina Mountanos in den USA niederließ und eine Familie gründete, war sie vom Geschmack der meisten griechischen Olivenöle, die in amerikanischen Supermärkten verkauft wurden, enttäuscht.

"Als ich meine eigene Familie gründete, begann ich mehr zu Hause zu kochen“, erzählte Mountanos Olive Oil Times. ​"Ich habe das gefunden Griechisches natives Olivenöl extra im Supermarkt hier schmeckte überhaupt nicht wie das, was meine Familie in Griechenland produzierte und genoss.“

Obwohl Mountanos hauptsächlich in London und New York aufwuchs, verbrachte sie die Sommer ihrer Kindheit im Haus ihrer Familie in der malerischen Kleinstadt Koroni auf der südlichen Peloponnes.

"Dieses idyllische Dorf hat schon immer das wahre Griechenland verkörpert“, sagte sie. ​"Ich bin nicht sicher, ob ich das Geräusch des Meeres, den Geruch des Salzes und den Geschmack des Olivenöls in Worte fassen kann.“

Koroni gilt als Ursprungsort der Olivensorte Koroneiki. Im 19.th Im Jahrhundert entwickelte sich die Stadt schnell und die lokale Wirtschaft wuchs auf der Grundlage der Produktion von Olivenöl, Rosinen und Töpferwaren.

"„Ich bin mit dem Wissen aufgewachsen, wie gutes Olivenöl schmeckt“, sagte Mountanos. ​" Ich wusste, dass ich das gute Zeug in die USA bringen wollte“

Bevor er sich in die Welt der Olivenölproduktion wagte, absolvierte Mountanos auch Olivenöl Sommelier-Kurs tiefer in die Vorzüge und Qualitäten einzutauchen Natives Olivenöl extra.

Katerina Mountanos gründete Kosterina, um extra natives Olivenöl und Tafeloliven aus der Peloponnes in die Vereinigten Staaten zu bringen. (Foto: Kosterina)

"Ich war überwältigt von der Nutzen für die Gesundheit Olivenöl, wenn [die Oliven] früh geerntet und richtig gemahlen werden“, sagte sie. ​"Ich habe etwas über die erfahren Polyphenole in extra nativem Olivenöl enthalten und die Geschichte des Forscherteams, das sie entdeckt hat.“

"Ich beschloss, meine Bemühungen auf die Herstellung eines nativen Olivenöls extra zu konzentrieren, das authentisch mediterran ist, köstlich riecht, schmeckt und sich gut zum Kochen eignet und vor allem voller gesundheitlicher Vorteile steckt“, fügte Mountanos hinzu.

Olivenöl-Polyphenole wie Oleuropein, Hydroxytyrosol und Oleocanthal, sind natürlich vorkommende Pflanzenstoffe, die als Antioxidantien wirken.

Insbesondere Oleocanthal, das ausschließlich in extra nativem Olivenöl vorkommt, hat nachweislich die gleiche Wirkung auf den menschlichen Körper wie Ibuprofen, ein entzündungshemmendes Medikament, das Schmerzen, Fieber und Entzündungen lindert.

Kösterina, das von Mountanos (auch bekannt als Katina) und ihrem Ehemann Kostas gegründete Unternehmen, brachte 2020 seine erste Marke abgefüllten Olivenöls auf den Markt. Das hochphenolhaltige extra native Olivenöl Kosterina Original wird aus früh geernteten Koroneiki-Oliven hergestellt, die im südlichen Peloponnes angebaut werden.

Kosterina konserviert auch Kalamata- und grüne Konservolia-Tafeloliven. (Foto: Kosterina)

Seitdem hat Kosterina sein Angebot an Olivenölen um das Kosterina Everyday Olivenöl erweitert, ein biologisches extra natives Olivenöl, das sich am besten eignet für Kochen und Backen, und die Linie aromatisierter nativer Olivenöle extra mit griechischen Kräutern und Knoblauch.

