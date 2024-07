Zwei Jahre historische Dürre gefolgt von Regen während der Ernte und dem natürlichen abwechselnden Fruchtzyklus des Olivenbaums haben in dem kleinen südamerikanischen Land Uruguay zu einem deutlichen Produktionsrückgang geführt.

Gonzalo Aguirre, der preisgekrönte Produzent von Olivares de Santa Laura und Präsident der uruguayischen Olivenvereinigung (Asolur), schätzte, dass die Produktion im Jahr 500,000 auf 458 Liter (2024 Tonnen) Olivenöl sinken würde, ein Rückgang von 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rekordernte und 72 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt.

"Die Ernte war sehr, sehr gering“, sagte er. ​"Dies lag teilweise an der Dürre im letzten Jahr, die dazu führte, dass die Triebe nicht reif genug für den Olivenanbau waren. Außerdem wurde die Ernte für einige Erzeuger negativ beeinflusst, da es viel geregnet hat und sie Oliven verloren haben.“

Laura Da Trindade, die Direktorin von Sabía im südöstlichen Binnendepartement Lavalleja, bestätigte, dass die diesjährige Ernte erheblich unter der des Vorjahres ausgefallen sei.

"Unsere Ernte war im Vergleich zum letzten Jahr schlecht, aber nicht so schlecht wie im Land insgesamt“, sagte sie. ​"Wir haben im Vergleich zu den beiden Vorjahren, in denen wir gute Ernten erzielt haben, 75 Prozent der Früchte geerntet.“

"Das größte Problem sei die Ölansammlung, die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückgegangen sei“, fügte Da Trindade hinzu. ​"Wir lagen im Schnitt bei zehn Prozent, vorher waren es 13 bis 14 Prozent. Ein deutlicher Unterschied war bei der gewonnenen Ölmenge zu sehen.“

Da die Produktion von elf Tonnen im Jahr 11 auf sieben Tonnen im Jahr 2023 zurückgehen werde, bestehe eine der größten Herausforderungen für das Unternehmen darin, die Produktionskosten zu senken, um die Auswirkungen der geringeren Ausbeute abzumildern, sagte Da Trindade.

"Die Herausforderungen dieses Jahr bestanden darin, die Erntekosten zu senken, weil wir wussten, dass sie schlecht ausfallen würde. Außerdem würden die Dienstleistungen unserer Ölmühle aufgrund des Obstmangels in der Region weniger nachgefragt“, sagte sie. ​"Dies hat unsere Produktionskosten erheblich erhöht und war einer der Gründe, warum wir uns in diesem Jahr für die Mechanisierung der Ernte mit Schirmen entschieden haben, um Kosten und Erntezeit zu reduzieren.“

Während die meisten Erzeuger deutlich geringere Erträge verzeichneten, Pique Roto im benachbarten Departement Florida, sagte, ihre Produktion habe mit der Reife der kürzlich gepflanzten Bäume zugenommen.

Pique Roto im südzentralen Departement von Florida ist einer der wenigen Produzenten, die dieses Jahr eine Produktionssteigerung verzeichneten. (Foto: Pique Roto)

"Für uns war die Ernte im Jahr 2024 sehr gut. Wir konnten 190 Tonnen Oliven ernten und mahlen, von 9,000 Bäumen“, sagte sie. ​"Wir waren möglicherweise die Plantage mit der höchsten Ölproduktion pro Hektar: durchschnittlich 768 Kilogramm pro Hektar, wobei Frantoio mit 1,417 Kilogramm Öl pro Hektar die Spitzenposition einnahm.“

"Wir schätzen, dass die Produktion 25 Tonnen erreichen wird, 212 Prozent mehr als im letzten Jahr“, fügte Vittoria hinzu. ​"Die Produktion wurde stark durch die schwere Dürre beeinträchtigt, von der die Region und insbesondere das Departement Florida betroffen waren, wo es acht Monate lang nicht regnete.“

Sie sagte, die größten Herausforderungen für das Unternehmen lägen darin, einen schnellen und guten Mahlprozess sicherzustellen, um eine hohe Qualität zu erzielen, und den Boden mit Schnittabfällen und Oliventrester anzureichern, um den Einsatz chemischer Düngemittel zu vermeiden.

