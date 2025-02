Berühmter sizilianischer Landwirt bewahrt traditionelle Landschaften und Kulturpflanzen

In Buccheri, dem höchstgelegenen Dorf in den Hybläischen Bergen Siziliens, ragen tausendjährige Olivenbäume imposant hervor, als uralte Wächter des Territoriums, in dem Agrestis.

"„Unsere Obstgärten bestehen größtenteils aus jahrhundertealten Bäumen, einige von ihnen sind wahrscheinlich über tausend Jahre alt“, sagte Miteigentümer Pietro Nicotra.

Agrestis wurde 2003 im Südosten Siziliens von Nicotras Vater Lorenzo und seinem Freund Giuseppe Paparone gegründet. Das Unternehmen strebt nach Qualität und hebt die einheimische Olivensorte hervor. Tonda Iblea.

Unser Ziel ist nicht nur die Herstellung hochwertiger nativer Olivenöle und Oliven, sondern auch der Schutz dieser alten Haine. - Pietro Nicotra, Miteigentümer, Agrestis

"„Unsere Olivenbäume sind auf diesen steilen Hängen nach einem ausgedehnten, ungleichmäßigen Pflanzmuster verstreut“, sagte Nicotra. ​"Im Frühling verwandeln sich die Zwischenräume in blühende Wiesen. Bio-Management ermöglicht es uns, die Haine gesund, blühend und reich an Artenvielfalt zu halten.“

Einst hauptsächlich als Tafelolive konsumiert, wird Tonda Iblea zunehmend zur Herstellung von preisgekrönten Natives Olivenöl extra.

Eine davon ist Agrestis Fiore d'Oro DOP, eine sortenreine Sorte, die fünf Goldpreise bei den NYIOOC World Olive Oil Competition, dank seines komplexen Profils. Seine grünen Tomaten-, Apfel- und Balsamico-Düfte verschmelzen mit Noten von Saubohnen, Spargel, Sellerie und Basilikum.

"„Agrestis war eines der ersten Unternehmen in der Region, das eine frühe Ernte durchführte“, sagte Nicotra. ​"Bedenken Sie, dass hier früher die Ernte traditionell am 8. Dezember [Tag der Heiligen Maria, ein Feiertag in Italien] begann.“

"Als Kinder halfen wir unseren Eltern beim Olivenpflücken während Weihnachtsferien," er fügte hinzu. ​"Sie haben im November mit der Ernte begonnen, dann im Oktober und jetzt ernten wir die ersten Früchte Ende September.“

Heute bewirtschaftet Nicotra die Farm zusammen mit seiner Schwester Julia, seinem Vater und Salvatore Paparone, dem Sohn des Mitbegründers des Unternehmens. Julia kam vor zwei Jahren zum Team und ist für die Kommunikation des Unternehmens zuständig.

Lorenzo und Pietro Nicotra unter einem alten Olivenbaum auf der Agrestis-Farm. (Foto: Agrestis)

"„Dank unserer Mutter Rosa, die aus Deutschland stammt, sind Julia und ich zweisprachig und das hat mich dazu bewogen, ein sprachliches Gymnasium zu besuchen“, sagt Nicotra. ​"Dann habe ich einen Master in Betriebswirtschaft gemacht, während Salvatore Lebensmittelwissenschaft und -technologie studierte. Da wir unterschiedliche Bildungshintergründe haben, können wir unsere jeweiligen Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich des Unternehmens einsetzen.“

Ein Team von Feldarbeitern unterstützt das Team das ganze Jahr über. In einer guten Erntesaison sind bis zu 30 Personen damit beschäftigt, die Früchte von 20,000 Bäumen einzusammeln. Die Haine erstrecken sich über 120 Hektar, die das Unternehmen teilweise besitzt und teilweise pachtet.

