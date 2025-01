Entdecken Sie preisgekröntes Olivenöl im südlichen Hochland Brasiliens

Im Herzen des südlichsten brasilianischen Bundesstaates Rio Grande do Sul liegt ein riesiger Park, der der Natur und den Olivenbäumen gewidmet ist. Er ist die Quelle preisgekrönter Natives Olivenöl extra.

Der Park erstreckt sich über Dutzende Hektar und ist Heimat einer vielfältigen Pflanzen- und Tiervielfalt sowie Tausender Olivenbäume. Jedes Jahr bestaunen Hunderttausende Besucher die natürliche Pracht des Parks.

Der Parque Olivas do Gramado liegt in den üppig grünen Hügeln der Caí-Region, etwa zwei Stunden nördlich von Porto Alegre. Der Olivenpark wurde vor sechs Jahren offiziell für Besucher geöffnet und wurzelt in einer reichen Familientradition.

"Der Park feierte im Dezember seinen sechsten Geburtstag“, sagte André Bertolucci, Miteigentümer von Olivenhaine von Gramado. ​"Die Grundlagen, darunter touristische Infrastruktur, Zufahrtsstraßen, Olivenhaine, Maschinen und Ausrüstung, wurden jedoch Mitte der 2010er Jahre gelegt, als die ersten Investitionen auf unserem Familiengrundstück getätigt wurden, um uns einen großen Traum zu erfüllen.“

Seit 2023 hat Olivas do Gramado zwei Silber-Auszeichnungen in Folge erhalten NYIOOC World Olive Oil Competition Ausgaben für seine delikate Mischung aus Arbequina-, Picual-, Frantoio-, Koroneiki-, Ascolana- und Manzanilla-Oliven.

Die Familie stützte sich auf die Expertise des Patriarchen Pedro Bertolucci, der seit den 1980er Jahren den Tourismus in Brasilien förderte.

"„Zusammen mit meinen Geschwistern Paula und Daniel und unserer verstorbenen Mutter Susana Bertolucci besuchten wir Olivenhaine in Ländern wie Portugal, Spanien und Italien und stellten fest, dass der Olivenanbau in Brasilien noch in den Kinderschuhen steckte“, sagte Bertolucci.

Es war dann, dass Öltourismus wurde zur treibenden Kraft hinter einem neuen Projekt.

Zu den touristischen Angeboten in Olivas do Gramado gehört für Besucher die Möglichkeit, ihre eigenen Olivenölmischungen herzustellen. (Foto: Olivas do Gramado)

"Wir sahen darin eine einmalige Gelegenheit, den faszinierenden Prozess der Herstellung von hochwertigem nativem Olivenöl extra mit den Brasilianern zu teilen, bereichert durch eine Reihe gastronomischer, abenteuerlicher, besinnlicher und unterhaltsamer Erlebnisse, die nun den Kern der Aktivitäten bei Olivas do Gramado bilden“, sagte Bertolucci.

"Im Park können Besucher an einer sensorisch harmonisierten Verkostung teilnehmen und bis zu sieben verschiedene Olivenöle und aromatische Aufgüsse probieren, jeweils gepaart mit bestimmten Lebensmitteln“, fügte er hinzu. ​"Während der täglichen Präsentationen in fünf Sitzungen in unserem Auditorium mit 40 Sitzplätzen leiten unsere Sommeliers Minikurse zu Olivenöl und behandeln dabei Themen wie Ernte, Extraktion, sensorische Eigenschaften, Betrug, chemische Analyse und eine Einführung in die sensorische Bewertung.“

Die Familie Bertolucci investierte außerdem in einen Touristenzug, den Olivas Express, der durch den Olivenhain fährt, während ein Reiseleiter die Bepflanzung, die Bewirtschaftung des Olivenhains und die Ernte erklärt.

"Im Februar und März veranstalten wir ein Event namens „Nostra Oliva“, bei dem Besucher an der Olivenernte und Ölgewinnung teilnehmen und sogar ihr eigenes flüssiges Gold abfüllen können“, sagte Bertolucci.

"Der Tag endet mit einem Sonnenuntergang über den Canyons, Gast-DJs, einem üppigen Antipasti-Buffet und natürlich unserem frisch zubereiteten ungefilterten neues Öl," er fügte hinzu.

Laut Bertolucci zieht Olivas do Gramado jährlich 250,000 Besucher an und profitiert von seiner Lage als beliebtes lokales Touristenziel.

Der Eigentümer schätzt, dass jährlich eine Viertelmillion Menschen Olivas do Gramado besuchen, um etwas über Olivenöl zu lernen und die malerische Landschaft zu genießen. (Foto: Olivas do Gramado)

"„Mitten im Atlantischen Regenwald gelegen und mit atemberaubender Aussicht auf die Canyons von Pedras Brancas in der Umgebung von Gramado, einem von der italienisch-deutschen Kolonialisierung geprägten Gebiet in der Region Hortênsias im Rio Grande do Sul, ist dieser Traum Wirklichkeit geworden“, sagte Bertolucci.

Olivas do Gramado bewirtschaftet 29 Hektar Olivenhaine mit etwa 12,600 Olivenbäumen, darunter Arbequina, Koroneiki, Ascolana und Manzanilla. Auf dem Grundstück werden außerdem spanische, griechische und italienische Sorten angebaut.

Die meisten Olivenbäume sind etwa 10 Jahre alt, einige sind jünger. Mit zunehmendem Alter dieser Bäume erwartet das Unternehmen eine deutliche Steigerung der Olivenerträge.

Die Auswahl der geeigneten Sorten war für den Erfolg des Projekts von entscheidender Bedeutung.