"„Erstklassiges, extra natives Olivenöl mit hohem Polyphenolgehalt war schon immer das Herzstück unserer Marke“, sagte Mountanos. ​"Wir möchten den Menschen helfen, länger und genussvoller zu leben.“

"Der Geschmack ist ein Qualitätsindikator und zu viele Amerikaner verpassen nicht nur den unwiderstehlichen Geschmack von nativem Olivenöl extra, sondern auch die antioxidative Superkraft früh geernteter Oliven“, fügte sie hinzu.

Engagement für Qualität und Authentizität hat sich für Kosterina gelohnt und dem Unternehmen einen Silberpreis bei der diesjährigen NYIOOC World Olive Oil Competition für die sortenreine Kosterina Original, seine erste Teilnahme am Wettbewerb.

In Kosterinas Olivenhainen in Koroni beginnt die Ernte. (Foto: Kosterina)

Es überrascht nicht, dass Mountanos griechische Vorfahren und ihre Leidenschaft für authentische griechische Aromen sie auch in das Geschäft mit Tafeloliven geführt haben; eine kürzliche Ergänzung der mediterranen Produktpalette von Kosterina sind die natürlich getrockneten Kalamata- und grünen Konservolia-Tafeloliven des Unternehmens.

Wieder einmal reiste Mountanos zurück in ihre Kindheit, um die Werkzeuge zu finden, von denen sie glaubte, sie würden

besser zu Kosterinas neuem Projekt passen.

"„Als ich jung war und meine Sommer in Koroni verbrachte, banden meine Großmutter und andere Einheimische einen Sack mit Oliven aus dem Haus zu und ließen sie monatelang im Meer trocknen“, sagte Mountanos.

"Fast alle Oliven, die ich hier in den USA gesehen habe, waren geschmacklose schwarze Oliven, die höchstwahrscheinlich in Lauge eingelegt wurden, wodurch der Olive alle gesunden Nährstoffe entzogen werden“, fügte sie hinzu. ​"Als wir also unseren Produzenten in Griechenland fanden, der seine Oliven auf natürliche Weise in Meersalz einlegte, wussten wir, dass wir den richtigen Produzenten gefunden hatten, um qualitativ hochwertige griechische Oliven in die Vereinigten Staaten zu bringen.“

Kosterina erhielt einen Silberpreis bei der 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition. (Foto: Kosterina)

Einer Quelle zufolge wurden die ersten in Salzwasser eingelegten Oliven in der Antike zufällig irgendwo auf dem Meer Griechenlands entdeckt: In seinem epischen Gedicht Aeneis vom 1st Jahrhundert v. Chr. erzählt der römische Dichter Vergil die Geschichte eines griechischen Fischers, der beim Fischen Oliven im Wasser schwimmen sah. Als er sie probierte, stellte er fest, dass sie ihren bitteren Geschmack verloren hatten und nun ein einzigartiges Aroma hatten.

Mountanos sagte, dass durch die natürliche Lagerung der Oliven in Meersalzlake über sechs bis zwölf Monate fermentierte Oliven mit einem hohen Anteil an Probiotika entstehen, Bakterien, die als unverzichtbar für einen gesunden Darm gelten.

"„Natives Olivenöl extra wird in großem Stil als herzgesund bezeichnet, aber Oliven sind selbst eine wahre Quelle wichtiger Nährstoffe“, fügte sie hinzu. ​"Oliven sind außerdem reich an einfach ungesättigten Fetten, die die Herz-Kreislauf-Gesundheit fördern und Eisen, Kupfer, Kalzium und Ballaststoffe enthalten.“

"Ich schätze mich glücklich und möchte die bemerkenswerten Schätze Südgriechenlands so gut wie möglich weitergeben“, sagte Mountanos. ​"Meine Heimatstadt Koroni und die Erinnerungen, die meine Familie und ich dort geschaffen haben, sind mit allem verwoben, was wir bei Kosterina tun.“

"Unsere Mission ist es, weiterhin zu beweisen, dass gesund auch lecker sein kann und dass die moderne Mittelmeer-Diät ist das Beste für die allgemeine Gesundheit“, schloss sie.