"Wir wissen nicht, wer unsere Olivenbäume gepflanzt hat“, sagte Nicotra. ​"Ich habe eine Legende über die Griechen gehört, die mit Schiffen ankamen, da das Tal, in dem sich heute die Obstgärten befinden, ein schiffbarer Fluss war, an dessen Ufern wilde Olivenbäume fanden und diese domestizierten. Dies deutet jedoch darauf hin, dass der Olivenanbau von den alten Bevölkerungen verbreitet wurde, die sich in diesem Gebiet niederließen.“

Noch früher, vor Millionen von Jahren, waren die Hybläischen Berge ein unterseeischer Vulkankomplex, der durch tektonische Hebungen entstand. Dies führte zu fruchtbarem Boden, auf dem heute in einer Höhe zwischen 600 und 700 Metern Olivenbäume gedeihen.

Das weitverzweigte Wurzelwerk der uralten Bäume kann Wasser aus tiefen Bodenschichten aufnehmen und ist somit widerstandsfähig gegen lange Dürreperioden auf der Insel.

"Diese alten Olivenbäume müssen nicht bewässert werden und aufgrund der unregelmäßigen Anordnung der alten Obstgärten ist es ohnehin nicht möglich, ein Bewässerungssystem einzurichten“, sagte Nicotra. ​"Doch in letzter Zeit haben sie stärker mit dem anhaltenden Wasserstress zu kämpfen.“

"Tatsächlich mussten wir mit den Auswirkungen des Klimawandels fertig werden, der zu einer geringeren Produktion für zwei aufeinanderfolgende Jahre," er fügte hinzu.

Der sizilianische Landwirt sagte, dass die größten Probleme während der Blütezeit des Olivenbaums auftraten, der im Allgemeinen empfindlichsten Phase des Lebenszyklus eines Baumes.

"„Wir gingen schnell von eisigen Wintertemperaturen zu extremer Hitze und Schwüle über, als gäbe es keinen Frühling“, sagte Nicotra. ​"Hier in den Bergen haben wir feuchte Nächte mit Frost, und wenn die Morgentemperatur 28 bis 30 Grad Celsius erreicht, verbrennen die Blumen leicht, so wie es im letzten Jahr passiert ist.“

Darüber hinaus sagte Nicotra, dass Tonda Iblea aufgrund seiner Sorteneigenschaften ideale klimatische Bedingungen für eine gute Bestäubung benötigt. Um diesen Prozess zu erleichtern, pflanzten die alten Bauern daneben bestäubende Sorten wie Biancolilla, Nocellara und die lokal als Oliva Lunga bezeichnete Sorte, die Agrestis heute zur Herstellung von Mischungen verwendet.

Lorenzo Nicotra erntet Oliven mit einem Rastrello oder einer Handharke. (Foto: Agrestis)

Das Unternehmen verlässt sich auf eine Mühle in der nahegelegenen Stadt Ragusa, um die Früchte innerhalb weniger Stunden nach der Ernte zu verarbeiten. Die hochmodernen Maschinen der Mühle ermöglichen eine optimale Extraktion der sechs extra nativen Olivenöle, die Agrestis produziert. Einige davon sind mit der geschützten Ursprungsbezeichnung Monti Iblei (g.U.) zertifiziert und die Geschützte geografische Angabe „Sicilia“ (g.g.A.).

"Aufgrund des Produktionsrückgangs waren für die letzte Ernte weniger Arbeiter erforderlich und sie war früher beendet“, sagte Nicotra. ​"Anfang Dezember haben wir die letzten Früchte geerntet, die zu Tafeloliven verarbeitet werden sollen. Im Sommer beobachten wir alle Pflanzen und entscheiden anhand der Fruchtmenge, welche wir für diesen Zweck beiseitelegen.“

Neben der Verarbeitung von Oliven in Solehat das Unternehmen eine alte Trockensalzmethode wiederbelebt, die ​'Passuluna.‘ Bei dieser Methode werden die Früchte einen Monat lang in Fässer mit Salz gegeben und ständig gewendet. Das Ergebnis ist ein Produkt mit intensivem Geschmack.