"„Wir haben viel von Uruguay gelernt, insbesondere von der uruguayischen Olivenvereinigung (Asolur) und der Fakultät für Chemie der Universität der Uruguayischen Republik“, sagte Bertolucci.

"Uruguay hat eine lange Tradition im Olivenanbau in Südamerika und dient aufgrund der Ähnlichkeiten der Terroirs als hervorragendes Referenzland für den brasilianischen Olivenanbau“, fügte er hinzu. ​"Dies hat uns sehr dabei geholfen, die Sorten auszuwählen, die am besten für unseren Boden in der Serra Gaúcha geeignet sind.“

Laut Bertolucci ist der Umweltschutz eines der Grundprinzipien des brasilianischen Olivenanbaus.

"„Bei Olivas do Gramado bleiben alle Uferwälder vollständig erhalten und schützen den Hain vor Pilzen, Blattläusen, Schildläusen und anderen Krankheiten, die die Olivenbäume befallen könnten“, sagte er.

"Ein großer Teil der touristischen Infrastruktur wird durch eine Photovoltaikanlage mit Strom versorgt, die mithilfe von Sonnenkollektoren grüne Energie für die Mühle, das Labor, das Geschäft und das Restaurant erzeugt“, fügte Bertolucci hinzu.

Darüber hinaus bezieht das Unternehmen sein Wasser aus Quellen und artesischen Brunnen. Olivas do Gramado legt auch großen Wert auf die Abfallbehandlung.

Starke Regenfälle im vergangenen Frühjahr führten zu einer geringen Ernte und einer historisch niedrigen Olivenölproduktion im gesamten Rio Grande do Sul. (Foto: Olivas do Gramado)

"„Alle organischen Abfälle der Restaurants werden kompostiert und später als Dünger für die Olivenhaine und Biogärten verwendet“, sagte Bertolucci. ​"Nicht-organischer Abfall wie Karton, Aluminium und Kunststoff wird gesammelt, sortiert und in Containern gelagert, bevor er zum Recycling geschickt wird.“

"Der Erlös aus dem Verkauf dieser Materialien wird in die Instandhaltung von Mülltonnen und Containern, in die Touristenbeschilderung und in die Umwelterziehung unserer Mitarbeiter reinvestiert“, fügte er hinzu.

Das Unternehmen betreibt auch eine Abwasseraufbereitungsanlage, die Bertolucci wie folgt beschreibt: ​"auf dem neuesten Stand der Technik.“ Die Anlage wandelt Abwasser um in Grauwasser, das zur Außenreinigung verwendet wird.

"Darüber hinaus garantieren über 49 Hektar dauerhafte Schutzgebiete den vollständigen Erhalt der Flora und Fauna der Region“, sagte er.

Laut Bertolucci stehen die Olivenbauern in der Region Serra Gaúcha vor zwei großen Herausforderungen: Unter anderem steht ihnen der saure Basaltboden bevor, der einen hohen Aluminiumgehalt aufweist und regelmäßig gekalkt werden muss.

"Die zweite Herausforderung ist das steile Gelände, das die Installation von Schattennetzen und die Ernte erschwert“, bemerkt Bertolucci.

Trotz erheblicher Investitionen im Laufe der Jahre, sorgfältiger Planung und guter landwirtschaftlicher Praktiken sind die Erzeuger der Region weiterhin der zunehmenden Unberechenbarkeit des Wetters ausgesetzt.

"Im Jahr 2023 störten schwere Regenfälle von September bis August die Blüte-, Bestäubungs- und Befruchtungsphase der Olivenbäume im Süden Brasiliens“, erinnert sich Bertolucci. ​"Nur wenige Produzenten hatten im Jahr 2024 erfolgreiche Ernten, was enttäuschend war. Die offizielle Ernteeröffnung 2024 fand in Olivas do Gramado statt, da unser Mikroklima uns vor den schweren Auswirkungen schützte, mit denen die meisten Gaúcho-Produzenten konfrontiert waren.“

"Im Mai 2024 erlebten wir jedoch die größte Klimatragödie in der Geschichte des Landes. Sintflutartige Regenfälle verursachte Überschwemmungen, Erdrutsche und Schäden an der Infrastruktur, auch auf unserem Grundstück, wo die Hauptzufahrtsstraße zerstört wurde“, fügte er hinzu. ​"Wir mussten eine Nebenstraße öffnen und erhebliche Investitionen tätigen, um die beschädigte Straße zu reparieren.“

"Trotz dieser Rückschläge haben wir die Hauptzufahrtsstraße im Dezember dieses Jahres wiedereröffnet und hatten keine größeren Probleme mit den touristischen Einrichtungen, der Mühle oder dem Olivenhain“, fuhr Bertolucci fort.

Weitere Herausforderungen ergeben sich aus Krankheiten, die Olivenbäume befallen können.

"„In der Serra Gaúcha erfordern die hohe Luftfeuchtigkeit und der häufige Nebel eine sorgfältige Überwachung von Pilzen, die sich in dieser Umgebung leicht ausbreiten“, erklärte Bertolucci. ​"Andere Krankheiten wie Schildläuse, Blattläuse und Weiße Fliegen kommen seltener vor. Um unseren Olivenhain gesund zu halten, verwenden wir zum Schutz der Bäume zugelassene Fungizide und Insektizide.“

"„Wir testen derzeit Bioprodukte aus Polen auf Teilen unseres Olivenhains, um die Möglichkeit einer künftigen Umstellung auf ein biologisches Anbausystem zu prüfen“, fügte er hinzu.

Der nächste Schritt ist eine weitere Expansion: Sechs zusätzliche Hektar Olivenbäume sollen bald die Produktion aufnehmen.