Dürre und warmer Winter führen zu starkem Ernterückgang auf Sizilien

Im Gegensatz zu den meisten Festland ItalienDie Olivenölerträge Siziliens entsprechen denen der letzten Jahre oder liegen leicht darunter. Allerdings hat sich die Produktionsmenge mehr als halbiert.

Laut mehreren Erzeugern auf der Mittelmeerinsel ist dieser Rückgang auf die ungewöhnlich milden Temperaturen des vergangenen Winters zurückzuführen. Gleichzeitig stellt die anhaltende Dürre in der gesamten Region weiterhin eine Bedrohung dar.

Es gab praktisch keinen Winter. Infolgedessen traten die Olivenbäume nicht in ihre übliche Vegetationsruhe ein und im Frühjahr bildeten sich nur sehr wenige Knospen, was zu deutlich geringeren Produktionsmengen führte. - Antonella Titone, Besitzerin, Titone-Farm

"Tatsächlich ist es zu einem drastischen Rückgang der Produktion gekommen, der jedoch zumindest durch die Qualität der Natives Olivenöl extra „Wir haben es geschafft, zu produzieren“, sagte Maria Grazia Spanò aus Buccheri im Südosten der Insel, wo sie Tonda Iblea-, Biancolilla- und Moresca-Oliven anbaut. Bauernhof Vernèra.

"„Dieses Jahr haben wir in der letzten Septemberdekade mit der Ernte begonnen und lagen zunächst bei einem Ertrag von neun Prozent, der sich in der ersten Oktoberdekade auf rund 13 Prozent steigerte und in den darauffolgenden Tagen 15 Prozent erreichte“, bemerkte Spanò.

"Doch nach den heftigen Regenfällen ab dem 20. Oktoberth, sank die Rendite auf 13 Prozent“, fügte sie hinzu. ​"Dennoch ist das ein hervorragendes Ergebnis, denn normalerweise erzielen wir nur Renditen von sieben, acht oder zehn Prozent.“

Produzenten im Westen Siziliens, darunter Antonella Titone, der zwischen Trapani und Marsala Cerasuola-, Nocellara del Belice-, Biancolilla-, Coratina- und Frantoio-Oliven anbaut, berichtete von ähnlichen Erfahrungen.

"Der durchschnittliche Ertrag lag dieses Jahr bei 14.8 Prozent, wobei man berücksichtigt, dass bestimmte Sorten wie Biancolilla etwa zehn Prozent Ertrag brachten, während Cerasuola besser abschnitt“, erklärte sie.

"„Zum Zeitpunkt der Ernte waren die Oliven gesund und prall, was teilweise der Notbewässerung zu verdanken ist“, fügte Titone hinzu. ​"Aufgrund des warmen Winters mussten wir jedoch einen starken Mengenrückgang hinnehmen.“

Sie führte dies auf die Mangel an Kühleinheiten die im Winter erhaltenen Bäume.

"Es gab praktisch keinen Winter“, sagte sie. ​"Infolgedessen traten die Olivenbäume nicht in ihre übliche Vegetationsruhe ein und im Frühjahr bildeten sich nur sehr wenige Knospen, was zu deutlich geringeren Produktionsmengen führte. Dieses Problem war in der gesamten Region weit verbreitet.“

"Glücklicherweise haben höhere Erträge als üblich und die hohe Qualität der Produkte, die wir erhalten haben, unsere Saison gerettet“, fügte Titone hinzu.

Auch die Erzeuger im Landesinneren äußerten ähnliche Bedenken, insbesondere hinsichtlich des Mangels an Niederschlägen.

"Die Dürre bleibt hier ein großes Problem und selbst die schweren Regenfälle der letzten Wochen haben die Trockenheit nicht vollständig gelindert“, sagte Paolo Miceli, Mitbegründer von Miceli & Sensat in Monreale, in der Nähe von Palermo, wo er Nocellara del Belice-, Biancolilla-, Cerasuola-, Arbequina- und Picual-Oliven anbaut.

"Ich bin davon überzeugt, dass dies maßgeblich zu dem Produktionsrückgang von 60 Prozent beigetragen hat, den wir verzeichnet haben“, sagte Miceli. ​"Außerdem stellten wir geringere Erträge fest, beginnend bei etwa zehn Prozent zu Beginn der Ernte, die sich im weiteren Verlauf der Arbeiten leicht auf 11 Prozent erhöhten.“

"Auf der hellen Seite ist die Olivenfruchtfliege gab es aufgrund der anhaltenden Hitzewellen praktisch keine“, fügte er hinzu. ​"Trotz aller Herausforderungen haben wir extra natives Olivenöl von außergewöhnlich hoher Qualität produziert.“

An der Südwestküste der Insel, in Menfi, waren die Erträge für Carmen Bonfante, Produzentin der Olivenölmarke extra vergine Embrace in der Provinz Agrigent, höher.

Anders als viele andere erzielte sie mit ihren Nocellara del Belice-, Biancolla- und Cerasuola-Bäumen gute Produktionsmengen.

"„Es war mengenmäßig ein gutes Jahr für diesen Bereich und hat zu einem hervorragenden Produkt geführt“, berichtete Bonfante. ​"Diesen Erfolg führe ich auf unser Engagement in den Hainen zurück, wo wir ein Bewässerungssystem zur Bekämpfung der Dürre implementiert haben.“

"Normalerweise liegt meine durchschnittliche Rendite bei etwa 12 Prozent, aber dieses Jahr“, schloss sie. ​"„Ich konnte beeindruckende 16 Prozent erzielen. Damit kann ich das Vorjahr wieder wettmachen, als die Erträge ziemlich niedrig waren.“