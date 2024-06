Kroatische Produzenten verraten die Geheimnisse ihres preisgekrönten Erfolgs

Nach einer herausfordernden Ernte sind die kroatischen Olivenbauern mit ihren Erfolgen im Jahr 2024 zufrieden NYIOOC World Olive Oil Competition.

Produzenten aus dem südosteuropäischen Land erhielten beim Wettbewerb die vierthöchste Anzahl an Auszeichnungen – 80 von 97 Einsendungen. Nach Angaben des Olive Oil Times WeltranglisteNur Italien (148), die Vereinigten Staaten (96) und Spanien (83) gewannen mehr Auszeichnungen.

Kroatien ist ein kleines Land, aber eine Supermacht in der Qualität von Olivenölen, was Jahr für Jahr bestätigt wird. - Ivica Vlatković, Präsident des Zadarer Olivenbauernverbandes

Landwirte und Müller wiesen jedoch schnell darauf hin, dass ihre Erfolgsquote mit 82 Prozent die höchste aller Länder war, die mehr als zehn Beiträge eingereicht hatten Natives Olivenöl extra Proben zum Weltwettbewerb.

Kroatische Produzenten feierten ihren Erfolg trotz widriger Umstände, darunter extreme klimatische Bedingungen und Schädlinge.

Siehe auch: Die besten nativen Olivenöle extra aus Kroatien

Kaltes Wetter im Frühling, gefolgt von Regen zum Zeitpunkt der Blüte und Bestäubung, führte zu einem geringeren Fruchtansatz an den Bäumen. Es folgte die Entstehung des Olivenfruchtfliege vor der Ernte, was sich auf die Menge und Qualität des Olivenöls auswirkte.

"Wir haben in einem starken Wettbewerb mit viel weniger registrierten Ölen als unsere Hauptkonkurrenten den vierten Platz gewonnen“, sagte Ante Vulin, der Eigentümer von Antino, das für eine mittlere Oblica mit einem Gold Award ausgezeichnet wurde.

Der Produzent züchtet 1,000 Olivenbäume, von denen 550 in Produktion sind, entlang der Ufer des Vrana-Sees, Kroatiens größtem See, in der norddalmatinischen Region Pakoštane.

Zusammen mit Vulin erhielten drei weitere Produzenten aus der etwas kleineren Gemeinde als Manhattan fünf Auszeichnungen beim Weltwettbewerb.

Tomislav Čudina von Olea Viola erhielt einen Gold Award für eine mittlere Mischung; Vinko Lalin von OPG Lalin erhielt zwei Silberauszeichnungen für eine Mischung und Oblica; und Mario Barešić von Kapitän Drage erhielt einen Gold Award für eine Oblica.

"Wir haben keine großen Wälder oder Ölmengen“, sagte Vulin. ​"Wir haben nicht einmal Mühlen. Aber wir haben eine Tradition, eine natürliche Art, gesunde Früchte anzubauen und erstklassiges Öl herzustellen, das wir durch Kaltpressung gewinnen.“

Kroatische Produzenten feierten ihren Erfolg nach einer schwierigen Ernte.

Ivica Vlatković, der Präsident des Kreis-Olivenbauernverbandes und eines preisgekrönter Produzent aus dem nahegelegenen Novigrad, lobte ebenfalls den immensen Erfolg des Landes trotz seiner geringen Größe.

In Kroatien leben etwa 3.8 Millionen Menschen. Nach Angaben der Europäischen Kommission produzierte das Land im Erntejahr 3,500/2023 24 Tonnen Olivenöl, etwa zehn Prozent unter dem Durchschnitt der vorangegangenen vier Jahre.

"Kroatien ist ein kleines Land, aber eine Supermacht in der Qualität von Olivenölen, was sich Jahr für Jahr bestätigt“, sagte Vlatković, der weithin als bester Olivenbauer unter Ärzten und als bester Arzt unter Olivenbauern gilt.

Seit 2017 hat er außerdem 15 Auszeichnungen bei der erhalten NYIOOCDamit ist er der erfolgreichste Produzent des Landes beim Wettbewerb.

Seit Tomislav Duvnjak, Inhaber von Vodice, ins Leben gerufen koordinierte Anstrengung Um kleine dalmatinische Produzenten zu organisieren und zu finanzieren, damit sie 2021 Beiträge nach New York schicken können, gehört Kroatien seit jeher zu den größten Gewinnern des Weltwettbewerbs.

Siehe auch: Berichterstattung über den Weltwettbewerb

Vlatković sagte, dass er und andere Produzenten jetzt ​"live für den Tag“, an dem Kroatien die meisten Auszeichnungen beim Wettbewerb gewinnt.

"„Olivenöle kommen aus der ganzen Welt, wo Oliven angebaut werden, nach New York“, sagte er. ​"Deshalb stellt es die Weltmeisterschaft in der Bewertung der Olivenölqualität dar. Auf globaler Ebene bestätigen kroatische Olivenöle seit Jahren ihre hohe Qualität hinsichtlich der Anzahl der versendeten und ausgezeichneten Öle.“

Werbung

Werbung

Vlatković sagte, die kroatischen Produzenten seien ermutigt zu sehen, dass sie ähnliche Ergebnisse erzielen wie ihre Kollegen in bekannteren Olivenanbauländern.

Er führte den unverhältnismäßigen Erfolg des Landes auf mehrere Faktoren zurück, darunter die Mentalität der kroatischen Produzenten, von denen viele Kleinbauern sind, die sich der Pflege einer kleinen Anzahl Bäume widmen.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg des Landes ist die Berufsausbildung, die diese Olivenbauern durch regionale und landesweite Verbände erhalten.

Darüber hinaus wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um hochwertige Ölmühlen mit ausreichender Kapazität zu bauen, um die Ernte noch am selben Tag zu verarbeiten.

Vlatković lobte auch die Rolle lokaler Verkostungsgremien, die Olivenbauern dabei helfen, Mängel zu erkennen und deren Ursachen zu ermitteln.

Abschließend sagte er, dass viele Erzeuger an zahlreichen lokalen und nationalen Veranstaltungen teilnehmen und so einen Wettbewerbsgeist und eine Kultur der Verbesserung in der Branche schaffen.

"Hätten kroatische Olivenbauern statt 97 mindestens genauso viele ihrer Öle an die geliefert NYIOOC Ich bin mir sicher, dass sie [wie es Produzenten aus anderen Ländern taten] mehr Gold-Auszeichnungen gewonnen und damit allen gezeigt hätten, wie weit Kroatien bei der Produktion erstklassiger nativer Olivenöle extra gekommen ist“, sagte Vlatković.

Er fügte hinzu, dass die Bedingungen in den Wäldern vor dem Erntejahr 2024/25 gut seien.

"„Die Situation in den Olivenhainen ist vielversprechend“, sagte Vlatković. ​"Der Frühling brachte ausreichend Feuchtigkeit. Die Temperaturen sind nahezu ideal, sodass die Olivenbäume voller Blumen sind.“

"Wir erwarten auch eine gute Bestäubung“, fügte er hinzu. ​"Die Ernte ist noch in weiter Ferne, aber die Chancen stehen gut, dass die Kampagne erfolgreich sein wird. Viel erfolgreicher als letztes Jahr, was mehr Öl bei der weltweit größten Qualitätsbewertung in New York bedeutet.“