Die Olivenölproduktion steigt langsam aber stetig in den Provinz Buenos Aires, angetrieben durch neu gepflanzte Olivenbäume im Bezirk Coronel Dorrego.

Vor etwa 50 Jahren wurden in Coronel Dorrego, 525 Kilometer südlich der Landeshauptstadt, erstmals Olivenbäume angepflanzt. Seitdem haben sie sich auf rund 2,500 Hektar ausgeweitet und tragen etwa die Hälfte zur jährlichen Olivenölproduktion der Provinz bei.

Nach Angaben der argentinischen Olivenföderation (FOA) ist die Provinz Buenos Aires für zwei Prozent der nationalen Produktion verantwortlich. Etwa 96 Prozent der argentinischen Olivenölproduktion findet in den westlichen Regionen San Juan, La Rioja, Catamarca und Mendoza statt.

Siehe auch: Potenzial für große Veränderungen in Argentinien gibt Produzenten und Exporteuren Hoffnung

Im Bestreben, den Olivenanbau in der Region auszuweiten, arbeiten lokale Erzeuger mit dem National Agricultural Technology Institute (INTA) zusammen, um die besten Plätze im Bezirk zu finden, an denen mehr Bäume angepflanzt werden können und eine regionale Marke entwickelt werden kann.

Trotz des deutlich anderen Klimas als im trockeneren und gebirgigeren Westen Argentiniens erklärt José Massigoge, Forscher am INTA Barrow in Buenos Aires, gegenüber den Lokalmedien, dass sich die Boden- und Klimabedingungen noch immer gut für den Olivenanbau eignen.

"So verfügt beispielsweise die Gegend um Dorrego, insbesondere in Küstennähe, über hervorragend geeignete Böden mit sandigem Lehm, der eine ausgezeichnete Entwässerung bietet – eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Olivenanbau“, sagte er. ​"Obwohl der Olivenbaum eine widerstandsfähige Pflanze ist, benötigt er eine gute Drainage für seine Wurzeln, eine Voraussetzung, die in dieser Region ausreichend erfüllt ist.“

Die Produzenten sagten, dass die thermische Amplitude die allmähliche Reifung der Frucht fördert, was zu erhöhten Phenolwerten und einem hohen Anteil an Ölsäure führt.

Massigoge bemerkte: ​"Die kühlen Temperaturen während der frühen Ernte tragen zur Anwesenheit von Polyphenole und andere wichtige Verbindungen, die dem Öl Bitterkeit verleihen. Darüber hinaus ist dieser Zustand vorteilhaft für die Konservierung des Öls und gewährleistet eine hohe Haltbarkeit über die Zeit.“

Federico Bottini, Partner bei Agroliva, fügte hinzu, dass durch die deutlichen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht Olivenöle mit interessanten organoleptischen Eigenschaften entstehen.

"Ein weiterer bemerkenswerter Unterschied ist die Verfügbarkeit von Wasserressourcen; die Region erhält jährlich etwa 600 Millimeter Niederschlag, was erheblich mehr ist als in den größten Plantagengebieten des Landes“, sagte er. ​"Bewässerung ist in unserer Region zwar notwendig, dient aber in erster Linie als ergänzende Maßnahme. Darüber hinaus wirkt sich das kühlere Klima während der Erntezeit positiv auf die Qualität der Produkte aus.“

"Obwohl ich auf diesem Gebiet keine Fachkenntnisse besitze, kann ich bestätigen, dass unsere Öle sowohl bei physikalisch-chemischen als auch bei sensorischen Prüfungen durchweg hervorragende Ergebnisse erzielen“, fügte er hinzu. ​"Deshalb erzielen wir bei verschiedenen Wettbewerben durchweg gute Ergebnisse.“

Argentinien bleibt ein relativ bescheidenes Natives Olivenöl extra Produzent im Vergleich zu den größten Produzenten im Mittelmeerraum. Laut Angaben des Internationalen Olivenrates hat das Land in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 31,800 Tonnen pro Jahr geerntet und ist damit der größte Produzent außerhalb des Mittelmeerraums.

Die Produzenten rechnen jedoch mit einer Ernterückgang in diesem Jahr, da viele Haine in eine ​'Zu den typischen Nebenwirkungen zählen „Fehljahre“ im natürlichen Fruchtzyklus, ein Mangel an kalten Stunden und extreme Wetterereignisse.

Dennoch pflanzen die Bauern im ganzen Land, vor allem in San Juan und La Rioja, weiterhin neue Olivenbäume an, um der steigenden Nachfrage in den Vereinigten Staaten gerecht zu werden und Europa.

Die ersten Plantagen in Buenos Aires begannen Ende der 1940er Jahre. Damals wurden hauptsächlich Picual- und Arbequina-Bäume angebaut und die Produktion erfolgte nach traditionellen Methoden.

In der modernen Praxis werden in der Region jedoch inzwischen auch Arbosana- und Koroneiki-Bäume in Olivenhainen mit hoher Dichte angepflanzt, in denen mehr als 2,000 Olivenbäume pro Hektar stehen.

Federico Hollender, der Besitzer von Estilo Oliva in Coronel Dorrego, erinnert sich an die Anpassung an modernere Technologien.

"Wir haben uns entschieden, zu lernen, die neuesten Technologien in diesem Bereich zu übernehmen und uns für das superintensive System zu entscheiden“, sagte er. ​"Dann begannen wir, weitere Hektar mit anderen Olivenbaumsorten zu bepflanzen, und wir beschlossen, weiter anzubauen.“

Die Produzenten sind optimistisch, dass der Olivenanbau in der Provinz Buenos Aires weiter expandieren wird und unterstützen die Einführung eines internationalen Olivenöl-Wettbewerbs in der Hauptstadt.