Der deutliche Produktionsrückgang in Uruguay erfolgt nach einer schlechte Ernte in der nördlichen Hemisphäre und niedrigere Ernten in Argentina, Chile und Peru. Infolgedessen mussten die Verbraucher in Uruguay im gesamten Jahr 2024 mit erheblichen Preissteigerungen rechnen.

"Die Preise steigen bereits, weil die großen Produzenten im Mittelmeerraum die Preise festlegen“, sagte Aguirre. ​"„Das internationale Bulkgeschäft in Uruguay ist in diesem Jahr stärker gestiegen als je zuvor. Im Einzelhandel gab es einen deutlichen Zuwachs von 30 bis 40 Prozent.“

"„Die Preise in Uruguay sind bereits gestiegen und ich glaube, dass sie aufgrund des knappen Angebots und der hohen Nachfrage weiter steigen werden“, fügte Da Trindade hinzu. ​"Wir mussten [unsere Preise] dieses Jahr ziemlich erhöhen.“

Selbst in guten Jahren stammt etwa die Hälfte der uruguayischen Olivenölversorgung aus Argentinien, Italien und Spanien. Vittoria zufolge unterliegen die inländischen Olivenölpreise daher einer anderen Dynamik als die importierten Öle.

"Der Preis für die lokale Produktion und den Verkauf kann relativ autonom und pünktlich festgelegt werden, wobei die Qualität als Maßstab dient“, sagte sie.

Aguirre geht jedoch davon aus, dass die Importpreise kurzfristig stabil bleiben und bis Anfang 2025 sinken werden, wenn die ersten Olivenöle aus den jüngsten spanischen und italienischen Ernten eintreffen.

"Wenn es im nächsten Jahr im Mittelmeerraum und in der Region eine gute Ernte gibt, glaube ich, dass die Preise sogar sinken könnten“, sagte er.

Anstatt sich allzu viele Gedanken über die Preise zu machen, ist Aguirre eher damit beschäftigt, dass der Internationale Olivenrat (IOC) die Mario Solinas Awards im August nach Uruguay bringt. Es ist das erste Mal, dass der Wettbewerb in der südlichen Hemisphäre stattfindet.

Die schlechte Ernte in Uruguay fällt mit der Verleihung der Mario Solinas Awards zusammen (Foto: Sabía)

Angesichts der mageren Ernte und des Erfolgsdrucks der Veranstaltung befürchtet er, dass der Zeitpunkt ungünstig sei.

"„Es war eine schlechte Ernte und obwohl die Einreise nach Mario Salinas nichts kostet, gibt es Mengenbeschränkungen und die Produzenten müssen die Proben von einem Notar versiegeln lassen“, sagte er.

Das IOC hat kürzlich Änderungen an seinen Regeln angekündigt, um den Eintritt weiterer kleiner Produzenten aus der südlichen Hemisphäre zu erleichtern. Die Menge an Olivenöl, die jeder Produzent aus der Charge zurückbehalten muss, wurde von 4,000 auf 1,000 Liter gesenkt.

Aguirre, der maßgeblich an diesem Prozess beteiligt war, hofft auf eine hohe Beteiligung aus Uruguay und den anderen sieben Produktionsländern der südlichen Hemisphäre.

Er bestätigte, dass sein Unternehmen Proben einsenden werde, fügte jedoch hinzu, dass er nicht wisse, wie viele Proben die Jury des uruguayischen technischen Labors bereits erhalten habe. Da Trindade und Vittoria erklärten ebenfalls, dass sie teilnehmen würden.

Proben müssen bis zum 15. August eintreffenth. Die Beurteilung findet Mitte September statt und die Ergebnisse werden vor der zweiten jährlichen Lateinamerikanischen Olivenölkonferenz bekannt gegeben, die in Montevideo abgehalten im November.

"„Ich denke, es ist wichtig, dass [der Wettbewerb zu einer jährlichen Veranstaltung in Argentinien und Uruguay wird] und dass die Welt auf die Qualität der Produzenten der südlichen Hemisphäre achtet, denn hier wird generell viel Wert auf Qualität gelegt“, sagte Aguirre.