"Unser Ziel ist nicht nur, hochwertiges natives Olivenöl extra und Oliven herzustellen, sondern auch diese alten Haine und ihr Territorium zu schützen“, sagte Nicotra. ​"Lassen Sie mich sagen, dass es bei unserer Aufgabe darum geht, dieses Land zu bewahren.“

Er erklärte, dass früher jede Familie in diesem kleinen Bergdorf ihren eigenen Obstgarten pflegte, aber heute viele Parzellen aufgrund des fehlenden Generationswechsels aufgegeben wurden. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen verlassene und halb verlassene Obstgärten gemietet oder gekauft, um beleben Sie sie wieder.

"„Mit unserer Arbeit halten wir die Obstgärten sauber, verhindern Waldbrände und verringern hydrogeologische Risiken“, sagte Nicotra. ​"Im Sommer, wenn die Temperaturen sehr hoch sind, kann sich ein Waldbrand leichter ausbreiten, wenn die Felder mit Gras und Büschen überwuchert sind, und ein kleines Feuer kann einen Olivenbaum, der dort seit Jahrhunderten steht, im Handumdrehen zerstören.“

Wenn Sie das Gras regelmäßig mähen und Schnittreste entfernen, können Sie verhindern, dass sich Gestrüpp ansammelt und Brände entfacht. (Foto: Agrestis)

"Wenn dann das Land verbrennt und die Pflanzen es mit ihren Wurzeln nicht mehr stützen, kann es nach sintflutartigen Regenfällen leicht zu Schlammlawinen kommen“, fügte er hinzu. ​"Es ist allgemein bekannt, dass diese Situation noch verschärft wird durch KlimawandelUnser Ziel ist ein nachhaltiger Olivenanbau, der auf der Grundlage von wissenschaftliche Erkenntnisse, hilft, dieses Problem zu bewältigen.“

Wenn das Team einen Olivenhain wiederherstellt, werden vernachlässigte Pflanzen normalerweise einem Reformschnitt unterzogen, bei dem die Hauptäste abgeschnitten werden. Dies bedeutet eine Wartezeit von mehreren Jahren, bevor neue Triebe sprießen und die Olivenbäume wieder Früchte tragen.

"Die Arbeit auf diesem abschüssigen Gelände erfordert mehr Aufwand und treibt die Produktionskosten in die Höhe“, sagte Nicotra. ​"Dies kommt zu den Klimaproblemen hinzu, mit denen wir konfrontiert sind, und dem daraus resultierenden Produktionsrückgang in den letzten Jahren. Und doch hält uns das nicht davon ab, unseren Weg fortzusetzen und uns zu verbessern, indem wir versuchen, auch in dieser schwierigen Zeit für den Olivenanbau unser Bestes zu geben.“

Er erwähnte die Kommentare einiger Besucher, die von der Hartnäckigkeit seines Teams bei der Arbeit und dem Streben nach Qualität in einem so anspruchsvollen Kontext beeindruckt waren.

"Vor einiger Zeit erzählte mir ein erfahrener Agronom am Ende einer Feldbesichtigung, dass wir ​'„Man sollte dafür bezahlt werden, hier weiter zu arbeiten, weil das seiner Meinung nach wirtschaftlich nicht machbar ist“, sagte Nicotra. ​"Er nannte uns verrückt und fragte sich, wie wir diese Parzellen bewirtschaften und dennoch ein florierendes Unternehmen sein könnten.“

"Und noch immer machen wir mit Leidenschaft und Engagement weiter an dieser Arbeit, die uns so viel Befriedigung verschafft“, schloss er. ​"Unsere Produkte werden allgemein geschätzt und unsere Kunden wissen, dass die von uns gebotene Qualität Hand in Hand mit unserem Engagement zum Schutz dieser alten Olivenbäume und ihrer Umgebung geht, die ein wahres Erbe für uns alle sind.“